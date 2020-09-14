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    Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor

    Qualcomm Snapdragon yonga setleri ile olan performans farkı Samsung Exynos departmanını zora soktu. Firma özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırma kararı aldı.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor
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    Mobil cihaz pazarında uzun dönem ARM çekirdekleri standart olarak işlemcilerde kendisine yer bulmuştu. Sadece Qualcomm’un önemli yatırımlarla özelleştirilmiş çekirdek tasarladığına şahit olmuştuk.

    Dikey entegrasyonu sağlayabilmek adına Apple’ın A6 yonga setinde özelleştirilmiş çekirdeklere geçiş yapması Samsung’u da hareketlendirdi. AMD’den yaptığı önemli transferlerle özelleştirilmiş çekirdek çalışmaları başladı.

    Rekabete direnemedi

    2016 yılında Exynos 8890 ile ilk Mongoose özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullanıma sunulmuştu. Sonrasında bugüne kadar sürekli geliştirildi. Ne var ki Qualcomm muadilleri ile arasında performans farkı oluşması Samsung’u önemli bir karar almaya itti.

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    Gelen bilgilere göre Samsung bundan böyle özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor. Exynos yonga setlerinde standart ARM çekirdekleri kullanılacak. Zaten Cortex-X1 çekirdeğini ARM kendisi özelleştirilmiş ölçeklerde sunmaya başladı ve MediaTek gibi müşterilerin işini önemli ölçüde kolaylaştırdı.

    Samsung cephesinde standart ARM çekirdekleri ile Snapdragon muadillerini yakalayabilme beklentisi oluştu. Exynos 1000 yonga setinin Snapdragon 875 ile başabaş gidebileceği düşünülüyor. Ayrıca gelecek yıl Snapdragon 875 yonga setinin kullanımının azaltılması da planlanıyor.

    Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor
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    Performans tarafındaki farkın kapanması Samsung’un imajına da olumlu etki yapacak. Kaynaklar gelecek yıl farklı telefon üreticilerine de Exynos 1000 yonga setinin tedarik edilmesinin planlar dahilinde olduğunu belirtiyor. Samsung rakibinden bir miktar daha düşük fiyat sunacak. Böylece Qualcomm’dan bir miktar pazar payı da Samsung’a geçmiş olacak.

    Yaklaşık 200 milyon civarında Exynos 1000 yonga seti üretme planı olan Samsung; 2022 yılında ise önemli bir atılım yapacak ve AMD ile ortak geliştirilen özel Radeon grafik birimi Exynos yonga setlerinde yerini alacak. Bu hamle ile Samsung’un önemli bir avantaj yakalayacağı konuşuluyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsungs-mobile-chip-business-expected-to-grow-in-2021_id127128 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    mintnoss1 2 sa. yeni yorumcu
    Evet maalesef her yıl aynı haber ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuyor dkflfkef
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    V4LKyR 2 sa.
    Geçen sene de kaldırıyordu... Hala bekliyoruz bakalım ne zaman bırakacak bu işi.
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    Ussuz (mehmet ) 3 sa.
    Geçen yılda böyle bir haber okumuştum?
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    DonanımdanBihaber (C R) 3 sa.
    S7 zamanındaki exynosların grafik işlemcileri ve enerji tüketimleri snapdragonlardan çok daha ilerideydi diye hatırlıyorum, zamanında alırken epey araştırmıştım ama son bir kaç senedir snapdragon fark atıyor.
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    carter (Volkan ) 3 sa.
    Çok şükür, akılları başlarına gelebilmiş.
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    High Sierra 3 sa.
    Samsung Exynos 7420 ile 8890 zirvedir. 8895 ile devamında gelen 9820, 990 felaketi getirdi çipset konusunda. GPU kısmında da Qualcomm'un Adreno GPU'su başarılı.
    Şimdi özel GPU geliştirmeyi planlıyorlar AMD ile birlikte. Qualcomm'un Adreno'su da aslında bildiğimiz AMD'nin yıllar önce satın alıp istediğini bulamayınca Qualcomm'a bu bölümünü sattığı ATi Mobile'ın ta kendisi.
    Umut vaat ediyor fakat çalışmaların hızlandırılması şart. 2021'e yetişmezse Samsung'un bu çipset işine en azından kendi evinden üretime son vermesi ihtimal olabilir.
    Üretim konusunda sözüm yok, Apple'ın A8 çipsetindeki verimlilik problemi dışında genel olarak gayet başarılı çipsetler çıkartıyorlar TSMC'den sonra üretim bandında.
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    sis651 1 sa. High Sierra
    9820, 990'dan iyiydi hocam. 990'da güç var ama kullanınca, alet ısındığından yavaşlatıyor kendini. 9820 daha iyi performans veriyor sonra... :D
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    khytr89 (Hakan ) 3 sa.
    kendisi kaybeder, exynosu tarihe gömüp ordan açılacak olan üretim bandını da qualcomma devretmesini beklerdim.. hala inatla exynos üretiyorlar.. android tarafında qualcomm optimizasyonu çok daha iyi, bunu neden kabullenmek istemiyorlar anlamıyorum..
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    chengineer (üç nokta) 2 sa. khytr89
    bu yaptıkları iyi bir hamle. bu işi bilen biriyle yapmış olacaklar bence başarılı bir işlemci çıkarabilirler. ben işlemci piyasasının tekel olması taraftarı değilim. qualcomm rakipsiz kalırsa, daha iyi işlemci üretmesi için sebebi de kalmaz. sonuçta android'in seçenekleri ortada.
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