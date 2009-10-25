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Samsung TeliaSonera'a 4.Nesil uyumlu ürünler tedarik edecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Avrupa'nın önde gelen iletişim firması Ericsson ile ortak çalışma kararı alan Samsung, geleceğin iletişim standartı 4.Nesil-Long Term Evolution için önemli bir adım atarak Kuzey Avrupa'da faaliyet gösteren servis sağlayacısı TeliaSonera ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Samsung, 2010 yılından itibaren Norveç ve İsveç'de 4N hizmeti vermeye başlayacak olan TeliaSonera'a 4G-LTE uyumlu cihazlar temin edecek.

Yapılan açıklamaya göre Samsung GT-B3710 LTE modemini 2010 yılında TeliaSonera aracılığıyla satışa sunacak. İçersinde Samsung'un kendi ürettiği LTE çipi bulunan modem saniyede 150Mb'lik veri alıp, 50Mb'lik veri gönderebilecek. 2.6Ghz frekansındaki çalışacak olan modem ile kullanıcılar 4N servisinin verildiği yerlerde yüksek hızda kablosuz bağlantı kurabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamada LTE modemi GT-B3710'un kesin çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

Samsung TeliaSonera'a 4.Nesil uyumlu ürünler tedarik edecek
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Samsung TeliaSonera'a 4.Nesil uyumlu ürünler tedarik edecek
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yekoo 10 yıl
saçmalamayın eğer türkiyede bu şekilde bağlantı hızları olursa nasıl soyacaklar halkı? nasıl devlet vergi manya yapıcak ordan kaymaklanacak babalar nasıl zengin olacak saçmalamayınnnn
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dante38 10 yıl
Biz 3gye yeni geçtik adamlar 4g ...
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[ Gardrop Fuat ] 10 yıl
dogru diyosun daha tam oturamadı bile ama adamlar uçuştalar
dante38

Biz 3gye yeni geçtik adamlar 4g ...
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sft67 10 yıl
Keyif artık heryerde..
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OverClocK1ng 10 yıl

sft67

Keyif artık heryerde..


Keyif artık her yerde.

Evet. Türkiye hariç her yerde.


Bizde daha 3G doğru düzgün çalışmıyor. Adamlar cep telefonu ile 150 Mbit bağlanıyorlar.

Biz de evdeki 1 Mbit e talim. Bu fiyatlarla da pek değişmez yani.
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TELESCOPE 10 yıl
güzelmi ? güzel
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[ Gardrop Fuat ] 10 yıl
4.Nesil-Long Term Evolution:Mobil internetin DSL'i tarihe gömmesini sağlayabilecek bir teknoloji: Karşınızda


Web'de HD film izlemek, müzik aktarımı yapmak, çevrimiçi oyun oynamak... Ve bunların hepsini cep telefonuyla yapmak. Mobil ağ, LTE tekniği sayesinde DSL bağlantılarından daha hızlı olacak.

iPhone'ların ve minik netbook'ların piyasaya çıkışından bu yana mobil veri açlığı artıyor; zira cihazlar dışarıda internete girmenin ne kadar keyifli olabileceğini gösterdi. Gelecekte veri darboğazlarına rastlamamak ve mobil şebekeden sadece basit web sitelerine ulaşmamak için bazı servis sağlayıcılar daha hızlı veri aktarım teknikleri üzerinde çalışıyor. Öncelikle UMTS turbosu HSDPA+ tekniğini sunmak istiyorlar.

Fakat bu ağ hızlandırıcıları sadece geçici birer çözüm; çünkü servis sağlayıcıları çoktandır yeni nesil bir teknolojiyi test ediyorlar: Long Term Evolution, kısaca LTE, önümüzdeki 1-2 yıl içinde mobil internet kavramını alt üst edebilir.


paylaşım için tşkler

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