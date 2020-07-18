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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un fasulye şeklindeki kulaklık modelinin videosu sızdı

    Teknoloji devi Samsung'un yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı ve fasulye tanesi şekliyle dikkat çeken kulaklık modeli Galaxy Buds Live'ın kısa bir videosu ortaya çıktı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un fasulye şeklindeki kulaklık modelinin videosu sızdı
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    Samsung'un Galaxy Buds Live olarak piyasaya sürüleceği söylenen fasulye şeklindeki yeni kulaklık modeli, son zamanlarda siyah, beyaz ve bronz renklerdeki render görüntülerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi iste cihazın kısa bir tanıtım videosu sızdırıldı.

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    Rekabetçi fiyatla gelecek

    Söz konusu video, Galaxy Buds Live'ı, eşleşen bir renk şemasına sahip şarj kutusunun yanında üç renk seçeneğiyle birlikte gösteriyor. "Gürültüyü uzak tut. Sesi içeri al." gibi bir sloganla biten video, Galaxy Buds Live'ın Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisiyle geleceğini doğrular nitelikte. Cihazın bu yenilikçi özelliğe rağmen, 150 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.


    Sızan render görüntülerinde ise fasulye tanesini andıran kulaklığın iki taraftan da görünümü mevcut ve görselde harici mikrofona ek olarak ses çıkış noktaları da görülebiliyor. Kulaklığı dıştan gösteren render ise Galaxy Buds Live'ın kulağımızdayken nasıl görüntü vereceği hakkında merakları giderecek cinsten. Güney Koreli teknoloji devinin, Galaxy Buds Live modelini 5 Ağustos tarihindeki Note 20 lansmanında tanıtması bekleniyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    igetsky 2 sa.
    Cop tasarim kulakta durmaz duser muadil olanlarida oyle kablosuz kulaklik konusunda Airpodsun eline kimse su dokemez
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    sething (sething ) 4 sa.
    150 folat batida bile rekabetci rakam degil.

    İnsaf..1xxx den asagi zor..
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 5 sa.
    bunun Türkiye deki ismi ayşe kadın
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