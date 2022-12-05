Samsung'a ilk defa bir kadın başkan atandı

Samsung'un ilk kadın başkanı: Lee Young-hee
Lee, L’Oreal’de Samsung’un telefonlarını ve imajını başarılı bir şekilde tanıtmasıyla şirketin ilgisini çekiyor ve 2007’de Samsung ile çalışmaya başlıyor. 2012’de başkan yardımcılığı pozisyonuna terfi ettiriliyor. Lee Jae-yong’un Ekim ayında şirketin yönetim kurulu başkanlığına terfi etmesinden bu yana ilk kez gerçekleştirilen küçük çapta kurumsal değişikliğin bir parçası olarak yedi yeni başkan arasında yer alıyor.
İlginç olarak Samsung, Lee Jae-seung’un -açıklanmayan kişisel nedenlerden- Ekim ayında istifa etmesinden bu yana boş olan ev aletleri birimine yeni bir başkan getirmedi. Lee’nin ayrılmasının ardından şimdilik bu grevi Samsung Başkan Yardımcısı ve CEO’su Han Jong-hee üstlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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