Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu

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Geçen ay Samsung'un S Pen kalemli ucuz bir tablet çıkarmaya hazırlandığını duyumuştuk. Şimdi ise cihazın teknik özellikleri sızdırıldı.

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Geekbench veritabanında SM-P615 model numarasıyla görünen tablet Exynos 9611 yonga setine sahip. Aynı işlemcinin Galaxy M30s ve Galaxy A50s modellerinde de yer aldığını belirtelim.

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2020'nin ikinci yarısında çıkacak

Cihaz kutudan 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Geekbench'te tablet hakkında başka hiçbir detay yok. Ancak gelen bilgilere göre Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE olmak üzere iki versiyonu olacak.

64 ve 128 GB'lık dahili depolama alanı ile sunması beklenen tabletin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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