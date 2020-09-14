Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor

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Mobil cihaz pazarında uzun dönem ARM çekirdekleri standart olarak işlemcilerde kendisine yer bulmuştu. Sadece Qualcomm’un önemli yatırımlarla özelleştirilmiş çekirdek tasarladığına şahit olmuştuk.

Dikey entegrasyonu sağlayabilmek adına Apple’ın A6 yonga setinde özelleştirilmiş çekirdeklere geçiş yapması Samsung’u da hareketlendirdi. AMD’den yaptığı önemli transferlerle özelleştirilmiş çekirdek çalışmaları başladı.

Rekabete direnemedi

2016 yılında Exynos 8890 ile ilk Mongoose özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullanıma sunulmuştu. Sonrasında bugüne kadar sürekli geliştirildi. Ne var ki Qualcomm muadilleri ile arasında performans farkı oluşması Samsung’u önemli bir karar almaya itti.

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Gelen bilgilere göre Samsung bundan böyle özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor. Exynos yonga setlerinde standart ARM çekirdekleri kullanılacak. Zaten Cortex-X1 çekirdeğini ARM kendisi özelleştirilmiş ölçeklerde sunmaya başladı ve MediaTek gibi müşterilerin işini önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Samsung cephesinde standart ARM çekirdekleri ile Snapdragon muadillerini yakalayabilme beklentisi oluştu. Exynos 1000 yonga setinin Snapdragon 875 ile başabaş gidebileceği düşünülüyor. Ayrıca gelecek yıl Snapdragon 875 yonga setinin kullanımının azaltılması da planlanıyor.

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Performans tarafındaki farkın kapanması Samsung’un imajına da olumlu etki yapacak. Kaynaklar gelecek yıl farklı telefon üreticilerine de Exynos 1000 yonga setinin tedarik edilmesinin planlar dahilinde olduğunu belirtiyor. Samsung rakibinden bir miktar daha düşük fiyat sunacak. Böylece Qualcomm’dan bir miktar pazar payı da Samsung’a geçmiş olacak.

Yaklaşık 200 milyon civarında Exynos 1000 yonga seti üretme planı olan Samsung; 2022 yılında ise önemli bir atılım yapacak ve AMD ile ortak geliştirilen özel Radeon grafik birimi Exynos yonga setlerinde yerini alacak. Bu hamle ile Samsung’un önemli bir avantaj yakalayacağı konuşuluyor.

https://www.phonearena.com/news/samsungs-mobile-chip-business-expected-to-grow-in-2021_id127128

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