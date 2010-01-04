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Samsung yeni nesil netbook modellerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,3b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni nesil netbook modellerini tanıttı
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Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden Samsung, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu temel alan dört yeni netbook hazırladı. Firmanın N210, N220, N150 ve NB30 kod adlarına sahip yeni nesil netbook modellerinde 10.1-inç anti-reflektif ekran kullanılıyor. Çizilmeye karşı kasa yapısına sahip netbook modellerine Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi güç veriyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimini kullanan netbook'lar, 1GB bellek ve 250GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle geliyorlar. N210 ve N220 modelleri 12 saat, NB30 modeli 11 saat ve N150 modeli de 8.5 saat pil süresi sunan yeni netbook'lar Samsung için büyük önem taşıyor zira komponent üreticileri, Samsung'un netbook pazarında Asus'u geçmeyi planladığı söylüyorlar.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile geleceği belirtilen Atom 2 tabanlı yeni nesil netbook'ların önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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dante38 9 yıl
Niye destek sıfır kullandınmı bende r522 var en azından hpden oyunlarda daha az ısınıyo.
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hayalkıyısı 9 yıl
samsung laptoplarda en iyisi. ancak bu modeli hoşuma gitmedi bende nc10 var mükemmel bir alet. samsung ürünlerini kullanmaktan çok memnunum teşekkürler samsung. acer hp casper hikaye...
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Batuist 9 yıl
Toshibanın ki daha iyidi.. gerçi netbook alacak olsam biraz daha beklerim.. tablet PC ler yaygınlaşcak ve internet için en çok tercih edilecek aletler olcak.. Tahminim netbookları tarihe gömecekler.. Tabi kişisel tahminim.. nasıl ki tuşlu telefonların yerini artık dokunmatik teller alıyor geleceğin trendi de tablet PC ler olacak..
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sahafiec 9 yıl
bir iddalı model daha, yalnız 1GB ram az değil mi acaba.
en azından 2GB a yükseltilebilseydi iyi olurdu...
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hikmetg 9 yıl
samsung almayın arkadaşlar. destek sıfırrrrr.
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vaneyck 9 yıl

hikmetg

samsung almayın arkadaşlar. destek sıfırrrrr.

distrübütörü hangi firmaydı sizin aldığınız ürünün? koyuncu elektrik olabilir mi acaba? bu firma ise bende bazı sıkıntılar olduğunu duymuştum...ancak kont bilişim de getiriyor ki oldukça iyi olduklarını biliyorum.
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tuzunoglu 9 yıl
bir de üzerinde DIGITAL LIVE CAM yazmıyor mu tam çin malı havası estiriyor..
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Slauter 9 yıl
Samsun'ların dizaynları hakkındaki yoruma kesinlikle katılıyorum. Ben Casper kullanıyorum ve çok memnunum ( büyük laptop )
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ozancn 9 yıl
bu samsung'ların dizaynları berbat ötesi.
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Hobar 9 yıl
Burası belki yeri değil ama şu an için Acer Ferrari one üzerine netbook tanımıyorum. Belki pili bunlar gibi 8-10 saat gitmiyor ama en azından hem işlemci hem gpu olarak adam gibi performans veriyor. ekran çözünürlüğü de çok yüksek led aydınlatma, multi touch, ferrari karizması da cabası. netbook almayı düşünenler mutlaka bir göz atsın. forumda oldukça detaylı bir topiği var. önümüzdeki bir kaç içinde daha iyisi çıkmazsa almayı düşünüyorum
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Bore 9 yıl

Hobar

Burası belki yeri değil ama şu an için Acer Ferrari one üzerine netbook tanımıyorum. Belki pili bunlar gibi 8-10 saat gitmiyor ama en azından hem işlemci hem gpu olarak adam gibi performans veriyor. ekran çözünürlüğü de çok yüksek led aydınlatma, multi touch, ferrari karizması da cabası. netbook almayı düşünenler mutlaka bir göz atsın. forumda oldukça detaylı bir topiği var. önümüzdeki bir kaç içinde daha iyisi çıkmazsa almayı düşünüyorum


ama şunuda unutmamak lazım samsung x360 bir şaheser
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