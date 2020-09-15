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    Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı

    Teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Galaxy Watch 3 akıllı saat modelinin titanyum kasalı versiyonunu tanıttı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı
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    Samsung Electronics bugün akıllı kol saati Galaxy Watch 3'ü yeni bir versiyonda sundu: metal kayışlı titanyum kasa Mystic Black.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor"

    Fiyatı açıklanmadı

    Galaxy Watch 3 Titanium modeli yalnızca 45mm. olmak üzere tek bir boyut seçeneğinde mevcut. Güney Koreli devin belirttiği üzere cihaz, birinci sınıf bir görünümü, hafifliği ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Saat, 360 × 360 piksel çözünürlüğe sahip 1,4 inç (34 mm) Super AMOLED ekran ve Corning Gorilla Glass DX koruyucu cam ile donatılmış. 45 × 46,2 × 11,1 mm boyutlarındaki saatin ağırlığı ise 43 gram olarak belirtiliyor. Kablosuz şarj desteği de olan cihaz 340 mAh'lık bir pile de sahip.

    Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Gücünü, saat frekansı 1.15 GHz olan çift çekirdekli bir Exynos 9110 işlemciden alan titanyum kasalı Galaxy Watch 3'ün diğer özellikleri arasında 1GB RAM, 8GB dahili bellek ve Bluetooth 5.0 destağı bulunuyor. Akıllı saatin sensör seti ise bir ivmeölçer, bir jiroskop, bir barometre, bir kalp atış hızı sensörü ve bir ışık sensöründen oluşmakta. IP68 / MIL-STD-810G standartlarına uygun olarak üretilmiş korumalı bir kasa içerisinde olan Galaxy Watch 3 Titanium, 18 Eylül tarihinde satışa çıkacak ve fiyatı henüz belli değil.



    https://news.samsung.com/global/samsung-launches-galaxy-watch3-titanium-merging-luxury-with-durability Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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