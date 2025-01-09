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    ASUS’un popüler oyun bilgisayarı bu defa bir ilk ile karşımıza çıkıyor

    ASUS tarafından geliştirilen yeni TUF Gaming serisi dizüstü bilgisayarlar, bu sene karşımıza bir ilk ile çıkıyor. Yeni cihazlar özellikle performans odaklı yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

    ASUS yeni TUF Gaming serisi bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    ASUS, CES 2025 etkinliğinde yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Bu seri, ilk kez 18 inç boyutunda bir modeli de içeriyor. TUF Gaming A18 adı verilen bu model, A16 ve F16 modelleriyle birlikte güncellenmiş işlemci, grafik kartı ve ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Serinin amacı, güçlü performansı uygun fiyatlarla bir araya getirmek.

    TUF Gaming A18 modeli, 18 inç boyutunda ve 2.5K çözünürlüğe sahip bir ekran sunuyor. Ekran, 240 Hz yenileme hızı, 16:10 görüntü oranı, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı desteği ile üst düzey bir görsel deneyim sağlıyor. Cihaz, AMD Ryzen 7 260 işlemciye ve NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU’ya kadar seçenekler sunarak, yüksek grafik gücü gerektiren oyunların üstesinden gelebiliyor. Bu modelde, 32 GB DDR5 5600 MHz RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD depolama kapasitesine kadar destek bulunuyor, bu da geniş oyun kütüphaneleri ve yoğun çoklu görevler için yeterli alan sağlıyor.

    A16 ve F16 modelleri, bir sonraki nesil işlemci seçenekleriyle geliyor. A16 modeli AMD Ryzen 7 260 işlemci ile donatılmışken, F16 modeli Intel Core Ultra 9 275HX işlemciyi içeriyor. Her iki model de 32 GB DDR5 5600 MHz RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD’ye kadar destek sunuyor. 16 inç boyutundaki ekranları, 2.5K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve %100 sRGB renk gamı desteği ile oyun performansı ve görsel kalite arasında denge kuruyor.

    Soğutma ve pil özellikleri de bu serinin önemli noktaları arasında yer alıyor. İkinci nesil Arc Flow Fans™ ile donatılan cihazlar, gelişmiş hava akışı ve daha sessiz bir çalışma sunuyor. Geniş soğutma blokları ve stratejik olarak yerleştirilmiş hava kanalları, uzun süreli kullanımda ısının verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor. Tüm modellerde bulunan 90 Wh batarya, USB-C üzerinden hızlı şarj desteğiyle kullanıcıların hareket halindeyken bile cihazlarını hızlıca şarj etmelerini sağlıyor.

    TUF serisi, dayanıklılık açısından MIL-STD 810H standartlarını karşılıyor. 180 derece menteşe, RGB aydınlatmalı klavye ve çift PCIe Gen 4 SSD ile DDR5 RAM yuvaları sayesinde hem dayanıklı hem de kolay yükseltilebilir bir yapı sunuluyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, çok sayıda USB portu, HDMI 2.1 ve RJ45 LAN yer alıyor. F16 modeli ayrıca Thunderbolt 4 desteği sunuyor. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio teknolojileriyle ses deneyimi iyileştirilirken, yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği iletişim sırasında netlik sağlıyor.

    Yeni TUF Gaming serisinin fiyat ve satışa sunulma tarihine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Ancak, güncel donanım özellikleri ve performans odaklı tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekeceği açık.

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