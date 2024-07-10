Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtıldı! Her açıdan daha güçlü

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefonlar, bildiğiniz gibi yenilenmeye ve gelişmeye devam ediyor. Pazarın öncü isimlerinden Samsung ise, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde en yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 6 modelini tanıttı. Katlanabilir telefon serisinin yeni sürümü, Snapdragon 8 Gen 3 ve AI yetenekleri dahil olmak üzere pek çok açıdan selefinin eksikliklerini gideriyor. İşte Galaxy Z Flip 6 fiyatı ve özellikleri...

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri🌟

Samsung, Galaxy Z Flip 6 modelinde bir kez daha radikal veya büyük değişikliklere gitmiyor. Telefon, tasarım olarak Z Flip 5'e olan benzerliği ile dikkat çekiyor ve katlanmış olarak 71.9 x 85.1 x 14.9 mm, açıldığında ise 71.9 x 165.1 x 6.9 mm ölçülere sahip. Bu, Z Flip 5 ile birebir aynı olsa da, kapalı haldeyken 0,2mm daha ince.

Armor alüminyum kasa📱

Dayanıklılık bölümünde Z Flip 6, çift raylı menteşe ve Armor Aliminyum çerçeveye ek olarak IP48 sertifikası (suya ve toza karşı dayanıklı) ile geliyor. Telefon, ön bölümde 6.7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan bu panel, 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde, 2.600 nit parlaklık (FHD+) ve 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kapak bölümünde ise, 3.4 inç boyutlarında Super AMOLED panele yer verilmiş. Ekran, 60Hz yenileme hızı ve 748 x 720 piksel çözünürlüğe sahip. Bildiğiniz gibi Samsung, bu ekrana Infinity Flex adını veriyor ve telefonu açmadan arama gerçekleştirmek, görüntülü konuşmak, mesajları yanıtlamak mümkün. Ayrıca geliştirilmiş esnek mod paneli ile ekran alt ve üst olarak iki farklı uygulamaya bölünüp kullanılabiliyor.

Artık daha güçlü⚡️

Galaxy Z Flip 6, 4nm fabrikasyon süreci ile üretilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor. 12GB RAM, 256GB veya 512GB depolama alanı seçenekleri sunan katlanır telefon, 4.000 mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, 25W’a kadar kablolu hızlı şarj, 15W’a kadar da kablosuz hızlı şarj edebiliyor. Z Flip 6, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıkıyor ve 7 nesil işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacak.

Cihaz, tek SIM ve eSIM olmak üzere çift SIM kullanımını destekliyor. Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde yapılmış. Samsung, daha küçük katlanabilir telefonunda yeni bir kamera sistemi sunuyor. Z Flip 6 modelinde Z Flip 5'te 12MP kameradan yüksek çözünürlüklü 50MP kameraya geçiliyor. 50MP ana kamera, f.1.7 diyafram ve OIS ile geliyor. Bunun yanında 12MP çözünürlüğünde (f2.2, 123°) geniş açılı lens mevcut. Önde ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 12 MP çözünürlüğünde, f2.2 diyaframlı kamera konumlandırılmış.

Cihaz içi üretken yapay zeka, Galaxy AI özellikleri 🤖

Galaxy Z Flip 6'daki belki de en büyük yeniliklerden biri, cihaz içi üretken yapay zeka yani Galaxy AI özellikleri. İşte Galaxy Z Flip 6 ile sunulacak yapay zeka özellikleri;

Live Translation (Canlı Çeviri): Gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri yapabilme özelliği, 13 farklı dilde desteklenen sesli ve metin çevirileri sunuyor. Bu, kullanıcıların dil bariyeri olmadan iletişim kurmalarını sağlıyor. Yeni: çift ekran moduyla karşılıklı diyaloglar kapak ekranı ve iç ekranda anlık olarak istenilen dile çevrilmiş şekilde takip edilebilir. Dinleme modu konuşmaları takip edebileceğiniz yazılı döküme dönüştürür ve anında çevirir.

Akıllı Seçim & Çizimden Görüntü: Ekrana dokunup ekranda bir noktayı seçerek AI destekli kullanım seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Yaratıcı AI teknolojisi ile çizimlerinizi sanatsal çalışmalara dönüştürebilirsiniz.

Ekrana dokunup ekranda bir noktayı seçerek AI destekli kullanım seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Yaratıcı AI teknolojisi ile çizimlerinizi sanatsal çalışmalara dönüştürebilirsiniz. Live Translate: Live Translate özelliği, 14 dilde (İngilizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hintçe, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça) destekleniyor. Güncellemeyle Türkçe dahil birçok dilin daha desteklenmesi bekleniyor.

özelliği, 14 dilde (İngilizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hintçe, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça) destekleniyor. Güncellemeyle Türkçe dahil birçok dilin daha desteklenmesi bekleniyor. Not Asistanı: Notları düzenleyebilme, özet çıkarabilme ve yazım denetimi yapabilme gibi özellikler sunuyor. Uzun metinler, daha kolay incelenebilir hale getiriliyor. Yeni: Autoformat ile çoklu pecere görünümünde notlarınızı otomatik olarak düzenleyip ve özetleyebilirsiniz, kayıt yaparken diğer pencerede ses kayıtlarını metne dönüştürebilir ve PDF görüntüleyicide açtığınız içerikleri seçerek çevirisini görüntüleyebilirsiniz.

