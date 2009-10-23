Samsung, S5230 ve E2210'un Hello Kitty versiyonlarını Fransa'da satışa sunuyor

Cep telefonu sektörünün öncü isimlerinden Samsung, dünya çapında başarılı satış seviyelerine ulaşan dokunmatik ekranlı S5230 Star ile kapaklı E2210'un ''Hello Kitty'' versiyonlarını Fransa'da satışa sundu.

Özellikle bayan kullanıcıların dikkatini çekmeye yönelik geliştirilen telefonlar, pembe renkleriyle ve Hello Kitty resimleriyle ön plana çıkıyor. S5230, 219 Euro; E2210 ise 89 Euro civarında fiyat etiketine sahip. Telefonların teknik özellikleri ise şu şekilde;

Samsung S5230 - Teknik Özellikler:

- Quadband GSM

- 104 x 53 x 11.9 mm / 93.5 gram

- 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT (Resistive)

- Hareket sensörü

- 16 GB'a kadar microSD kart desteği

- Bluetooth v2.1 + A2DP profili

- 3.2 MP kamera, 320x240@15 FPS video kaydı

- FM radyo

- 1000 mAh batarya

Samsung E2210 - Teknik Özellikler:

- Quadband GSM

- 96 x 46.5 x 18.5 mm / 85 gram

- 1.77 inç, 128x160 piksel, 262.144 renk, TFT

- 9 MB dahili bellek

- Bluetooth v2.0

- VGA kamera

- FM radyo

- 800 mAh batarya

Daha detaylı bilgi için tıklayın (S5230) / tıklayın (E2210)

http://www.unwiredview.com/2009/10/22/samsung-expands-its-hello-kitty-line-up-in-france/