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    Samsung, One UI 8 üzerinde çalışmaya başladı: İlk bilgiler eski bir dostu anımsatıyor

    Her akıllı telefon kullanıcısı gibi Samsung kullanıcıları da bir sonraki işletim sistemi arayüz sürümünü heyecanla bekliyor. One UI 8’den gelen ilk bilgiler ise eski bir tanıdığı anımsatır cinsten.

    Samsung, One UI 8 üzerinde çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8'in geliştirme sürecine dair önemli işaretler veriyor. Google'ın Android 16 Geliştirici Önizlemesi'ni yayınlamasının ardından, Samsung’un yeni yazılımı için hazırlıklarını hızlandırdığı görülüyor. Şirketin yazılım ekosisteminde, Android 16 üzerine inşa edilen One UI 8 (One_UI_8_0) referansları dikkat çekiyor. Bu da Samsung’un, Android 16 uyumlu yazılım geliştirme sürecinde zamanlamasını koruduğunu gösteriyor.

    Yeni arayüzle ilgili en ilginç detaylardan biri, “Decal Shader” adı verilen bir özelliğin geri döneceği yönündeki iddialar. Bu özellik, Samsung’un geçmişteki TouchWiz arayüzünden esinlenerek görsel geçişlere daha pürüzsüz ve modern bir dokunuş kazandırabilir. Decal Shader’ın, özellikle ana ekran geçişlerinde animasyonların daha akıcı hale gelmesine olanak tanıyacağı düşünülüyor. Ayrıca, bu özelliğin kilit ekranında dalgalanma etkisiyle modernize edilmiş bir animasyon sunabileceği belirtiliyor. Bu durum, Samsung’un kullanıcı deneyimini hem görsel hem de işlevsel olarak zenginleştirme hedefiyle uyumlu bir adım olabilir.

    Bununla birlikte, One UI 8’in son kullanıcıya ulaşması için biraz daha zaman gerektiği ifade ediliyor. Şirket, Ocak ayında Galaxy S25 serisini Android 15 tabanlı One UI 7 ile piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu durum, One UI 8’in daha sonra bir güncelleme ile kullanıma sunulacağına işaret ediyor. Bu yaklaşım, Samsung’a yeni yazılımını daha iyi optimize etmek için ek bir süre tanıyabilir.

    Samsung’un bu erken geliştirme süreci, teknoloji devinin yazılım inovasyonunda rekabetçi kalma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Kullanıcılar, One UI 8’in sunduğu yenilikleri deneyimlemek için bir süre daha beklemek zorunda kalacak olsa da, bu süreçte Samsung’un yazılımını daha da iyileştirmek için yoğun bir çalışma yürüttüğü görülüyor.

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