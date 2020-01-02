Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı

Samsung’un kenar çerçevelerini tamamen elimine ederek izleyiciye gerçek bir çerçevesiz televizyon hissiyatı verecek Zero Bezel adında bir QLED televizyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Televizyonun görseli internete sızdırıldı.
Samsung Zer Bezel TV neler sunacak?
Samsung’un Tayvanlı iki önemli tedarikçi ile çalışarak ön paneli arka gövdeye tutturduğu ifade ediliyor. Sektörde bir ilk olan bu lehim yönteminin sağlamlık konusunda firma içerisinde itirazlara neden olduğu da gelen bilgiler arasında.İlginizi Çekebilir Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı
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Sızdırılan görselde Q900T model numaralı televizyonun üç kenarda çerçeveyi yok ettiği görülüyor. Alt çerçeve ise kaide ile bağlantıyı sağlamak amacıyla bir miktar kalın tutulmuş. Yani aslında 4 kenarı çerçevesiz bir televizyon söz konusu değil.
Samsung Q900T modeli 7680x4320 piksel çözünürlük sunuyor ve 600 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. HDMI 2.1 ve HVEC desteği de mevcut. Televizyon için bir de Q800T ses sistemi tanıtılacak.
Televizyonun diğer bir önemli özelliği ise 8K Association tarafından ilk 8K sertifikasını alacak model olması. 8K A bir süredir 8K standartını tanımlamak için çalışmalar yapıyordu ve artık sertifika vermeye başladı.
https://www.slashgear.com/samsung-frameless-tv-photos-leak-could-be-first-to-get-8k-certification-01604867/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Oled=coca cola
Bu kadar basit.yalaka samsuncular bok yesin.IFA’da CES’de her yerde LG süpürüyor bunları.LMAO
coca cola : 330 mililitrelik (kutu kola)
yani coca cola çabuk bitiyor.bir de 2,5 litrelik fiyatına satılıyor. tadı güzel ama az.
OLED'ini ise logo yanığı gibi bir kronik belası için
SONY'i XF9 XG9 (VA/100hz) hariç işe yarar başka VA modeli olmadığı için
Elersek
Geriye
Panellerinin %100'ünü Her bütçeye uygun VA panel üreten
Hatta QLED panel ile çıtayı yükselten Samsung kalıyor.
Yani bu işin Samsung sevgisi ile alakası yok, beklentilerin karşılanmasıyla ilgisi var.
Şöyleki;
Sony markasını ve performansını bende severim ama
Dediğim gibi sony oled yada en üst modellerini satamam korkusu ile,
xf/xg 8 serisini dahi çöplük İPS panel üretti xf9/xg9 her keseye hitap etmiyor.
Yine aynı şekilde airkumanda ve türkçe yapay zekası ile LG'yi bende severim ama malum oledlerindeki logo yanığı,
Normal ledlerinin %99'unun ips panel olması
İnsanları Samsung'a yöneltiyor durum bu...
konuya gelirsek:
aslına bakarsanız çerçeve benim açımdan ürünün daha dayanıklı olduğunu gösterir. 9 sene önce aldığım 46c6000 tv nin çerçevesi büyük. hiç sorunsuz kullanıyorum. kaliteli bir his veriyor.
3-4 ay önce ikici el 49mu8009 aldım. çerçevesi ince. inanır mısınız hiç de sağlam durmuyor.
sonuç: çerçeve sağlamlıktır. ekranı korur. ben ekranda kalite ararım. güzel görüntü ararım. çerçeve önemli değil.
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