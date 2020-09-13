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    Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıl şirketin ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu piyasaya süreceği belirtildi. Bu cihaz Galaxy S21 olabilir.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Samsung, ön kamerayı ekranın altına entegre etme fikrini kamuoyuna açıklayan ilk şirket oldu, ancak teknoloji devi henüz böyle bir çözüme sahip akıllı telefonunu piyasaya sürmüş değil. ZTE ve Xiaomi gibi Çinli rakiplerinden bu anlamda geride kalan Samsung, 2021 yılında bu durumu ortadan kaldırma niyetinde.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S21, ekran altı kamera ile gelen ilk Samsung modeli olabilir

    Ayrıca Bkz. "Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı"

    Güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe'den gelen bir tweet'e göre, Samsung 2021 yılında piyasaya süreceği Galaxy S21 modeliyle birlikte ekran altı kamera teknolojisini kullanıcılarına sunacak. Sızan bilgiler arasında Samsung'un ekran altı kamera konusunda ileri teknolojilere sahip olduğu, ancak bu teknolojiyi piyasaya sürmeden önce kalite konusunda üst düzeye çıkarmak için çalıştığı ifade edilmiş.

    Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    ZTE, Samsung'dan önce davrandı

    Ekran atlı kameraların neden olduğu sorunlardan biri de görüntü kalitesidir. Lensin görüntüyü ek bir ekran katmandan yakalaması gerektiğinden, bu açıkça matrise giren ışık miktarını azaltır ve başka yapaylıklara yol açabilir. Bu nedenle kamerayı sadece ekranın altına yerleştirmek, bu teknolojiyi kullanıma sunmak için yeterli değil.

    ZTE geçtiğimiz günlerde ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Ancak henüz ön sipariş aşamasında olan cihazın ne denli başarılı olduğu ise şimdilik bilinmiyor. Samsung'un konuyu ince eleyip sık dokuması sonucu nasıl bir ekran altı kamera teknolojisiyle ortaya çıkacağı ise merak konusu olmuş durumda.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1304251670868758528 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 12 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Tarayıcıdan siteye her girdiğimde "uygulama ile aç" popup unu görmek zorunda mıyım? İnadına kullanmayacağım uygulamayı. On dört yılın alışkanlığı olmasa gelmeyeceğim ama elim otomatik gidiyor DH' ye.
    Tarayıcıdan siteye her girdiğimde "uygulama ile aç" popup unu görmek zorunda mıyım? İnadına kullanmayacağım uygulamayı. On dört yılın alışkanlığı olmasa gelmeye...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 10 sa. (düzenlendi)
    bence s serisi gibi galaxylerin kalbi olan bi modelde kullanmazlar ilk olarak, a80 gibi konsept bi telefonda kullanılması olası
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 11 sa.
    Xiaomi şu sıralar benim de vazgeçilmezim 🤘
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    chengineer (üç nokta) 11 sa. (düzenlendi)
    evet şu delikli ekrandan bir kurtulursak süper olacak artık
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    torabi 12 sa.
    Zte ve zaomi ekran altına koyulmuş kamera ile berbat resimler çekse kimse bunu sorun edip ses çıkartmaz. Ayni şeyi samsung yapsa başta fanboy türkler olmak üzere herkes üstüne oturduğu organı yırtar sayfalarca konu açılıp tantana edilir .onun için samsung yavaştan alıyor. Mesele zaomi alpha diye aslında olmayan bir telefon tanıtmış.sag olsun bizim süper editörler olmayan telefon üzerine destan videosu çekmişti. Sonra aradan zaman geçti ve zaomi dedi ki aplha diye bi telefon modelimiz yok .gg
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    homebird (Bilen BİLİR) 12 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Tarayıcıdan siteye her girdiğimde "uygulama ile aç" popup unu görmek zorunda mıyım? İnadına kullanmayacağım uygulamayı. On dört yılın alışkanlığı olmasa gelmeyeceğim ama elim otomatik gidiyor DH' ye.
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    monacomen 12 sa. homebird
    Forum destek bölümüne yazarak önerinizi belirtebilirsiniz belki de sizi dinlerler değiştirirler, ciddiyim.
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    babapars (murat ) 10 sa. homebird
    Bu kırmızı yazıyı gördüm göreli foruma giresim gelmiyor
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