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    Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki amiral gemisi tableti için kolları sıvadı. Galaxy Tab S6'nın yerini alması beklenen yeni model Galaxy Tab S20 olarak adlandırılabilir.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor
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    Samsung’un yeni bir amiral gemisi tablet üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni model mevcut Galaxy Tab S6'nın yerini alacağı için Galaxy Tab S7 olarak adlandırılabilir ancak bununla ilgili farklı görüşler var.

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    Güney Koreli şirket en son amiral gemisi telefonunda farklı bir isimlendirme politikasına gitmişti. Bu nedenle yeni tabletin Galaxy Tab S20 olarak gelme ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanacaktır.

    Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor
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    Üç arka kamera ile gelebilir

    Henüz geliştirilme sürecinde olan cihazın teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilmesi ve 10.5 inçlik bir ekran taşıması bekleniyor.

    Buna ek olarak cihazda daha gelişmiş bir kamera sistemi de görebiliriz. Bildiğiniz üzere Galaxy Tab S6 çift arka kamerayla piyasaya sürülmüştü. Galaxy Tab S7 de şirketin üç arka kamera ile donatılmış ilk tableti olabilir.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-tab-s7-galaxy-tab-s20-flagship-tablet-development Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 1 gün
    17" - 20" tablet olmadıktan sonra ne çıkarırsa çıkarsın
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 1 gün
    4 Yıldır kullandığım TabE ye android güncellemesi gelse hala kusursuz şekilde çalışır, geçenlerde bir niyetlendim S6 için iyice inceledim, gerçekten kusursuz bir cihaz, su geçrimezlik eksikliği var sadece... Zannediyorum Sammy S6 dan sonra parşömen gibi bükülen tablet çıkarmadığı sürece, üst düzey tabletlerini kimse yükseltmez kullanıcılardan...
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