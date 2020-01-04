Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung NAND Flash ve DRAM pazarında en büyük dilime sahip oyuncu. Haliyle firmadan gelen haberler tüketiciler için önem taşıyor. Son gelen haberlerde yaşanan soruna yer verildi.

1 dakikanın bedeli 3 günlük kayıp

Pyeongtaek’teki fabrikanın bulunduğu bölgeye elektrik sağlayan hattaki kablolardan birisinde meydana gelen kopma nedeniyle Samsung yaklaşık 1 dakikalık elektrik kesintisine maruz kalmış. Bunun sonucunda üretimde 3 günlük bir duraksama yaşandığı rapor ediliyor.

Üretimde yaşanan tersliğin Samsung’a maliyeti birkaç milyar dolar seviyesinde olması beklenirken teknoloji forumlarında yaşanan gelişmeye dair şüphe içeren yorumların ardı arkası kesilmiyor. Zira bu çaptaki üretim tesislerinin beklenmeyen durumlara karşı bazı tedbirler alması gerekiyor.

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-dram-and-nand-plant-shut-down-for-up-to-three-days-due-to-power-outage-as-short-as-one-minute.html

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