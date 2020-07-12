Qualcomm'un rakibi MediaTek, Huawei siparişleri sebebiyle rekor gelire ulaştı

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Huawei'nin verdiği çok sayıda sipariş sebebiyle, MediaTek'in Haziran ayındaki geliri yüzde 21 arttı ve 2020'nin ilk altı ayında şirket yüzde 12.4 seviyesinde büyüme gösterdi.

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Koronavirüse rağmen rekor kazanç

MediaTek'in yayınladığı mali raporlara göre, 6 aylık konsolide gelir 8.59 milyar dolar olarak açıklandı. Bu, dört yıl önce ulaşılan rekor değerin yüzde 16'sından fazla. Özellikle 2020 yılının ilk yarısında koronavirüs pandemisi nedeniyle akıllı telefon pazarındaki keskin düşüş göz önüne alındığında, MediaTek'in gösterdiği bu büyüme son derece önemli.

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MediaTek'in artan gelirlerinde Dimensity 800 ve 1000 yonga setlerinin payının büyük olduğu ifade edilirken, şirketin müşterileri arasında Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi akıllı telefon pazarının önde gelen markaları yer alıyor. Bu şirketler arasında öne çıkan Huawei, geçtiğimiz aylarda MediaTek işlemciler için verdiği siparişleri yüzde 300 oranında artırmıştı.

http://news.mydrivers.com/1/700/700079.htm

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