Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı

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Samsung Electronics bugün akıllı kol saati Galaxy Watch 3'ü yeni bir versiyonda sundu: metal kayışlı titanyum kasa Mystic Black.

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Fiyatı açıklanmadı

Galaxy Watch 3 Titanium modeli yalnızca 45mm. olmak üzere tek bir boyut seçeneğinde mevcut. Güney Koreli devin belirttiği üzere cihaz, birinci sınıf bir görünümü, hafifliği ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Saat, 360 × 360 piksel çözünürlüğe sahip 1,4 inç (34 mm) Super AMOLED ekran ve Corning Gorilla Glass DX koruyucu cam ile donatılmış. 45 × 46,2 × 11,1 mm boyutlarındaki saatin ağırlığı ise 43 gram olarak belirtiliyor. Kablosuz şarj desteği de olan cihaz 340 mAh'lık bir pile de sahip.

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Gücünü, saat frekansı 1.15 GHz olan çift çekirdekli bir Exynos 9110 işlemciden alan titanyum kasalı Galaxy Watch 3'ün diğer özellikleri arasında 1GB RAM, 8GB dahili bellek ve Bluetooth 5.0 destağı bulunuyor. Akıllı saatin sensör seti ise bir ivmeölçer, bir jiroskop, bir barometre, bir kalp atış hızı sensörü ve bir ışık sensöründen oluşmakta. IP68 / MIL-STD-810G standartlarına uygun olarak üretilmiş korumalı bir kasa içerisinde olan Galaxy Watch 3 Titanium, 18 Eylül tarihinde satışa çıkacak ve fiyatı henüz belli değil.

https://news.samsung.com/global/samsung-launches-galaxy-watch3-titanium-merging-luxury-with-durability

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