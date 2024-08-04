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    OnePlus’tan 10 dakikalık şarjla 5 saat kullanılan kulaklık geliyor

    Kablosuz kulaklık pazarı her geçen gün daha çetin bir rekabete sahne olmaya devam ederken, Çinli teknoloji şirketi OnePlus’ın yeni modeli, kullanım süresindeki artışla şansını arttırmak istiyor.

    OnePlus Burds 3 Pro’nun özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    OnePlus'ın yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığı OnePlus Buds 3 Pro'ya dair sızdırılan bilgiler, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmiş durumda. Yeni modelin, geçen yılki OnePlus Buds Pro 2'ye kıyasla bazı geliştirmelerle geleceği ve 199 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu rakam, selefi olan Buds Pro 2'nin 179 dolarlık fiyatından biraz daha yüksek.

    OnePlus Burds 3 Pro’nun özellikleri de netleşiyor

    OnePlus Buds 3 Pro'nun tasarımının önceki modelle büyük ölçüde benzer olacağı ve yine 11mm woofer ile 6mm tweeter kombinasyonunu barındıracağı söyleniyor. Ses kalitesinin iyileştirilmesi adına OnePlus'ın, Dynaudio ile olan iş birliğine devam edeceği öngörülüyor. Bu iş birliği, kullanıcıların yüksek kaliteli ses deneyimi yaşayabilecekleri anlamına geliyor.

    Yeni modelde, maksimum 50 dB'lik bir aktif gürültü engelleme özelliği sunulacak. Bu değer, Buds Pro 2'deki 48 dB'lik gürültü engelleme kapasitesine göre bir adım daha öne çıkıyor. Ancak, oyun tutkunları için bir olumsuzluk olabilir. Buds 3 Pro'nun 94ms gecikme süresi, Buds Pro 2'nin 54ms gecikmesine kıyasla daha yüksek ve bu durum, özellikle düşük gecikme süresi gerektiren uygulamalarda sorun yaratabilir.

    Olumlu bir gelişme olarak, kulaklıkların pil ömrü de dikkat çekiyor. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 43 saatlik kullanım süresi sunan OnePlus Buds 3 Pro, hızlı şarj özelliğiyle sadece 10 dakikalık şarjla 5 saatlik bir kullanım imkanı sağlıyor. Bu özellik, hareket halinde olan kullanıcılar için büyük bir avantaj.

    Kulaklığın ayrıca LHDC 5.0 ses teknolojisini destekleyeceği ve bu sayede 1Mbps'lik bir veri iletim hızına ulaşarak yüksek kaliteli kablosuz ses deneyimi sunacağı belirtiliyor. Diğer önemli özellikler arasında IP55 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ve Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojisi yer alıyor. Bu sayede daha kararlı ve güvenilir bir bağlantı sağlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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