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    Samsung'a ilk defa bir kadın başkan atandı

    Samsung, ilk kez bir kadın yöneticiyi başkan pozisyonuna terfi ettirdi. 2007'den beri şirkette çalışan Lee Young-hee, hangi görevi üstlenecek?                   
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    Samsung'un ilk kadın başkanı: Lee Young-hee
    Samsung Electronics, Lee Young-hee’yi Samsung cihaz deneyimi bölümü küresel pazarlama merkezi başkanlığı görevine terfi ettirdi. Samsung tarihinde ilk kez bir kadın yönetici, bu kadar hızlı başkanlık pozisyonuna terfi ediyor.

    Samsung'un ilk kadın başkanı: Lee Young-hee

    Lee, L’Oreal’de Samsung’un telefonlarını ve imajını başarılı bir şekilde tanıtmasıyla şirketin ilgisini çekiyor ve 2007’de Samsung ile çalışmaya başlıyor. 2012’de başkan yardımcılığı pozisyonuna terfi ettiriliyor. Lee Jae-yong’un Ekim ayında şirketin yönetim kurulu başkanlığına terfi etmesinden bu yana ilk kez gerçekleştirilen küçük çapta kurumsal değişikliğin bir parçası olarak yedi yeni başkan arasında yer alıyor.

    İlginç olarak Samsung, Lee Jae-seung’un -açıklanmayan kişisel nedenlerden- Ekim ayında istifa etmesinden bu yana boş olan ev aletleri birimine yeni bir başkan getirmedi. Lee’nin ayrılmasının ardından şimdilik bu grevi Samsung Başkan Yardımcısı ve CEO’su Han Jong-hee üstlenecek.

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    DH Misafiri 1 saat önce

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