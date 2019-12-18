Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Samsung son dönemde çeşitli davalarla gündeme geliyor. Bu kez şirketin yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hoon, Güney Kore sendika yasalarını ihlal ettiği için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Lee Sang-hoon, Samsung Electronics yönetim kurulu başkanı olmadan iki yıl önce şirketin finans direktörü (CFO) olarak görev yapıyordu. Söz konusu suç da bu dönemde işlendi.

Deneyimli yöneticinin mahkum edildiği davaya ilişkin soruşturma 2013 yılında, sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik bilgilerin yer aldığı şirket belgelerinin ortaya çıkmasıyla başlatıldı.

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Adalet geç de olsa tecelli etti

Bu aynı zamanda onlarca Samsung yöneticisinin suçlamaların hedefi haline gelmesine ve hapis cezasına çarptırılmasına yol açan bir davanın başlangıcıydı. Lee Sang-hoon aleyhindeki dava delil yetersizliğinden dolayı reddedildi.

Ancak dava, geçen yıl ayrı bir soruşturma için şirketin ofislerine yapılan baskın sırasında tesadüfen ele geçirilen ek deliller nedeniyle yeniden açıldı. Lee Sang-hoon'un Güney Kore iş yasalarını ihlal etmek için diğer Samsung yöneticileriyle iş birliği yaptığına dair ikna edici kanıtlar bulundu.

https://www.wsj.com/articles/samsung-chairman-sentenced-to-jail-for-violating-labor-laws-11576578638