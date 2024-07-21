Galaxy telefonlarda Samsung Mesajlar uygulaması artık ön yüklü olarak gelmeyecek

Samsung, One UI 7 ile uydu iletişimini sunabilir 3 gün önce eklendi

Google Mesajlar uygulaması kullanılacak

Samsung Mesajlar uygulaması yıllardır Galaxy akıllı telefonlarda varsayılan mesajlaşma uygulaması ancak Samsung, 2022'de Galaxy S22 serisiyle bu uygulamayı aşamalı olarak kaldırmaya başladı. Samsung da RCS’yi desteklemesine rağmen Google Mesajlar uygulaması daha iyi destek sunuyordu. Samsung, 2022'de Google Mesajlar'ı Galaxy cihazlarında varsayılan SMS/RCS uygulaması haline getirdi ancak kendi uygulaması da yüklü olarak geliyordu.

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'dan itibaren Galaxy telefonlarda Samsung Mesajlar yerine Google Mesajlar yüklü gelecek. Samsung, bunun hangi ülkelerde geçerli olacağına dair bir bilgi paylaşmadı ancak kullanıcı geri bildirimlerine göre şu an için Amerika’daki kullanıcıları etkiliyor. Avrupa’daki cihazlara Samsung Mesajlar önceden yüklenmiş olarak geliyor. Öte yandan Samsung Mesajlar uygulaması Galaxy Store’dan indirilebiliyor ancak Samsung, bazı özelliklerin kullanılamayacağını belirtiyor.

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Samsung Mesajlar, Galaxy telefonlarda artık yüklü gelmeyecek