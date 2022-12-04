Samsung önümüzdeki yıl Galaxy S serisinin fişini çekebilir! İşte nedeni

Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy S serisi yıllarca akıllı telefon pazarında iyi bir performans eşliğinde sınav verdi. Bu ikonik serinin çok yakında katlanabilir telefonların gölgesinde kalacağı söyleniyor.

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Samsung ve Galaxy S arasındaki bağ kopacak mı?

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ikilisi muhtemelen Galaxy S serisinin tabutuna son çiviyi çakacak. Samsung Display yaklaşık on yıldır katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Samsung Electronics ise katlanabilir telefon konseptini bir standart hâline getirmek için son birkaç yıldır Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleri üzerinde emek harcıyor. Zira katlanabilir telefon sevkiyatlarının yıldan yıla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Samsung'un katlanabilir telefon pazarına odaklanması göz önüne alındığında Galaxy S modellerinin amiral gemisi sıfatını kaybetmek üzere olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 2023 yılının bu seri için son durak olma ihtimalî bir hayli yüksek.

Samsung'un katlanabilir telefonlarda yaşanan teknik arızaları ortadan kaldırması gerekiyor. DeX hizmetinin Galaxy Z Flip için üretilen yeni modellerde yer alacağı konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca fotoğraf ve video çekimi konusunda daha verimli ve daha yüksek kamera çözünürlüklerine ev sahipliği yapacağı belirtilen katlanabilir telefonların da marketlerdeki yerini alacağı ifade ediliyor. Samsung'un katlanabilir ekranlardaki kırışıklık sorununu gidermek için düğmeye bastığı biliniyor.

Galaxy Z Flip 5'in 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacağı ve bu ürünün şu anki sorunlarla boğuşmayacağı düşünülüyor. Samsung bu yılın ilk üç çeyreğinde 14 milyon adet katlanabilir telefon sattı.

Gelecek yıl Güney Kore menşeli olan bu teknoloji devinin katlanabilir telefon adına 26 milyon adet sevkiyat yapması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ikilisinin önümüzdeki yılın son günlerinde satışa sunulacağı ve bu ikilinin Galaxy S serisine layık görülen amiral gemisi sıfatını ele geçireceği ileri sürülüyor.

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Samsung önümüzdeki yıl Galaxy S serisi ile yollarını ayırabilir!