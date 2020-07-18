Samsung'un fasulye şeklindeki kulaklık modelinin videosu sızdı

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Samsung'un Galaxy Buds Live olarak piyasaya sürüleceği söylenen fasulye şeklindeki yeni kulaklık modeli, son zamanlarda siyah, beyaz ve bronz renklerdeki render görüntülerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi iste cihazın kısa bir tanıtım videosu sızdırıldı.

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Rekabetçi fiyatla gelecek

Söz konusu video, Galaxy Buds Live'ı, eşleşen bir renk şemasına sahip şarj kutusunun yanında üç renk seçeneğiyle birlikte gösteriyor. "Gürültüyü uzak tut. Sesi içeri al." gibi bir sloganla biten video, Galaxy Buds Live'ın Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisiyle geleceğini doğrular nitelikte. Cihazın bu yenilikçi özelliğe rağmen, 150 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.



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Sızan renderise fasulye tanesini andıran kulaklığın iki taraftan da görünümü mevcut ve görselde harici mikrofona ek olarak ses çıkış noktaları da görülebiliyor. Kulaklığırender ise Galaxy Buds Live'ın kulağımızdayken nasıl görüntü vereceği hakkında merakları giderecek cinsten. Güney Koreli teknoloji devinin, Galaxy Buds Live modelinitarihindeki Note 20 lansmanında tanıtması bekleniyor.