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    Samsung, sunucuların performansını artıracak 2. nesil SmartSSD’sini duyurdu

    Samsung’un sunucular için ikinci nesil SmartSSD’sini duyurdu. Normal SSD sürücülere kıyasla hem işlem süresi, hem enerji tüketimi hem de işlemci kullanımında ciddi oranda iyileştirme söz konusu.
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    samsung 2.nesil smartssd

    Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden biri olan Samsung, sunucular ve veri merkezleri için tasarlanan 2. nesil SmartSSD’sini duyurdu.

    Yeni SSD depolama biriminin normal SSD’lere kıyasla işlem süresini %50’nin üzerinde, enerji tüketimini %70’e kadar, CPU kullanımını %97’ye kadar azalttığı paylaşıldı.

    AMD ile iş birliği

    Güney Koreli şirket, hatırlayacağınız üzere 2020 yılında AMD ile birlikte SmartSSD’lerin geliştirilmesine başlamıştı. İlk nesil SmartSSD, hali hazırda global video akış servisleri dahil istemciler tarafından kullanılıyor. Hatta üst düzey performans ve enerji verimliliği sunduğundan CES 2021 fuarında ödül almıştı.

    SmartSSD'nin özelliği ne?

    SmartSSD’de yerleşik veri işleme özelliği mevcut, bu nedenle normal SSD’lerin aksine verilerin sık sık işlemci, grafik işlemci ve belleğe gitmesi gerekmiyor. CPU ve GPU görevlerini daha rahat gerçekleştiriyor. Neticede tüm sistemin performansı ve enerji verimliliği artıyor.

    AMD’de veri merkezi ve iletişim bölümünde üst düzey yöneticilerden Sina Soltani, Samsung’un SmartSSD’sinin Xilinx Versal Adaptive işlemcilerle birlikte çalıştığında veri merkezlerinde performans ve verimliliği artıracağını belirtiyor.

    Samsung’un SmartSSD’leri daha fazla cihazda çalışabilir kılmak için SNIA (Storage Networking Industry / Depolama Ağları Endüstri Birliği) ve NVM Express ile çalıştığı biliniyor.

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    TheJudgé 17 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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