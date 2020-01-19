Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu

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Geçen ay Samsung'un S Pen kalemli ucuz bir tablet çıkarmaya hazırlandığını duyumuştuk. Şimdi ise cihazın teknik özellikleri sızdırıldı.İlginizi Çekebilir Samsung, S Pen kalemli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor
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Geekbench veritabanında SM-P615 model numarasıyla görünen tablet Exynos 9611 yonga setine sahip. Aynı işlemcinin Galaxy M30s ve Galaxy A50s modellerinde de yer aldığını belirtelim.
2020'nin ikinci yarısında çıkacak
Cihaz kutudan 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Geekbench'te tablet hakkında başka hiçbir detay yok. Ancak gelen bilgilere göre Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE olmak üzere iki versiyonu olacak.
64 ve 128 GB'lık dahili depolama alanı ile sunması beklenen tabletin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği söyleniyor.
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piyasada ram ve pil konusunda bundan iyisini bulamadım
pili süper gidiyor
tek şikayetim dokunmatik tuşlar ana ekran tuşu sürekli yanlışlıkla basıyorum
artık sanal tuşlara geçin ya