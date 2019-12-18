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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Güney Kore'de bir mahkeme, iş yasalarını ihlal ederek sendikal faaliyetleri engellemek suçundan Samsung Electronics yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hoon'u 18 ay hapis cezasına çarptırdı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı
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    Samsung son dönemde çeşitli davalarla gündeme geliyor. Bu kez şirketin yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hoon, Güney Kore sendika yasalarını ihlal ettiği için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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    Lee Sang-hoon, Samsung Electronics yönetim kurulu başkanı olmadan iki yıl önce şirketin finans direktörü (CFO) olarak görev yapıyordu. Söz konusu suç da bu dönemde işlendi.

    Deneyimli yöneticinin mahkum edildiği davaya ilişkin soruşturma 2013 yılında, sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik bilgilerin yer aldığı şirket belgelerinin ortaya çıkmasıyla başlatıldı.

    Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı
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    Adalet geç de olsa tecelli etti

    Bu aynı zamanda onlarca Samsung yöneticisinin suçlamaların hedefi haline gelmesine ve hapis cezasına çarptırılmasına yol açan bir davanın başlangıcıydı. Lee Sang-hoon aleyhindeki dava delil yetersizliğinden dolayı reddedildi.

    Ancak dava, geçen yıl ayrı bir soruşturma için şirketin ofislerine yapılan baskın sırasında tesadüfen ele geçirilen ek deliller nedeniyle yeniden açıldı. Lee Sang-hoon'un Güney Kore iş yasalarını ihlal etmek için diğer Samsung yöneticileriyle iş birliği yaptığına dair ikna edici kanıtlar bulundu.



    https://www.wsj.com/articles/samsung-chairman-sentenced-to-jail-for-violating-labor-laws-11576578638 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Relax Relax 6 dk.
    Türkiye'de böyle bir adamın tutuklanma olasılığı var mı? Patron işçinin iflahını kesiyor ama hala devlet adamın vergilerini siliyor vs. Ne diyelim ki bunlara, neyse Padişahımız çok yaşasın diye biz ölelim...
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