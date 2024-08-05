Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un yeni bütçe dostu telefonları ilk kez kendini gösterdi

    Samsung tarafından geliştirilen Galaxy F05 ve Galaxy M05 modelleri ilk kez kendini gösterdi. Bütçe dostu cihaz kategorisinde olması beklenen telefonların özellikleri de merak ediliyor.

    Samsung’un yeni bütçe dostu telefonları ilk kez kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Samsung, bütçe dostu akıllı telefon serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce Hindistan Standartlar Bürosu'ndan (BIS) iki yeni model için sertifika aldı. Bu modellerin, Galaxy F05 ve Galaxy M05 olarak adlandırılması bekleniyor ve her iki cihazın da çift SIM kart desteği sunacağı belirtiliyor.

    Galaxy M05 ve Galaxy F05 modellerinin, Samsung’un başarılı Galaxy F04 ve Galaxy M04 serilerinin yerini alması bekleniyor. Şu an için cihazlarla ilgili ayrıntılar sınırlı olsa da, önceki modellere kıyasla daha yüksek performans ve buna bağlı olarak biraz daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olacağı düşünülüyor. Samsung’un bu yeni modelleri hakkında daha fazla bilgi henüz ortaya çıkmasa da, kullanıcılar bir önceki Galaxy M04 modelinin özelliklerini inceleyerek ne bekleyebilecekleri konusunda bir fikir edinebilirler.

    Galaxy M04 hangi özelliklerle gelmişti?

    Önceki model olan Samsung Galaxy M04, 6.5 inç büyüklüğünde bir PLS LCD ekrana sahipti ve HD+ çözünürlükte (720 x 1600 piksel) görüntü sunuyordu. Ön tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, arka panelde 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve bir LED flaş yer alıyordu. Telefon, Helio P35 işlemcisiyle güçlendirilmişti ve 4 GB RAM ile 128 GB dahili depolama kapasitesi sunuyordu.

    Cihazda ayrıca ek depolama için bir microSD kart yuvası bulunuyordu ve telefon, Samsung'un OneUI tabanlı Android 12 işletim sistemi ile çalışıyordu. Ayrıca Samsung, bu modele 2 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi garantisi vererek Android 14'e kadar güncelleme sözü vermişti. 10W şarj desteği sunan 5,000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen telefon, çift SIM kart, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C portu ve 3.5mm kulaklık jakı gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyordu.

    Samsung'un yeni çıkacak olan Galaxy F05 ve Galaxy M05 modelleriyle birlikte, bu özelliklerin geliştirilmiş versiyonlarını ve kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni işlevsellikleri görmemiz mümkün. Şirketin bütçe dostu telefon segmentinde yaptığı bu hamle, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etme hedefini sürdürüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi besi yemi hangisi yaratıcı diş kliniği isimleri bilgisayarlı kalıp programları isimleri en sessiz lastik oto yıkama isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız