"Sonunda!" dedirten gelişme: Samsung Galaxy modellerine kesintisiz güncelleme özelliği geliyor

Samsung One UI 6.0 güncellemesi "Nihayet!" dedirtecek
Şu anda Samsung modellerinde bir Android güncellemesi yapılmak istendiğinde yeni güncelleme yüklenirken 10 dakika ila 20 dakika boyunca kilitlenme sorunu yaşanıyor. Kilitlenen cihazlar kullanıcıya zor anlar yaşatabiliyor.
Jeong, Samsung'un Galaxy model telefonları ile Galaxy model tabletleri için "Kesintisiz Güncelleme" özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özellik One UI 6.0 sürümünün bir parçası olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Bu bölümler akıllı telefon üreten firmaların Android güncellemelerinin arka planda kullanıcının telefon kullanım deneyimine tamamen müdahale edilmeden yüklenmesini sağlıyor. Samsung da bu kurala uymak zorunda.
Jeong, One UI projesi için sözlerine şu cümleyi de ekledi: "Ben Samsung'da çalışmaya devam ettiğim sürece One UI projesi burada kalmaya devam edecek."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.