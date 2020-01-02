Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin henüz birkaç gün önce duyurduğu ve renkli kayış seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı saat modeli Mi Watch Color'ın fiyatı ortaya çıktı.
    2 hf.
    6,5b
    1
    12
    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi bu hafta başında yeni akıllı saat modeli olan Mi Watch Color modelini tanıtmıştı. Fiyatı açıklanmayan akıllı saatle ilgili olarak sosyla medya platformu Weibo'dan açıklama yapan şirket, cihazın 115 dolar (799 Çin Yuanı) fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulduğunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek"

    Yüzden fazla saat arayüzü

    Xiaomi Mi Watch Color, 1.39 inç büyüklüğünde 454x454 piksel AMOLED ekrana sahip ve 110'dan fazla saat arayüzünü destekliyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akllı saatte, fitness, kalp atış hızı izleme ve uyku takibi özellikleri mevcut.

    14 gün dayandığı iddia edilen 420 mAh kapasiteye sahip pili olan Mi Watch Color modelinde, GPS ve çok fonksiyonlu NFC özelliği de yer alıyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı sunan cihaz siyah, altın ve gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü. Akıllı saatin diğer ülkelere ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.weibo.com/5836533026/InAHy9DaJ?type=comment#_rnd1577989602414 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    oricin 2 hf. en beğenilen
    Herşeye çöp yazan arkadaşların amacı nedir çok merak ediyorum ya...((( Ürün gelmeden o ürünü kullanmadan bu basit yorumları yapmak içinize siniyor mu gerçekten? Bir çoğu hayatında henüz akıllı saat kullanmamış deneyimlememiş kişiler diye tahmin ediyorum.
    Herşeye çöp yazan arkadaşların amacı nedir çok merak ediyorum ya...((( Ürün gelmeden o ürünü kullanmadan bu basit yorumları yapmak içinize siniyor mu gerçekten...
    Devamını Gör
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    kayamtky 2 hf.
    Başkasını bilemem, ben yarın bir gün akıllı saat kullanacaksam eğer, en önemli sebepler, çok fazla saat ara yüzleri olması ve bu çeşitliliği kullanmanın güzelliği, ikincisi pil süresi, üçüncüsü uygun fiyat olacaktır.
    Xiaomi bu isteğime biraz yaklaşmış görünüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tiestoly 2 hf. AirSupport
    İşte 3.sü zor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    antrepocu 2 hf.
    Saatten konusma olayi yok sanirim. Yoksa saat on numara, para degil yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ksph 2 hf.
    Türkiye fiyatı 1000 lirayı geçer, o fiyata Xiaomi telefon da veriyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AirSupport 2 hf.
    Arayüz tasarımları güzelse (ki bir kaç tanesini çok beğendim) Spotify gibi uygulamalar da yükleyebiliyorsak ben almak isterim. (Ülkemiz de doğru bir fiyat politikası yapılırsa tabi)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 2 hf.
    Daha fazla ayrıntıya sahip olmalıyız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oricin 2 hf. en beğenilen
    Herşeye çöp yazan arkadaşların amacı nedir çok merak ediyorum ya...((( Ürün gelmeden o ürünü kullanmadan bu basit yorumları yapmak içinize siniyor mu gerçekten? Bir çoğu hayatında henüz akıllı saat kullanmamış deneyimlememiş kişiler diye tahmin ediyorum.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dehşetengiz 2 hf.
    1000 tl olur herhal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mhrUca 2 hf.
    Galaxy watch
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    castigatetr 2 hf.
    Çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6540 kez okundu.
    12 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Xiaomi Mi Watch Color, xiaomi ve
    7 etiket daha akıllı saat fiyat Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak 2 hf. Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus 2 hf. Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım 2 hf. OSD'den öneri: "Hurda araçta ÖTV indirimi kalıcı olsun" 2 hf. Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı 2 hf. OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı 2 hf. Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir 2 hf. Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı 2 hf. 6nm Kirin 820 yonga seti geliyor 2 hf. PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak 2 hf. Samsung tarafından desteklenen yeni nesil "sanal dokunuş" teknolojisi Vtouch tanıtıldı 2 hf. FCA'nın CES 2020'de sergileyeceği sıra dışı konsept çalışmaları 2 hf. WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı 2 hf. Amazon’da yeni yıl indirimleri başladı 2 hf. CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak 2 hf. Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri 2 hf. Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı 2 hf. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi! 2 hf. Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı Sonraki Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor 2 hf. Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi 2 hf. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor 2 hf. 2si1 | Bitti mi? 2 hf. TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek 2 hf. MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak 2 hf. Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle” 2 hf. Apple, Imagination'a geri dönüyor 2 hf. Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir 2 hf. Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobile geliyor 2 hf. Galaxy Tab A4s detaylanıyor 2 hf. TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor 2 hf. Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor 2 hf. Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı 2 hf. Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti 2 hf. Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı 2 hf. Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi 2 hf. TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması 2 hf. Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim