Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung NAND Flash ve DRAM pazarında en büyük dilime sahip oyuncu. Haliyle firmadan gelen haberler tüketiciler için önem taşıyor. Son gelen haberlerde yaşanan soruna yer verildi.
1 dakikanın bedeli 3 günlük kayıp
Pyeongtaek’teki fabrikanın bulunduğu bölgeye elektrik sağlayan hattaki kablolardan birisinde meydana gelen kopma nedeniyle Samsung yaklaşık 1 dakikalık elektrik kesintisine maruz kalmış. Bunun sonucunda üretimde 3 günlük bir duraksama yaşandığı rapor ediliyor.
Üretimde yaşanan tersliğin Samsung’a maliyeti birkaç milyar dolar seviyesinde olması beklenirken teknoloji forumlarında yaşanan gelişmeye dair şüphe içeren yorumların ardı arkası kesilmiyor. Zira bu çaptaki üretim tesislerinin beklenmeyen durumlara karşı bazı tedbirler alması gerekiyor.
https://www.guru3d.com/news-story/samsung-dram-and-nand-plant-shut-down-for-up-to-three-days-due-to-power-outage-as-short-as-one-minute.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Verdigin kaynakta yazan bu;
"The estimated amount of damage from Tuesday's incident is a likely to be in the few billion won range."
Few billion won range diyor yani 10 milyar won olsa dahi en fazla 8576734.00 amerikan dolari yapiyor. Bu da 9 milyon dolar civari.
Gecen gunde kaynakdan haberi google ceviri ile resmen paylasan editor vardi, orada yazmistim, haberleri silmizsiniz direk :D Simdide okumadan haber yaziyorsunuz. Haber yapmiyorsunuz, sadece olan haberi buraya aktariyorsunuz onuda duzgun yapin bari :D 10 milyon dolarlik olaydan urunlerin fiyatlari artmaz. Birkac milyar der isen, o zaman fiyatlar artar. Yanlis yani yaptigin.