Samsung’un yeni bütçe dostu telefonları ilk kez kendini gösterdi

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Samsung, bütçe dostu akıllı telefon serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce Hindistan Standartlar Bürosu'ndan (BIS) iki yeni model için sertifika aldı. Bu modellerin, Galaxy F05 ve Galaxy M05 olarak adlandırılması bekleniyor ve her iki cihazın da çift SIM kart desteği sunacağı belirtiliyor.

Galaxy M05 ve Galaxy F05 modellerinin, Samsung’un başarılı Galaxy F04 ve Galaxy M04 serilerinin yerini alması bekleniyor. Şu an için cihazlarla ilgili ayrıntılar sınırlı olsa da, önceki modellere kıyasla daha yüksek performans ve buna bağlı olarak biraz daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olacağı düşünülüyor. Samsung’un bu yeni modelleri hakkında daha fazla bilgi henüz ortaya çıkmasa da, kullanıcılar bir önceki Galaxy M04 modelinin özelliklerini inceleyerek ne bekleyebilecekleri konusunda bir fikir edinebilirler.

Galaxy M04 hangi özelliklerle gelmişti?

Önceki model olan Samsung Galaxy M04, 6.5 inç büyüklüğünde bir PLS LCD ekrana sahipti ve HD+ çözünürlükte (720 x 1600 piksel) görüntü sunuyordu. Ön tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, arka panelde 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve bir LED flaş yer alıyordu. Telefon, Helio P35 işlemcisiyle güçlendirilmişti ve 4 GB RAM ile 128 GB dahili depolama kapasitesi sunuyordu.

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Cihazda ayrıca ek depolama için bir microSD kart yuvası bulunuyordu ve telefon, Samsung'un OneUI tabanlı Android 12 işletim sistemi ile çalışıyordu. Ayrıca Samsung, bu modele 2 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi garantisi vererek Android 14'e kadar güncelleme sözü vermişti. 10W şarj desteği sunan 5,000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen telefon, çift SIM kart, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C portu ve 3.5mm kulaklık jakı gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyordu.

Samsung'un yeni çıkacak olan Galaxy F05 ve Galaxy M05 modelleriyle birlikte, bu özelliklerin geliştirilmiş versiyonlarını ve kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni işlevsellikleri görmemiz mümkün. Şirketin bütçe dostu telefon segmentinde yaptığı bu hamle, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etme hedefini sürdürüyor.

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