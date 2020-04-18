Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor

    Samsung The Frame, The Serif ve The Sero akıllı televizyon serilerinin taşıma kutuları kedi evi veya dergilik gibi kartondan şık ev aksesuarlarına dönüşebiliyor.
    3 sa.
    982
    18
    8
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda elektronik ürün kutularının doğa dostu olacak şekilde geri dönüşüme uygun hazırlandığına şahit oluyoruz. Samsung ise çevre dostu kavramını çok daha farklı bir boyuta taşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu

    Yenilikçi geri dönüşüm

    Firmanın belirli televizyon modellerinin taşıma kutuları bundan sonra evinizde farklı aksesuarlara dönüşecek. Bunların arasında en dikkat çekeni ise kedi evine dönüşebilen tasarım. Bir kutu birden fazla tasarıma da dönüşebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei’de üst yönetim değişiyor"

    Karton evler gibi Samsung televizyon kutuları da noktalı şekilde çevrelenmiş şekiller barındırıyor. Bu şekilleri büyük kartondan ayırarak birleştirmeniz gerekiyor. Kedi evinin yanında dergilik, raf gibi farklı aksesuarlar da mevcut.

    Televizyon kitapçığının içerisinde yer alan QR kodlarını okutarak tasarımların nasıl yapılacağını anlatan videolara ulaşabiliyorsunuz. Böylece çok daha kolay tasarım oluşturabiliyorsunuz. Tasarım kutusu uygulaması hali hazırda The Frame, The Serif ve The Sero televizyon serilerinde yer alıyor.



    https://www.slashgear.com/samsungs-new-tv-packaging-transforms-into-cardboard-cat-houses-17617210/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 32 dk.
    Evi taşırken napcaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    profecco 3 sa.
    Televizyonda sorun olduğu zaman da kediye hadi çık bakalım kutu bize lazım dersiniz garantiye yollamak için kutu olmayınca garanti geçerli olmuyor bizim ülkede!
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. profecco
    Artı evi taşıyınca kutu lazım olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    wudoo (Deniz ) 3 sa.
    İyi güzel de o televizyona o parayı veren tüketici evine bu kedi evini veya dergiliği koyar mı? Adam evindeki televizyon televizyon gibi durmasın diye frame veya sero alıyor :) Laf olsun diye yapılan reklam oyunları. Bari sokakta gösterselerdi kedi evini.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 41 dk. 5G'li OPPO A92s Tanıtıldı 1 sa. Video konsollarına ek vergi geliyor 1 sa. Windows 10 yeni sistem geneli arama aracına Mayıs ayında sahip olabilir 2 sa. Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor Sonraki Ticwris GTS akıllı saat anlık olarak vücut sıcaklığını ölçüyor 5 sa. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu 14 sa. Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde 15 sa. HP yeni ZBook dizüstü modellerini duyurdu 15 sa. Nvidia DirectX 12 Ultime Developer Preview sürücüsünü geliştiricilere sundu 16 sa. Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek 17 sa. Amiral gemisi Meizu 17'nin tanıtım tarihi belli oldu 17 sa. AMD 15 milyon dolar değerindeki EPYC-Radeon Instinct bağışıyla COVID-19 araştırmasını 2 kat hızlandıracak 18 sa. MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti 18 sa. Seagate disklerini SMR ile ürettiğini gizleme çabasında mı? 19 sa. Braun BT5240 saç ve sakal şekillendirici inceleme 19 sa. Intel’in entegre Xe GPU’su AMD’nin iGPU’sunu yakalayabilir 20 sa. Ön siparişe açılan Huawei MatePad 10.4'ün tüm detayları belli oldu 20 sa. Türkiye'de bugünkü vaka sayısı: 4353 (17 Nisan) 20 sa. Koronavirüse karşı Remdesivir etkisi Gilead hisselerini fırlattı 21 sa. Netflix’in piyasa değeri 196 milyar dolara ulaştı 21 sa. Koronavirüs komplo teorilerinin hedefinde bu kez Bill Gates var 22 sa. Göbeklitepe, Efes Müzesi gibi müzeleri internetten gezebilirsiniz 22 sa. Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihi yaklaştı 23 sa. WhatsApp grup çağrılarındaki kişi sınırı genişliyor: Telekonferansların yeni adresi WhatsApp mı olacak? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu
    DonanımHaber
    iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sun...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Evde Kalın Çünki Sokaklar Artık "DAHADA" Tehlikeli[CEZAEVİ TAH...
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim