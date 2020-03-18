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    Xiaomi, Surge mobil işlemci projesini sonlandırdı

    Xiaomi, 2017'de kendi geliştirdiği ilk yonga seti olan Surge S1'i piyasaya sunmuştu. Şirketin daha gelişmiş bir işlemci üzerinde çalıştığı söyleniyordu ancak projenin rafa kaldırıldığı bildiriliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, Surge mobil işlemci projesini sonlandırdı
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    Çinli kaynaklar, Xiaomi'nin akıllı telefonları için yonga seti geliştirme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor. Şirket kendi geliştirdiği Surge S1 isimli ilk işlemcisini 2017'de piyasaya sürdüğü düşük maliyetli Xiaomi Mi 5C modelinde kullanmıştı.

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    Daha sonrasında Xiaomi, Surge S2 üzerinde çalışmaya başladı ancak geliştirme sürecinde beklenmedik sorunlar ortaya çıktı. Her ne kadar daha önce şirketin Surge S2'yi geliştirmeye devam ettiği bildirilse de gelen haberler projenin rafa kaldırıldığını gösteriyor.

    Xiaomi, Surge mobil işlemci projesini sonlandırdı
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    Qualcomm çözümleriyle devam

    Tedarik zinciri temsilcileri Xiaomi'nin tam teşekküllü mobil yonga seti kadar karmaşık ve pahalı olmayan yeni projelere odaklandığını söylüyor. Yani Çinli şirket daha basit çipler geliştirmeye devam edecek.

    Xiaomi'nin her zaman olduğu gibi rekabetçi ürün geliştirme ile finansal kâr arasında denge kurma stratjisi bu alanda da kendini gösteriyor. Şirket Qualcomm'dan kendini kanıtlamış çözümler sipariş ederek uzun vadeli Ar-Ge maliyetlerinden kaçınacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/18/xiaomis-surge-chip-development-reportedly-abandoned-shifting-focus-to-low-power-bl-rf-chips Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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