Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı

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Samsung’un kenar çerçevelerini tamamen elimine ederek izleyiciye gerçek bir çerçevesiz televizyon hissiyatı verecek Zero Bezel adında bir QLED televizyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Televizyonun görseli internete sızdırıldı.

Samsung Zer Bezel TV neler sunacak?

Samsung’un Tayvanlı iki önemli tedarikçi ile çalışarak ön paneli arka gövdeye tutturduğu ifade ediliyor. Sektörde bir ilk olan bu lehim yönteminin sağlamlık konusunda firma içerisinde itirazlara neden olduğu da gelen bilgiler arasında.

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Sızdırılan görselde Q900T model numaralı televizyonun üç kenarda çerçeveyi yok ettiği görülüyor. Alt çerçeve ise kaide ile bağlantıyı sağlamak amacıyla bir miktar kalın tutulmuş. Yani aslında 4 kenarı çerçevesiz bir televizyon söz konusu değil.

Samsung Q900T modeli 7680x4320 piksel çözünürlük sunuyor ve 600 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. HDMI 2.1 ve HVEC desteği de mevcut. Televizyon için bir de Q800T ses sistemi tanıtılacak.

Televizyonun diğer bir önemli özelliği ise 8K Association tarafından ilk 8K sertifikasını alacak model olması. 8K A bir süredir 8K standartını tanımlamak için çalışmalar yapıyordu ve artık sertifika vermeye başladı.

https://www.slashgear.com/samsung-frameless-tv-photos-leak-could-be-first-to-get-8k-certification-01604867/

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