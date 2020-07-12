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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm'un rakibi MediaTek, Huawei siparişleri sebebiyle rekor gelire ulaştı

    Teknoloji sektörünün önde gelen çip üreticilerinden biri olan MediaTek, Huawei'den aldığı siparişler sebebiyle 2020 yılının ilk 6 ayında rekor gelir sağladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm'un rakibi MediaTek, Huawei siparişleri sebebiyle rekor gelire ulaştı
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    Huawei'nin verdiği çok sayıda sipariş sebebiyle, MediaTek'in Haziran ayındaki geliri yüzde 21 arttı ve 2020'nin ilk altı ayında şirket yüzde 12.4 seviyesinde büyüme gösterdi.

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    Koronavirüse rağmen rekor kazanç

    MediaTek'in yayınladığı mali raporlara göre, 6 aylık konsolide gelir 8.59 milyar dolar olarak açıklandı. Bu, dört yıl önce ulaşılan rekor değerin yüzde 16'sından fazla. Özellikle 2020 yılının ilk yarısında koronavirüs pandemisi nedeniyle akıllı telefon pazarındaki keskin düşüş göz önüne alındığında, MediaTek'in gösterdiği bu büyüme son derece önemli.

    Qualcomm'un rakibi MediaTek, Huawei siparişleri sebebiyle rekor gelire ulaştı
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    MediaTek'in artan gelirlerinde Dimensity 800 ve 1000 yonga setlerinin payının büyük olduğu ifade edilirken, şirketin müşterileri arasında Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi akıllı telefon pazarının önde gelen markaları yer alıyor. Bu şirketler arasında öne çıkan Huawei, geçtiğimiz aylarda MediaTek işlemciler için verdiği siparişleri yüzde 300 oranında artırmıştı.



    http://news.mydrivers.com/1/700/700079.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 6 sa.
    Günün sonunda Huawei kirin işlemcileri ile ilgili bilgi kaynaklarını paylaşır ve bir bakmışız mediatek Qualcomm'a rakip olur
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 6 sa.
    Ele geçen parayi da akillica kullanip arge ye yatirir ve snapdragon a en üst seviyede bile rahat rakip olurlarsa, yasak mi nimet mi ABD o zaman sorgular....
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 6 sa.
    Adamlar yatip kalkip amerikaya dua ediyorlardir :)
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