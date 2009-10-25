Samsung TeliaSonera'a 4.Nesil uyumlu ürünler tedarik edecek

Avrupa'nın önde gelen iletişim firması Ericsson ile ortak çalışma kararı alan Samsung, geleceğin iletişim standartı 4.Nesil-Long Term Evolution için önemli bir adım atarak Kuzey Avrupa'da faaliyet gösteren servis sağlayacısı TeliaSonera ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Samsung, 2010 yılından itibaren Norveç ve İsveç'de 4N hizmeti vermeye başlayacak olan TeliaSonera'a 4G-LTE uyumlu cihazlar temin edecek.

Yapılan açıklamaya göre Samsung GT-B3710 LTE modemini 2010 yılında TeliaSonera aracılığıyla satışa sunacak. İçersinde Samsung'un kendi ürettiği LTE çipi bulunan modem saniyede 150Mb'lik veri alıp, 50Mb'lik veri gönderebilecek. 2.6Ghz frekansındaki çalışacak olan modem ile kullanıcılar 4N servisinin verildiği yerlerde yüksek hızda kablosuz bağlantı kurabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamada LTE modemi GT-B3710'un kesin çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

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