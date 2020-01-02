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    Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı

    Samsung’un gerçekten çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu iddia ettiği Zeo Bezel QLED televizyon modeli CES 2020 fuarına hazırlanıyor. Görseli de sızmış durumda.
    2 hf.
    3,1b
    1
    15
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un kenar çerçevelerini tamamen elimine ederek izleyiciye gerçek bir çerçevesiz televizyon hissiyatı verecek Zero Bezel adında bir QLED televizyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Televizyonun görseli internete sızdırıldı.

    Samsung Zer Bezel TV neler sunacak?

    Samsung’un Tayvanlı iki önemli tedarikçi ile çalışarak ön paneli arka gövdeye tutturduğu ifade ediliyor. Sektörde bir ilk olan bu lehim yönteminin sağlamlık konusunda firma içerisinde itirazlara neden olduğu da gelen bilgiler arasında.

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    Sızdırılan görselde Q900T model numaralı televizyonun üç kenarda çerçeveyi yok ettiği görülüyor. Alt çerçeve ise kaide ile bağlantıyı sağlamak amacıyla bir miktar kalın tutulmuş. Yani aslında 4 kenarı çerçevesiz bir televizyon söz konusu değil.

    Samsung Q900T modeli 7680x4320 piksel çözünürlük sunuyor ve 600 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. HDMI 2.1 ve HVEC desteği de mevcut. Televizyon için bir de Q800T ses sistemi tanıtılacak.

    Televizyonun diğer bir önemli özelliği ise 8K Association tarafından ilk 8K sertifikasını alacak model olması. 8K A bir süredir 8K standartını tanımlamak için çalışmalar yapıyordu ve artık sertifika vermeye başladı.



    https://www.slashgear.com/samsung-frameless-tv-photos-leak-could-be-first-to-get-8k-certification-01604867/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Moueson 2 hf. en beğenilen
    Çok modern ve güzel duruyor bayıldım . Zamanla bu tarz TV ler daha da popülerlesecektir.
    Yanıtla +13
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu
    ekran boyutu aynı olduktan sonra çerçeve daha ince diye 1000 lira fazladan para vermem.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    AMERICAN 2 hf.
    Qled=cola turka

    Oled=coca cola

    Bu kadar basit.yalaka samsuncular bok yesin.IFA’da CES’de her yerde LG süpürüyor bunları.LMAO
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    aksu01 2 hf. AMERICAN
    cola turka: 2,5 litrelik
    coca cola : 330 mililitrelik (kutu kola)
    yani coca cola çabuk bitiyor.bir de 2,5 litrelik fiyatına satılıyor. tadı güzel ama az.
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    gothamcity 2 hf.
    Harika gerçekten, cam gibi
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    tiestoly 2 hf. aksu01
    Sağlam durmuyor diyosun hocam. Bekleyip görcez bende de 49mu8000 var
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    aksu01 2 hf. tiestoly
    "sağlam hissi vermiyor" diyorum. belki de mu8009 ve senin tv daha sağlamdır bilemeyiz. ama çerçeve ince olunca bende o his oluşuyor.
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    burakdc 2 hf.
    buna ambılıght ın son surumu mutlaka eklenmelı ve 3d yapılmalı ve en asagı 65 ınchten baslamalı bence fıyat sorun olmayacaksa 75 ınch olanı muhtesem olur.
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    SEO19 2 hf.
    ne kadar çok samsunlu varmış bu forumda !
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    dallass 2 hf. SEO19
    LG'yi %100 panellerini Çöplük ışık kontrast siyah performansına sahip İPS ürettiği için

    OLED'ini ise logo yanığı gibi bir kronik belası için

    SONY'i XF9 XG9 (VA/100hz) hariç işe yarar başka VA modeli olmadığı için

    Elersek

    Geriye

    Panellerinin %100'ünü Her bütçeye uygun VA panel üreten

    Hatta QLED panel ile çıtayı yükselten Samsung kalıyor.

    Yani bu işin Samsung sevgisi ile alakası yok, beklentilerin karşılanmasıyla ilgisi var.

    Şöyleki;

    Sony markasını ve performansını bende severim ama

    Dediğim gibi sony oled yada en üst modellerini satamam korkusu ile,

    xf/xg 8 serisini dahi çöplük İPS panel üretti xf9/xg9 her keseye hitap etmiyor.

    Yine aynı şekilde airkumanda ve türkçe yapay zekası ile LG'yi bende severim ama malum oledlerindeki logo yanığı,

    Normal ledlerinin %99'unun ips panel olması

    İnsanları Samsung'a yöneltiyor durum bu...



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    arekamint 2 hf.
    on numara olmuş
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    Askaparta 2 hf.
    Parasıyla çerçevesi yapılır be.
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    B87 2 hf.
    TV nin ismiyle ilgili nasıl bir espri yapabilirim diye 10 dakikadır düşünüyorum bir şey bulamadım.
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu
    ekran boyutu aynı olduktan sonra çerçeve daha ince diye 1000 lira fazladan para vermem.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    dallass 2 hf. nick bırakmamışsınız lan
    Genelde böyle diyenler ilk alan kişiler olur :)
    Yanıtla +2
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    aksu01 2 hf. nick bırakmamışsınız lan
    aslında mantık olarak bakarsak. samsung çerçeve parası ödemeyeceği için daha ucuz olması gerekmez mi?
    konuya gelirsek:
    aslına bakarsanız çerçeve benim açımdan ürünün daha dayanıklı olduğunu gösterir. 9 sene önce aldığım 46c6000 tv nin çerçevesi büyük. hiç sorunsuz kullanıyorum. kaliteli bir his veriyor.
    3-4 ay önce ikici el 49mu8009 aldım. çerçevesi ince. inanır mısınız hiç de sağlam durmuyor.
    sonuç: çerçeve sağlamlıktır. ekranı korur. ben ekranda kalite ararım. güzel görüntü ararım. çerçeve önemli değil.
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    Moueson 2 hf. en beğenilen
    Çok modern ve güzel duruyor bayıldım . Zamanla bu tarz TV ler daha da popülerlesecektir.
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    3081 kez okundu.
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