Notları düzenleyebilme, özet çıkarabilme ve yazım denetimi yapabilme gibi özellikler sunuyor. Uzun metinler, daha kolay incelenebilir hale getiriliyor. Autoformat ile çoklu pecere görünümünde notlarınızı otomatik olarak düzenleyip ve özetleyebilirsiniz, kayıt yaparken diğer pencerede ses kayıtlarını metne dönüştürebilir ve PDF görüntüleyicide açtığınız içerikleri seçerek çevirisini görüntüleyebilirsiniz. Ses Kaydı Asistanı: Kaydedilen sesleri ve diyalogları düzenli metinlere dönüştürüyor. Bu özellik, ses kayıtlarını yazılı dökümlere dönüştürüyor ve eğer kayıtta birden fazla kişinin sesi varsa, her bir konuşmacının sesini ayrı ayrı tanımlayarak dökümde net bir şekilde ayırıyor.

Web Asistanı: Web Asistanı , web tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarıyor. Bu özellik, web tarayıcınız aracılığıyla uzun makalelerin ve web sayfalarının özetlerini çıkararak, konu doğrultusunda paragraflara bölmeyi ve online içerikleri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Özellik, Türkçe olarak mevcut. Yeni: AI, web sayfalarındaki görsellerin üzerinde yer alan metinleri anında çevirir.

, web tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarıyor. Bu özellik, web tarayıcınız aracılığıyla uzun makalelerin ve web sayfalarının özetlerini çıkararak, konu doğrultusunda paragraflara bölmeyi ve online içerikleri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Özellik, Türkçe olarak mevcut. AI, web sayfalarındaki görsellerin üzerinde yer alan metinleri anında çevirir. Chat Asistanı: Metin mesajlarının tonunu ayarlayabilme ve mesajları 13 farklı dile çevirebilme özelliği ile kullanıcıların iletişim kalitesi artıyor. Yeni : akıllı yanıt özelliğiyle anında mesajın içerğine uygun yanıtlar sunuyor ve yazdığınız basit bir yönlendirmeden içerik üretebiliyor.

Metin mesajlarının tonunu ayarlayabilme ve mesajları 13 farklı dile çevirebilme özelliği ile kullanıcıların iletişim kalitesi artıyor. : akıllı yanıt özelliğiyle anında mesajın içerğine uygun yanıtlar sunuyor ve yazdığınız basit bir yönlendirmeden içerik üretebiliyor. Fotoğraf Asistanı: Fotoğraflardaki nesneleri yeniden boyutlandırabilme, konumlandırabilme ve düzenleyebilme gibi yaratıcı düzenleme özellikleri sunuyor. Yeni: Yaratıcı Portre ile portleriniz görünümünü çeşitli stillerde yenileyebilirsiniz. Düzenleme önerilerinde daha geniş bir fotoğraf görüntüleme deneyimi sunan 3D fotoğraf efektini kullanabilirsiniz.

Fotoğraflardaki nesneleri yeniden boyutlandırabilme, konumlandırabilme ve düzenleyebilme gibi yaratıcı düzenleme özellikleri sunuyor. Yaratıcı Portre ile portleriniz görünümünü çeşitli stillerde yenileyebilirsiniz. Düzenleme önerilerinde daha geniş bir fotoğraf görüntüleme deneyimi sunan 3D fotoğraf efektini kullanabilirsiniz. Google ile Circle to Search: Kullanıcılar, ekran üzerinde bir daire çizerek, herhangi bir şeyi arayabiliyor. Bu özellik, sosyal medya üzerinde gördüklerinizi hızlıca araştırmanıza olanak tanıyor. Yeni: Daha Detaylı Arama: Arama yaptırdığınız metin ya da görseller hakkında daha fazla bilgi almak için aramalarınızı detaylandırabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri

İkincil ekran : 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit

: 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit Ana ekran : 6.7 inç, 2640 x 1080, 1-120Hz, 2.600 nit parlaklık

: 6.7 inç, 2640 x 1080, 1-120Hz, 2.600 nit parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Depolama : 256 / 512GB

: 256 / 512GB Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Kamera : 50MP ana kamera OIS ve f1.7 , 12MP ultra geniş f2.2 123°, 12MP selfie kamera f2.2

: 50MP ana kamera OIS ve f1.7 , 12MP ultra geniş f2.2 123°, 12MP selfie kamera f2.2 Batarya : 4.000mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz

: 4.000mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz Diğer : NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E

: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E Boyut : 71.9 x 85.1 x 14.9 mm (kapalı), 71.9 x 165.1 x 6.9 mm (açık)

: 71.9 x 85.1 x 14.9 mm (kapalı), 71.9 x 165.1 x 6.9 mm (açık) İşletim sistemi: Android 14, One UI 6.1

Samsung Galaxy Z Flip 6 fiyatı ne kadar?

Galaxy Z Flip 6'nın 12GB RAM ve 256GB sürümü 1.099 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Telefonun renk seçenekleri arasında Siyah (Web'e özel), Beyaz (Web'e özel), Mavi, Mint Yeşili, Gümüş ve Sarı olmak üzere 6 seçenek bulunuyor. Ayrıca katlanabilir telefon, farklı tarzlara alternatif sunan kılıf seçenekleriyle geliyor. Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu yıl gelecek olan Şeffaf Flipsuit Kılıflar, led ışıklarına sahip. Telefonunuza bildirim geldiğinde, alarm çaldığında, led ışıklar yanıp sönüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 12GB & 256GB: 1.099 dolar

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Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı