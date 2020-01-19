Huawei P30 lite, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladı

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Üst düzey modellerden sonra, Huawei'nin 2019 yılında piyasaya sürdüğü orta segment P30 lite akıllı telefon modelinin de Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladığı belirtildi.

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İlk olarak Güney Afrika'da başladı

Söz konusu güncelleme 3.82GB boyutunda ve sistem genelinde karanlık mod, gelişmiş performans, yeni yuvarlak simgeler ve desteklenen pazarlarda HiCar gibi EMUI'ye özgü tüm Android 10 özelliklerini sunuyor.

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Huawei P30 lite güncellemesinin şimdilik Güney Afrika'da dağıtılmaya başlandığı belirtilirken, kısa bir süre içinde tüm dünyadaki kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Eğer henüz güncellemeye dair bir bildirim almadıysanız, akıllı telefonunuzun Ayarlar-Sistem-Yazılım Güncelleme menüsünden manuel olarak kontrol edebileceğinizi de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/emui_10_now_rolling_out_on_huawei_p30_lite-news-41098.php

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