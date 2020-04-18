Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor

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Son yıllarda elektronik ürün kutularının doğa dostu olacak şekilde geri dönüşüme uygun hazırlandığına şahit oluyoruz. Samsung ise çevre dostu kavramını çok daha farklı bir boyuta taşıyor.

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Yenilikçi geri dönüşüm

Firmanın belirli televizyon modellerinin taşıma kutuları bundan sonra evinizde farklı aksesuarlara dönüşecek. Bunların arasında en dikkat çekeni ise kedi evine dönüşebilen tasarım. Bir kutu birden fazla tasarıma da dönüşebiliyor.

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Karton evler gibi Samsung televizyon kutuları da noktalı şekilde çevrelenmiş şekiller barındırıyor. Bu şekilleri büyük kartondan ayırarak birleştirmeniz gerekiyor. Kedi evinin yanında dergilik, raf gibi farklı aksesuarlar da mevcut.

Televizyon kitapçığının içerisinde yer alan QR kodlarını okutarak tasarımların nasıl yapılacağını anlatan videolara ulaşabiliyorsunuz. Böylece çok daha kolay tasarım oluşturabiliyorsunuz. Tasarım kutusu uygulaması hali hazırda The Frame, The Serif ve The Sero televizyon serilerinde yer alıyor.

https://www.slashgear.com/samsungs-new-tv-packaging-transforms-into-cardboard-cat-houses-17617210/

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