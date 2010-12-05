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Samsung üçüncü çeyrekte Amerika'nın en çok satan Android telefon üreticisi oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy serisi Android telefonlarıyla yüksek satış başarısı elde eden Samsung, üçüncü çeyrekte Amerika'nın en büyük Android telefon üreticisi oldu. Samsung America'nın, bağımsız araştırma kuruluşu Gartner'ın verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, üçüncü çeyrekte Amerika'daki Android telefon satışlarının %32.1'i gerçekleştirdi.

Dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse ettiği Galaxy S modelinde stratejik bir değişikliğe giden ve aynı telefonu farklı isimler ve hafifçe değiştirilmiş farklı tasarım özellikleriyle pek çok operatöre sunan Samsung, bu sayede önemli bir başarıya da imza atmış oldu. Açık kaynaklı kodlu olan ve Google öncülüğünde geliştirme çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden Android platformu sayesinde yazılımdan ziyade en iyi yaptığı iş olan donanıma yoğunlaşan Samsung, hedeflerini yükseltiyor.

Benzer bir başarıyı tablet bilgisayar arenasında da sergileyen Samsung, daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi Galaxy Tab modeli için koyduğu bir milyon adetlik yıl sonu satış rakamıunı revize ederek 1,5 milyona çıkardı zira firma hali hazırda 1 milyondan fazla satarken, iki ay gibi kısa sürede önemli bir satış başarısı elde etmiş oldu.


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shadow006 8 yıl
Bu adamların eli dursa ayağı durmuyor. Habire piyasaya yeni model sunuyorlar. Nasıl bir tasarım ve üretim sürecidir şaşmamak edle değil.
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vidoko 8 yıl
made in korea :D
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savinelli 9 yıl
bir iphone 4 kullanıcısı olarak ilk elime aldığımda ipad bana çok gereksiz gelmişti. galaxy tab ı elime aldığımda daha da gereksiz geldi. ona rağmen iyi satmış doğrusu..
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maliahmet1 9 yıl
ne diyelim yolları acık olsun gelsinde bizim ülkede lider olsun dicemde cok zor çünkü servisleri cok kötü
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