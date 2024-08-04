OnePlus’tan 10 dakikalık şarjla 5 saat kullanılan kulaklık geliyor

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OnePlus'ın yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığı OnePlus Buds 3 Pro'ya dair sızdırılan bilgiler, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmiş durumda. Yeni modelin, geçen yılki OnePlus Buds Pro 2'ye kıyasla bazı geliştirmelerle geleceği ve 199 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu rakam, selefi olan Buds Pro 2'nin 179 dolarlık fiyatından biraz daha yüksek.

OnePlus Burds 3 Pro’nun özellikleri de netleşiyor

OnePlus Buds 3 Pro'nun tasarımının önceki modelle büyük ölçüde benzer olacağı ve yine 11mm woofer ile 6mm tweeter kombinasyonunu barındıracağı söyleniyor. Ses kalitesinin iyileştirilmesi adına OnePlus'ın, Dynaudio ile olan iş birliğine devam edeceği öngörülüyor. Bu iş birliği, kullanıcıların yüksek kaliteli ses deneyimi yaşayabilecekleri anlamına geliyor.

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Yeni modelde, maksimum 50 dB'lik bir aktif gürültü engelleme özelliği sunulacak. Bu değer, Buds Pro 2'deki 48 dB'lik gürültü engelleme kapasitesine göre bir adım daha öne çıkıyor. Ancak, oyun tutkunları için bir olumsuzluk olabilir. Buds 3 Pro'nun 94ms gecikme süresi, Buds Pro 2'nin 54ms gecikmesine kıyasla daha yüksek ve bu durum, özellikle düşük gecikme süresi gerektiren uygulamalarda sorun yaratabilir.

Olumlu bir gelişme olarak, kulaklıkların pil ömrü de dikkat çekiyor. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 43 saatlik kullanım süresi sunan OnePlus Buds 3 Pro, hızlı şarj özelliğiyle sadece 10 dakikalık şarjla 5 saatlik bir kullanım imkanı sağlıyor. Bu özellik, hareket halinde olan kullanıcılar için büyük bir avantaj.

Kulaklığın ayrıca LHDC 5.0 ses teknolojisini destekleyeceği ve bu sayede 1Mbps'lik bir veri iletim hızına ulaşarak yüksek kaliteli kablosuz ses deneyimi sunacağı belirtiliyor. Diğer önemli özellikler arasında IP55 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ve Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojisi yer alıyor. Bu sayede daha kararlı ve güvenilir bir bağlantı sağlanması bekleniyor.

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