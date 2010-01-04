Samsung yeni nesil netbook modellerini tanıttı

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Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden Samsung, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu temel alan dört yeni netbook hazırladı. Firmanın N210, N220, N150 ve NB30 kod adlarına sahip yeni nesil netbook modellerinde 10.1-inç anti-reflektif ekran kullanılıyor. Çizilmeye karşı kasa yapısına sahip netbook modellerine Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi güç veriyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimini kullanan netbook'lar, 1GB bellek ve 250GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle geliyorlar. N210 ve N220 modelleri 12 saat, NB30 modeli 11 saat ve N150 modeli de 8.5 saat pil süresi sunan yeni netbook'lar Samsung için büyük önem taşıyor zira komponent üreticileri, Samsung'un netbook pazarında Asus'u geçmeyi planladığı söylüyorlar.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile geleceği belirtilen Atom 2 tabanlı yeni nesil netbook'ların önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.