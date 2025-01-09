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    Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı: Bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak

    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Avrupa'lı bir alışveriş sitesi olan Zanetti'nin listelediği fiyatlar, seriyi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak.
    Samsung Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Birçok yenilik ve iyileştirmeyle gelecek olan Galaxy S25 serisinin, selefi modeller ile aynı fiyat etiketine sahip olacağı iddia edilmişti. Ancak yeni sızıntı, Galaxy S25 serisini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak.

    Galaxy Unpacked etkinliğine iki hafta kala, Avrupa'lı bir alışveriş sitesi olan Zanetti, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'yı fiyatlarıyla birlikte listeledi. İşte listelenen fiyatlar:

    Samsung Galaxy S25 fiyatı

    • 128GB (SM-S931BZSDEUE): 973 euro
    • 256GB (SM-S931BDBGEUE): 1.036 euro
    • 512GB (SM-S931BZSHEUE): 1.162 euro

    Samsung Galaxy S25+ fiyatı

    • 256GB (SM-S936BZSDEUE): 1.246 euro
    • 512GB (SM-S936BDBGEUE) : 1.371 euro

    Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı

    • 256GB (SM-S938BZBDEUE): 1.571 euro
    • 512GB (SM-S938BZBGEUE): 1.696 euro
    • 1TB (SM-S938BZBHEUE): 1.948 euro

    Fiyatlara baktığımızda geçtiğimiz seneye göre yaklaşık 100 euro daha pahalı olduğu görülüyor. Tabi resmi fiyatlandırma açıklandığında rakamlar değişiklik gösterebilir. Ülkemiz için özel fiyatlandırma uygulayan Samsung'un Galaxy S25 serisi için nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu. Gerçek fiyatlandırmayı 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek lansmandan sonra öğreneceğiz.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/european-retailer-lists-galaxy-s25-revealing-disappointing-pricing/ https://www.zanettishop.com/smartphone-e-iphone/36873-smartp-128gb-paradigm-1-silver-shadow-sms931bzsdeue?mot_tcid=9ca0649f-b6e5-4b4c-a911-ce8b1192d137&mot_q=SM-S931BZSDEUE&mot_s=36873
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