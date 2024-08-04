OnePlus’tan 10 dakikalık şarjla 5 saat kullanılan kulaklık geliyor

OnePlus'ın yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığı OnePlus Buds 3 Pro'ya dair sızdırılan bilgiler, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmiş durumda. Yeni modelin, geçen yılki OnePlus Buds Pro 2'ye kıyasla bazı geliştirmelerle geleceği ve 199 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu rakam, selefi olan Buds Pro 2'nin 179 dolarlık fiyatından biraz daha yüksek.
OnePlus Burds 3 Pro’nun özellikleri de netleşiyor
OnePlus Buds 3 Pro'nun tasarımının önceki modelle büyük ölçüde benzer olacağı ve yine 11mm woofer ile 6mm tweeter kombinasyonunu barındıracağı söyleniyor. Ses kalitesinin iyileştirilmesi adına OnePlus'ın, Dynaudio ile olan iş birliğine devam edeceği öngörülüyor. Bu iş birliği, kullanıcıların yüksek kaliteli ses deneyimi yaşayabilecekleri anlamına geliyor.
Yeni modelde, maksimum 50 dB'lik bir aktif gürültü engelleme özelliği sunulacak. Bu değer, Buds Pro 2'deki 48 dB'lik gürültü engelleme kapasitesine göre bir adım daha öne çıkıyor. Ancak, oyun tutkunları için bir olumsuzluk olabilir. Buds 3 Pro'nun 94ms gecikme süresi, Buds Pro 2'nin 54ms gecikmesine kıyasla daha yüksek ve bu durum, özellikle düşük gecikme süresi gerektiren uygulamalarda sorun yaratabilir.
Olumlu bir gelişme olarak, kulaklıkların pil ömrü de dikkat çekiyor. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 43 saatlik kullanım süresi sunan OnePlus Buds 3 Pro, hızlı şarj özelliğiyle sadece 10 dakikalık şarjla 5 saatlik bir kullanım imkanı sağlıyor. Bu özellik, hareket halinde olan kullanıcılar için büyük bir avantaj.
Kulaklığın ayrıca LHDC 5.0 ses teknolojisini destekleyeceği ve bu sayede 1Mbps'lik bir veri iletim hızına ulaşarak yüksek kaliteli kablosuz ses deneyimi sunacağı belirtiliyor. Diğer önemli özellikler arasında IP55 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ve Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojisi yer alıyor. Bu sayede daha kararlı ve güvenilir bir bağlantı sağlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.