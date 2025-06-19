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Samsung’un uzun süredir beklenen XR (genişletilmiş gerçeklik) hamlesi nihayet netleşiyor. Şirketin ilk XR başlığı olan “Project Moohan”, 29 Eylül 2025’te düzenlenecek özel bir Unpacked etkinliğinde sahneye çıkacak. Cihazın satışa çıkacağı tarih ise 13 Ekim. İlk etapta Güney Kore’de raflara çıkacak olan başlık, kısa süre içinde küresel pazarda da yerini alacak.

Samsung, Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni katlanabilir modelleri Z Flip 7 ve Fold 7 ile birlikte XR başlığını da ön izlemeye açmayı planlıyor. Tanıtım sırasında prototipler ve tanıtım videoları aracılığıyla cihazın potansiyeline dair ilk ipuçları paylaşılacak. Teknik detaylara bakıldığında ise oldukça iddialı bir cihazla karşı karşıyayız: Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemci, 16 GB RAM ve yüksek tazeleme oranına sahip çift Micro OLED ekran.

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Başlık, Google iş birliğiyle geliştirilen Android XR işletim sistemini kullanıyor. Bu sayede tüm Android uygulamalarına destek veriyor; bazı Samsung ve Google uygulamalarıysa XR deneyimine özel olarak yeniden tasarlanmış. Galaxy AI teknolojisi de sisteme entegre edilmiş. Kullanıcının ekran üzerindeki hareketlerini analiz ederek içerik üretiminden yön bulmaya kadar birçok işlemi kolaylaştırabiliyor.

Elbette rekabet çetin. Apple’ın 3.500 dolarlık Vision Pro modeli içerik eksikliğiyle eleştirilirken, Meta’nın uygun fiyatlı Quest 3S modeli 2024’ün son çeyreğinde yüzde 84’lük bir pazar payına ulaşmış durumda. Samsung’un nasıl bir fiyat politikası izleyeceği henüz açıklanmış değil. Ancak görünen o ki, teknoloji devi bu alanda ciddi bir kart oynuyor.

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Samsung, ilk XR başlığının tanıtım tarihini resmen duyurdu

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