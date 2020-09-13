Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Samsung, ön kamerayı ekranın altına entegre etme fikrini kamuoyuna açıklayan ilk şirket oldu, ancak teknoloji devi henüz böyle bir çözüme sahip akıllı telefonunu piyasaya sürmüş değil. ZTE ve Xiaomi gibi Çinli rakiplerinden bu anlamda geride kalan Samsung, 2021 yılında bu durumu ortadan kaldırma niyetinde.

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Güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe'den gelen bir tweet'e göre, Samsung 2021 yılında piyasaya süreceği Galaxy S21 modeliyle birlikte ekran altı kamera teknolojisini kullanıcılarına sunacak. Sızan bilgiler arasında Samsung'un ekran altı kamera konusunda ileri teknolojilere sahip olduğu, ancak bu teknolojiyi piyasaya sürmeden önce kalite konusunda üst düzeye çıkarmak için çalıştığı ifade edilmiş.

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ZTE, Samsung'dan önce davrandı

Ekran atlı kameraların neden olduğu sorunlardan biri de görüntü kalitesidir. Lensin görüntüyü ek bir ekran katmandan yakalaması gerektiğinden, bu açıkça matrise giren ışık miktarını azaltır ve başka yapaylıklara yol açabilir. Bu nedenle kamerayı sadece ekranın altına yerleştirmek, bu teknolojiyi kullanıma sunmak için yeterli değil.

ZTE geçtiğimiz günlerde ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Ancak henüz ön sipariş aşamasında olan cihazın ne denli başarılı olduğu ise şimdilik bilinmiyor. Samsung'un konuyu ince eleyip sık dokuması sonucu nasıl bir ekran altı kamera teknolojisiyle ortaya çıkacağı ise merak konusu olmuş durumda.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1304251670868758528

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