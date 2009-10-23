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Samsung, S5230 ve E2210'un Hello Kitty versiyonlarını Fransa'da satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
327b
1
30
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu sektörünün öncü isimlerinden Samsung, dünya çapında başarılı satış seviyelerine ulaşan dokunmatik ekranlı S5230 Star ile kapaklı E2210'un ''Hello Kitty'' versiyonlarını Fransa'da satışa sundu.

Özellikle bayan kullanıcıların dikkatini çekmeye yönelik geliştirilen telefonlar, pembe renkleriyle ve Hello Kitty resimleriyle ön plana çıkıyor. S5230, 219 Euro; E2210 ise 89 Euro civarında fiyat etiketine sahip. Telefonların teknik özellikleri ise şu şekilde;

 

 

Samsung S5230 - Teknik Özellikler:

- Quadband GSM
- 104 x 53 x 11.9 mm / 93.5 gram
- 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT (Resistive)
- Hareket sensörü
- 16 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth v2.1 + A2DP profili
- 3.2 MP kamera, 320x240@15 FPS video kaydı
- FM radyo
- 1000 mAh batarya

 

 

Samsung E2210 - Teknik Özellikler:

- Quadband GSM
- 96 x 46.5 x 18.5 mm / 85 gram
- 1.77 inç, 128x160 piksel, 262.144 renk, TFT
- 9 MB dahili bellek
- Bluetooth v2.0
- VGA kamera
- FM radyo
- 800 mAh batarya

Daha detaylı bilgi için tıklayın (S5230) / tıklayın (E2210)

 


http://www.unwiredview.com/2009/10/22/samsung-expands-its-hello-kitty-line-up-in-france/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
aynı tlften bndede var

İi kızım sen sevin napalım :)
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DH Misafiri 7 yıl
ya sallamayın ya türkiyede var geçen dişarda gezerken gördük 350tl ama güzel merak etmeyen türkiyede var hemde aynısı hı biri sormuştu face ve tiwitır varmı diye merak etmeyen msn viber face tiwitır program indirme programı yani fevkalade mükemmel bişiy bana bu yıl sonunda alacaklar ben inceeledim kerkeze yani bütün hello kitty hayranlarına (kızlara) tavsiye ederim iyi günler filerim
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DH Misafiri 7 yıl
bunu beğenmdim benimki çok daha güzel
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DH Misafiri 7 yıl
cokpalı ama alacagım
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DH Misafiri 7 yıl
çook güzel ama benim tlefonum bunukinden daha da güzel
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DH Misafiri 7 yıl
bence çoook çook güzel bende yedi gün sonra alcam aynısından ama kaçpara bilmiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
aslında ben böle hello kitty li şlere meraklı deilim ama barbi den iyi güzel bir telefon belki samsung wifi alabilirim belli deil ama süper telefon çok kararsızım:)
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DH Misafiri 7 yıl
bencede cok guzel ama ben annemden başka istedim bana samsung wifi star dan alcak ama belki bu hello kitty den de alabilir cünkü coooooooooooooooooooooooooooooooook guseşllll
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DH Misafiri 7 yıl
Ben çok bgndm. Çocklar için harikaaa ;D
Hello Kitty sevmm ama bnu nedense sevdim lan :D
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DH Misafiri 7 yıl
ben aldım haaaaaaarikaaaaaaaaaaaaa tavsiye ederim çok güzel dokunmatik olmasıda bir ayrıcalık harika muhteşem vs. tavsiye edrim herkese
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