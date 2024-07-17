Samsung'un canlı çeviri özelliği 9 farklı mesajlaşma uygulamasıyla çalışacak

Tam Boyutta Gör Samsung'un Canlı Çeviri özelliği çok yakında mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilir olacak ve yerleşik telefon uygulamasındaki mevcut kullanımının ötesine geçecek. Bu geliştirme Samsung'un Unpacked Etkinliği sırasında duyurulmuştu.

Samsung'un canlı çeviri özelliğine önemli güncellemeler geliyor

Güncel Kullanım: Canlı Çeviri şu anda yalnızca yerleşik telefon uygulamasıyla sınırlı.

Canlı Çeviri şu anda yalnızca yerleşik telefon uygulamasıyla sınırlı. Üçüncü Taraf Uygulamalara Genişleme: Samsung yakında WhatsApp gibi yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarına destek ekleyecek.

Samsung yakında WhatsApp gibi yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarına destek ekleyecek. Dil Desteği: Samsung, Temmuz sonuna kadar dil desteğini 16'ya, yıl sonuna kadar da 20'ye çıkarmayı planlıyor.

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Canlı çeviri genişlemesinin avantajları

Daha Geniş Erişilebilirlik: Kullanıcılar, farklı dillerdeki iletişimi geliştirerek, Canlı Çeviri'yi çeşitli platformlarda ve uygulamalarda kullanabilecekler.

Kullanıcılar, farklı dillerdeki iletişimi geliştirerek, Canlı Çeviri'yi çeşitli platformlarda ve uygulamalarda kullanabilecekler. Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi: Özelliğin popüler mesajlaşma uygulamalarına genişletilmesi, günlük kullanım için daha pratik hale getirecek.

Özelliğin popüler mesajlaşma uygulamalarına genişletilmesi, günlük kullanım için daha pratik hale getirecek. Artırılmış Dil Seçenekleri: Daha fazla dilin eklenmesi, daha geniş bir kitleye hitap edecek ve özelliği daha kapsayıcı hale getirecek.

Samsung'a göre canlı çeviri özelliği şu dokuz mesajlaşma uygulamasıyla çalışacak: KakaoTalk, Line, WeChat, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram DM, Signal ve Google Meet. Bu uygulamalar dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor.

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