Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Samsung’un yeni bir amiral gemisi tablet üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni model mevcut Galaxy Tab S6'nın yerini alacağı için Galaxy Tab S7 olarak adlandırılabilir ancak bununla ilgili farklı görüşler var.

İlginizi Çekebilir

Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Surge mobil işlemci projesini sonlandırdı"

Güney Koreli şirket en son amiral gemisi telefonunda farklı bir isimlendirme politikasına gitmişti. Bu nedenle yeni tabletin Galaxy Tab S20 olarak gelme ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanacaktır.

Tam Boyutta Gör

Üç arka kamera ile gelebilir

Henüz geliştirilme sürecinde olan cihazın teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilmesi ve 10.5 inçlik bir ekran taşıması bekleniyor.

Buna ek olarak cihazda daha gelişmiş bir kamera sistemi de görebiliriz. Bildiğiniz üzere Galaxy Tab S6 çift arka kamerayla piyasaya sürülmüştü. Galaxy Tab S7 de şirketin üç arka kamera ile donatılmış ilk tableti olabilir.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-tab-s7-galaxy-tab-s20-flagship-tablet-development

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.