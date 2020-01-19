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    Huawei P30 lite, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin P30 lite modeli, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladı. 3.82 GB boyutundaki güncelleme birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P30 lite, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladı
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    Üst düzey modellerden sonra, Huawei'nin 2019 yılında piyasaya sürdüğü orta segment P30 lite akıllı telefon modelinin de Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladığı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu"

    İlk olarak Güney Afrika'da başladı

    Söz konusu güncelleme 3.82GB boyutunda ve sistem genelinde karanlık mod, gelişmiş performans, yeni yuvarlak simgeler ve desteklenen pazarlarda HiCar gibi EMUI'ye özgü tüm Android 10 özelliklerini sunuyor.

    Huawei P30 lite güncellemesinin şimdilik Güney Afrika'da dağıtılmaya başlandığı belirtilirken, kısa bir süre içinde tüm dünyadaki kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Eğer henüz güncellemeye dair bir bildirim almadıysanız, akıllı telefonunuzun Ayarlar-Sistem-Yazılım Güncelleme menüsünden manuel olarak kontrol edebileceğinizi de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/emui_10_now_rolling_out_on_huawei_p30_lite-news-41098.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Psnart 2019 emuı 10 bir ay önce geldi
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    DH Misafiri 2 gün
    Huawei p20 lite 10 güncelleme alacak mı
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