Samsung'un canlı çeviri özelliği 9 farklı mesajlaşma uygulamasıyla çalışacak

Samsung'un canlı çeviri özelliğine önemli güncellemeler geliyor
- Güncel Kullanım: Canlı Çeviri şu anda yalnızca yerleşik telefon uygulamasıyla sınırlı.
- Üçüncü Taraf Uygulamalara Genişleme: Samsung yakında WhatsApp gibi yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarına destek ekleyecek.
- Dil Desteği: Samsung, Temmuz sonuna kadar dil desteğini 16'ya, yıl sonuna kadar da 20'ye çıkarmayı planlıyor.
Canlı çeviri genişlemesinin avantajları
- Daha Geniş Erişilebilirlik: Kullanıcılar, farklı dillerdeki iletişimi geliştirerek, Canlı Çeviri'yi çeşitli platformlarda ve uygulamalarda kullanabilecekler.
- Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi: Özelliğin popüler mesajlaşma uygulamalarına genişletilmesi, günlük kullanım için daha pratik hale getirecek.
- Artırılmış Dil Seçenekleri: Daha fazla dilin eklenmesi, daha geniş bir kitleye hitap edecek ve özelliği daha kapsayıcı hale getirecek.
Samsung'a göre canlı çeviri özelliği şu dokuz mesajlaşma uygulamasıyla çalışacak: KakaoTalk, Line, WeChat, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram DM, Signal ve Google Meet. Bu uygulamalar dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/samsung-live-translate-supported-apps-3461242/ https://reviewtech24.com/samsungs-live-translate-feature-expands-to-third-party-and-messaging-apps/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.