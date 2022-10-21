"Sonunda!" dedirten gelişme: Samsung Galaxy modellerine kesintisiz güncelleme özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics'in bünyesinde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve One UI için kurulan ekipte yer alan Hyesoon (Sally) Jeong, Samsung'a ait olan üst düzey akıllı telefonlarının hepsini One UI 5.0'ın stabil sürümü ile tanıştırmak istediğini söyledi. Deneyimli yönetici akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını ilgilendiren bir sürpriz gelişmeyi de basın ile paylaştı.

One UI 5 yenilikler, öne çıkan özellikler neler? 5 gün önce eklendi

Samsung One UI 6.0 güncellemesi "Nihayet!" dedirtecek

Şu anda Samsung modellerinde bir Android güncellemesi yapılmak istendiğinde yeni güncelleme yüklenirken 10 dakika ila 20 dakika boyunca kilitlenme sorunu yaşanıyor. Kilitlenen cihazlar kullanıcıya zor anlar yaşatabiliyor.

Jeong, Samsung'un Galaxy model telefonları ile Galaxy model tabletleri için "Kesintisiz Güncelleme" özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özellik One UI 6.0 sürümünün bir parçası olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Tam Boyutta Gör Google, Android 13 ile bundan böyle akıllı telefon üreticilerine sanal A/B bölümlerinin oluşturulmasını zorunlu kıldı. Böylece kilitlenme sorunu ile kullanıcıların telefon kullanım deneyimlerini kötü bir şekilde etkileyen faktörler ortadan kaldırılacak.

Bu bölümler akıllı telefon üreten firmaların Android güncellemelerinin arka planda kullanıcının telefon kullanım deneyimine tamamen müdahale edilmeden yüklenmesini sağlıyor. Samsung da bu kurala uymak zorunda.

Jeong, One UI projesi için sözlerine şu cümleyi de ekledi: "Ben Samsung'da çalışmaya devam ettiğim sürece One UI projesi burada kalmaya devam edecek."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.