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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, S Pen ile donatılmış uygun fiyatlı bir tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Geekbench veritabanında listelenen cihazın teknik özellikleri açığa çıktı.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu
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    Geçen ay Samsung'un S Pen kalemli ucuz bir tablet çıkarmaya hazırlandığını duyumuştuk. Şimdi ise cihazın teknik özellikleri sızdırıldı.

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    Geekbench veritabanında SM-P615 model numarasıyla görünen tablet Exynos 9611 yonga setine sahip. Aynı işlemcinin Galaxy M30s ve Galaxy A50s modellerinde de yer aldığını belirtelim.

    Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu
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    2020'nin ikinci yarısında çıkacak

    Cihaz kutudan 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Geekbench'te tablet hakkında başka hiçbir detay yok. Ancak gelen bilgilere göre Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE olmak üzere iki versiyonu olacak.

    64 ve 128 GB'lık dahili depolama alanı ile sunması beklenen tabletin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği söyleniyor.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    GabrielPhoenix 2 gün
    S pen kalsın ucuz olur mu bilmem ama 4gb RAM li uygun android tablet yok piyasada büyük boşluk doldurur yoksa iPad miniyi tek geçerim
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    DH Misafiri 2 gün
    Ucuz demişsiniz de fiyat bilgisi vermemişsiniz
    Yanıtla +3
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    GetSomeRest 2 gün
    Sm p580 modelinin devamı olabilir
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kpln04 1 gün GetSomeRest
    bunu kullanıyorum memnunum
    piyasada ram ve pil konusunda bundan iyisini bulamadım
    pili süper gidiyor
    tek şikayetim dokunmatik tuşlar ana ekran tuşu sürekli yanlışlıkla basıyorum
    artık sanal tuşlara geçin ya
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    DH Misafiri 2 gün
    Admin 2020 de olduğumuzu heralde unutmuş.
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