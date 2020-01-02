Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı

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Xiaomi bu hafta başında yeni akıllı saat modeli olan Mi Watch Color modelini tanıtmıştı. Fiyatı açıklanmayan akıllı saatle ilgili olarak sosyla medya platformu Weibo'dan açıklama yapan şirket, cihazın 115 dolar (799 Çin Yuanı) fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulduğunu duyurdu.

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Yüzden fazla saat arayüzü

Xiaomi Mi Watch Color, 1.39 inç büyüklüğünde 454x454 piksel AMOLED ekrana sahip ve 110'dan fazla saat arayüzünü destekliyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akllı saatte, fitness, kalp atış hızı izleme ve uyku takibi özellikleri mevcut.

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14 gün dayandığı iddia edilen 420 mAh kapasiteye sahip pili olan Mi Watch Color modelinde, GPS ve çok fonksiyonlu NFC özelliği de yer alıyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı sunan cihaz siyah, altın ve gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü. Akıllı saatin diğer ülkelere ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.weibo.com/5836533026/InAHy9DaJ?type=comment#_rnd1577989602414

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