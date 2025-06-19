Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, ilk XR başlığının tanıtım tarihini resmen duyurdu

    Samsung’un uzun süredir merakla beklenen XR başlığı için geri sayım resmen başladı. Project Moohan kod adlı cihaz, 29 Eylül’de tanıtılacak ve kısa süre sonra küresel pazarda satışa çıkacak.

    Samsung, ilk XR başlığının tanıtım tarihini resmen duyurdu Tam Boyutta Gör

    Samsung’un uzun süredir beklenen XR (genişletilmiş gerçeklik) hamlesi nihayet netleşiyor. Şirketin ilk XR başlığı olan “Project Moohan”, 29 Eylül 2025’te düzenlenecek özel bir Unpacked etkinliğinde sahneye çıkacak. Cihazın satışa çıkacağı tarih ise 13 Ekim. İlk etapta Güney Kore’de raflara çıkacak olan başlık, kısa süre içinde küresel pazarda da yerini alacak.

    Samsung, Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni katlanabilir modelleri Z Flip 7 ve Fold 7 ile birlikte XR başlığını da ön izlemeye açmayı planlıyor. Tanıtım sırasında prototipler ve tanıtım videoları aracılığıyla cihazın potansiyeline dair ilk ipuçları paylaşılacak. Teknik detaylara bakıldığında ise oldukça iddialı bir cihazla karşı karşıyayız: Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemci, 16 GB RAM ve yüksek tazeleme oranına sahip çift Micro OLED ekran.

    Başlık, Google iş birliğiyle geliştirilen Android XR işletim sistemini kullanıyor. Bu sayede tüm Android uygulamalarına destek veriyor; bazı Samsung ve Google uygulamalarıysa XR deneyimine özel olarak yeniden tasarlanmış. Galaxy AI teknolojisi de sisteme entegre edilmiş. Kullanıcının ekran üzerindeki hareketlerini analiz ederek içerik üretiminden yön bulmaya kadar birçok işlemi kolaylaştırabiliyor.

    Elbette rekabet çetin. Apple’ın 3.500 dolarlık Vision Pro modeli içerik eksikliğiyle eleştirilirken, Meta’nın uygun fiyatlı Quest 3S modeli 2024’ün son çeyreğinde yüzde 84’lük bir pazar payına ulaşmış durumda. Samsung’un nasıl bir fiyat politikası izleyeceği henüz açıklanmış değil. Ancak görünen o ki, teknoloji devi bu alanda ciddi bir kart oynuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

    C
    curufperlit 5 saat önce

    firma 7 yıl dayanırsa :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çamaşır makinesi lağım gibi kokuyor amasya cehennem bölüğü kozan kooperatif balı yorumları powerade enerji içeceği mi motor rölanti devrinin yüksek olması neye sebep olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum