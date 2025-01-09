Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı: Bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Birçok yenilik ve iyileştirmeyle gelecek olan Galaxy S25 serisinin, selefi modeller ile aynı fiyat etiketine sahip olacağı iddia edilmişti. Ancak yeni sızıntı, Galaxy S25 serisini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak.

Galaxy Unpacked etkinliğine iki hafta kala, Avrupa'lı bir alışveriş sitesi olan Zanetti, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'yı fiyatlarıyla birlikte listeledi. İşte listelenen fiyatlar:

Samsung Galaxy S25 fiyatı

128GB (SM-S931BZSDEUE): 973 euro

256GB (SM-S931BDBGEUE): 1.036 euro

512GB (SM-S931BZSHEUE): 1.162 euro

Samsung Galaxy S25+ fiyatı

256GB (SM-S936BZSDEUE): 1.246 euro

512GB (SM-S936BDBGEUE) : 1.371 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı

256GB (SM-S938BZBDEUE): 1.571 euro

512GB (SM-S938BZBGEUE): 1.696 euro

1TB (SM-S938BZBHEUE): 1.948 euro

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Fiyatlara baktığımızda geçtiğimiz seneye göre yaklaşık 100 euro daha pahalı olduğu görülüyor. Tabi resmi fiyatlandırma açıklandığında rakamlar değişiklik gösterebilir. Ülkemiz için özel fiyatlandırma uygulayan Samsung'un Galaxy S25 serisi için nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu. Gerçek fiyatlandırmayı 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek lansmandan sonra öğreneceğiz.

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Samsung Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı