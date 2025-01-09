Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı: Bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak

Galaxy Unpacked etkinliğine iki hafta kala, Avrupa'lı bir alışveriş sitesi olan Zanetti, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'yı fiyatlarıyla birlikte listeledi. İşte listelenen fiyatlar:
Samsung Galaxy S25 fiyatı
- 128GB (SM-S931BZSDEUE): 973 euro
- 256GB (SM-S931BDBGEUE): 1.036 euro
- 512GB (SM-S931BZSHEUE): 1.162 euro
Samsung Galaxy S25+ fiyatı
- 256GB (SM-S936BZSDEUE): 1.246 euro
- 512GB (SM-S936BDBGEUE) : 1.371 euro
Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı
- 256GB (SM-S938BZBDEUE): 1.571 euro
- 512GB (SM-S938BZBGEUE): 1.696 euro
- 1TB (SM-S938BZBHEUE): 1.948 euro
Fiyatlara baktığımızda geçtiğimiz seneye göre yaklaşık 100 euro daha pahalı olduğu görülüyor. Tabi resmi fiyatlandırma açıklandığında rakamlar değişiklik gösterebilir. Ülkemiz için özel fiyatlandırma uygulayan Samsung'un Galaxy S25 serisi için nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu. Gerçek fiyatlandırmayı 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek lansmandan sonra öğreneceğiz.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/european-retailer-lists-galaxy-s25-revealing-disappointing-pricing/ https://www.zanettishop.com/smartphone-e-iphone/36873-smartp-128gb-paradigm-1-silver-shadow-sms931bzsdeue?mot_tcid=9ca0649f-b6e5-4b4c-a911-ce8b1192d137&mot_q=SM-S931BZSDEUE&mot_s=36873 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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