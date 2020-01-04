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    Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı

    Hafıza çözümleri pazarının lideri konumunda oturan Samsung’tan kötü haber var. Firma yaşanan kesintiye bağlı üretiminde aksama yaşadı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,3b
    1
    26
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung NAND Flash ve DRAM pazarında en büyük dilime sahip oyuncu. Haliyle firmadan gelen haberler tüketiciler için önem taşıyor. Son gelen haberlerde yaşanan soruna yer verildi.

    1 dakikanın bedeli 3 günlük kayıp

    Pyeongtaek’teki fabrikanın bulunduğu bölgeye elektrik sağlayan hattaki kablolardan birisinde meydana gelen kopma nedeniyle Samsung yaklaşık 1 dakikalık elektrik kesintisine maruz kalmış. Bunun sonucunda üretimde 3 günlük bir duraksama yaşandığı rapor ediliyor.

    Üretimde yaşanan tersliğin Samsung’a maliyeti birkaç milyar dolar seviyesinde olması beklenirken teknoloji forumlarında yaşanan gelişmeye dair şüphe içeren yorumların ardı arkası kesilmiyor. Zira bu çaptaki üretim tesislerinin beklenmeyen durumlara karşı bazı tedbirler alması gerekiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/samsung-dram-and-nand-plant-shut-down-for-up-to-three-days-due-to-power-outage-as-short-as-one-minute.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1ses1 2 hf. en beğenilen
    Zam yapacaklar ya sel hikayeleri bitti 1dk şukadar zarar yaptık açıklamaları. Kesilen cezalar yetmedi bunlara milyon değil milyar milyar ceza kesmek lazım.
    Yanıtla +36
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    sahoron 2 hf.
    Haha 1-kac milyar dolar diyor adam yaa :D birkaç ne kadar? 2 milyar mi 10 milyar mi? Trilyon olmasın?

    Verdigin kaynakta yazan bu;

    "The estimated amount of damage from Tuesday's incident is a likely to be in the few billion won range."

    Few billion won range diyor yani 10 milyar won olsa dahi en fazla 8576734.00 amerikan dolari yapiyor. Bu da 9 milyon dolar civari.

    Gecen gunde kaynakdan haberi google ceviri ile resmen paylasan editor vardi, orada yazmistim, haberleri silmizsiniz direk :D Simdide okumadan haber yaziyorsunuz. Haber yapmiyorsunuz, sadece olan haberi buraya aktariyorsunuz onuda duzgun yapin bari :D 10 milyon dolarlik olaydan urunlerin fiyatlari artmaz. Birkac milyar der isen, o zaman fiyatlar artar. Yanlis yani yaptigin.
    Haha 1-kac milyar dolar diyor adam yaa :D birkaç ne kadar? 2 milyar mi 10 milyar mi? Trilyon olmasın? Verdigin kaynakta yazan bu; "The estim...
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    fuckulteli 2 hf.
    Şu depolama birimleri fabrikalarının yaşadığı sorunlara inanasım gelmiyor.
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    Executor Arhentir 2 hf.
    Anladık elektrik kesintisi bahanesiyle zam yapılacak da;

    Aynı haberi kaçkez takla attırıp tekrar tekrar yapıyorsunuz..
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    DH Misafiri 2 hf.
    Sıkı tutunun zam geliyor :D
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    ezicioyuncu 2 hf.
    Bu at hirsizlarina ceza kesecek bir kurum yok mu canı sıkılınca çek fişi
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    Lana-Del-Rey 2 hf.
    Samsung kendini iyice türkiye sanmaya başladı, zam yapmak için abidik gubidik sebepleri bahane edip öne sürüyor
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    emre1393 2 hf.
    ulan fabrikanın yakınında kedi osursa zam yapacaklar neredeyse.
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    CoreXXX 2 hf.
    Tesisimize kedi girdi üretim aksadı yüzde 20 zam😄
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    pasa king 2 hf.
    okuduğum haberden sadece bizim ülkemizde satıcıların zam (arpalar yatmış anlaşılan) yapmak için 1 dakikalık kesintiye milyar dolar zarar yazıldığı üretim yapan fabrikanın günlük cirosu ne ki 1 dakikayla milyar dolar zarar yazsın???
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    zero-man 2 hf.
    hafıza çözümleri... Google çeviri haberleriniz yine boy gösteriyor.
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    Perturbator 2 hf.
    Yılın ilk ram fiyatlarını yükseltme bahanesi hayırlı olsun
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    RockConn 2 hf.
    Yıllardır bu Nand belleklerin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir herhalde... Bir sex skandalı eksik şu an için. Tamam lan indirim istemiyoruz.
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    3343 kez okundu.
    26 yorum yazıldı.

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