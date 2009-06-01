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Samsung'dan 12 MP kameralı cep telefonu; M8910 Pixon

Samsung, sürpriz şekilde 12 megapiksel kameralı cep telefonunu duyurdu. Telefon hakkındaki en yeni bilgiler!
9 yıl
99,7b
1
259
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan 12 MP kameralı cep telefonu; M8910 Pixon
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Hız kesmeksizin süren megapiksel yarışı, dijital kamera sektörünü olduğu kadar günümüzün artık vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarını da etkisi altına almış durumda. Güney Koreli iki büyük cep telefonu üreticisi Samsung ile LG Mobile'ın ard arda gelen 8 MP atağına karşı Sony Ericsson, 12 MP'lik Satio ile cevap vermiş; firma teknoloji meraklılarının ilgi odağı haline gelmişti. Fakat Samsung, bugün sürpriz şekilde 12 MP kameralı modeli M8910 Pixon 12'yi gün yüzüne çıkardı.

Kamera odaklı Pixon ailesinin en yeni üyesi, 108 x 53 x 13.8 mm ebatlarında ve 120 gram ağırlığında dizayn edilmiş. M8910'un genel tasarımı tuş takımları hariç ilk nesil Pixon'u andırmıyor değil. Dört band GSM ve iki band HSDPA alt yapılarını destekleyen telefonda, 3.1 inç (~7.8 cm), 480x800 piksel, 16 milyon renk dokunmatik ekrana yer verildiğini görmekteyiz. Ekranda, 10000:1 kontrast oranı sunan AMOLED teknolojisi kullanılmış. AMOLED ekranlar, TFT ekranlara göre daha fazla enerji tasarrufunun yanısıra daha başarılı renkler vaadediyor. Telefonun gerek ekran boyutunun ve gerek yüksek çözünürlüğünün pek çok teknoloji sever için internet kullanımı, video konusunda yeterli olacağını düşünüyoruz.

DivX, XviD, H.263, H.264, WMV, MP4, MP3, eAAC+, WMA ve AMR gibi popüler dosya formatlarını destekleyen M8910, Word, Excel, PowerPoint dosyalarını da görüntüleyebiliyor. Telefonun 150 MB'lık dahili flash belleği ise microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Bu da arşivinizin belli bir kısmını yanınızda taşıyabileceğiniz anlamına gelmekte.

Telefonun en dikkat çekici yönlerinden birisi kuşkusuz kamera. Daha önce de belirttiğimiz gibi Samsung'un, yeni telefonu bünyesinde 12 megapiksel (4000x3000 piksel) çözünürlük sunan kamera modülü barındırıyor. Kameraya, otomatik odaklama, yüz tanıma sistemi, WDR (Wide Dynamic Range) gibi özellikler eşlik ediyor. Loş mekanlarda ise xenon veya led flaş devreye giriyor. Kameranın bir diğer avantajı ise 28 mm'lik fokal uzunluk sunması. Böylece daha geniş bir alanı fotoğraf karenize dahil edebiliyorsunuz. Nokia'nın N86 modelinde 28 mm'lik lens kullandığını hatırlatalım. Video kaydı konusunda da iddia taşıyan telefon, 720x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare kayıt gerçekleştirebiliyor.

Samsung'dan 12 MP kameralı cep telefonu; M8910 Pixon
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Ek olarak yaptığınız çekimleri tv çıkışı sayesinde televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz. Ayrıca WI-FI, Bluetooth, GPS bağlantılarına sahip telefonda yaptığınız çekimleri Facebook, MySpace, Flickr, Photobucket, Picasa ve Friendster gibi sitelerde paylaşabiliyorsunuz.

Samsung M8910'nun 1000 mAh'lık bataryasının bekleme, konuşma süresi ve GPS'in sadece geo-tagging amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı belirsizliğini korurken telefonun haziran ayının sonuna doğru Avrupa sahillerine vurması bekleniyor. Avrupa dışındaki ülkelerde yaşayanların ise ağustos ayına kadar beklemesi gerekebilir. Fiyat hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 

Teknik özellikler;

Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps
İşletim sistemi: Java platformu, TouchWIZ arayüzü
Boyut ve ağırlık: 108 x 53 x 13.8 mm / 120 gram
Ekran: 3.1 inç, 800x480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik, AMOLED
Bellek: 150 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 12 Megapiksel, 28 mm lens, otomatik odaklama, xenon flaş, led flaş, yüz tanıma teknolojisi
Video kaydı: 720x480@30 FPS (D1)
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Var
GPS: Var
Batarya: 1000 mAh.


http://www.gsmarena.com/samsung_enter_the_12_megapixel_competition_with_pixon12-news-941.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben sipariş verdim bugün 270 tl sizce bi sıkıntı çıkarmı???
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sharpie 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben sipariş verdim bugün 270 tl sizce bi sıkıntı çıkarmı???


kesin çıkar.
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DH Misafiri 8 yıl
şuan şanlıurfada bu telefonu sordum sıfırı 600 tl siz nerden buldunuzda 1.200 tl diyosunuz neyse netden bakıyorumda telefonlar çok pahallı burda ucuz çok telefonlar
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ayazgecem 7 yıl
şu telefonun işletim sistemi symbian veya android olanı cıksada alsak yaw
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DH Misafiri 8 yıl
samsung 12 mp malesef dıstürbitorlerın medıa markt yada o tarz buyuk magazalara dagıtmamalarından dlayı bu kadar pıyasada cok az konumda onun dısında 1 numara tel:)
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DragonTR 8 yıl
66.com/...
Navigasyon Yanında Geliyor AKTİF etmek gerekiyor.
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ExECaLiBuR 8 yıl
Navigasyon senelik lisansının 70 € olduğunu duymuştum.

Bu arada telefon halen 1000 tl civarında. Samsung, bu telefona 3,5 mm jack ve HD video kayıt desteği ekleyip yeniden sunsa çok iyi olacak. İki senedir xenonlu telefon sunmadı piyasaya. W880'i saymazsak, zaten telefon prototip midir nedir yok hiçbir yerde.
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komoçotoko 8 yıl
çok iyiye benziyor şahsen almayı düşünüyorum böyle bişey
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ExECaLiBuR 8 yıl
Bende düşünüyorumda fiyatının 700 lere gelmesi lazım.
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samwise42 9 yıl
kardeş vodafonenun internet adresinden manuel olarak ayarları yapabilirsin
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DH Misafiri 9 yıl
arakadaşlar acill yardım lütfen.m8910 aldım.kullanmaya çalışıyorum.e posta adresi girmeye çalışıyorum exchange activesync ayarlarını istiyor.bunu nasıl hallediyoruz.kullandığım hat vodafone.LÜTFENN ACİLL CEVAP ve yardım
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DH Misafiri 9 yıl
arakadaşlar acill yardım lütfen.m8910 aldım.kullanmaya çalışıyorum.e posta adresi girmeye çalışıyorum exchange activesync ayarlarını istiyor.bunu nasıl hallediyoruz.kullandığım hat vodafone.LÜTFENN ACİLL CEVAP ve yardım
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DH Misafiri 9 yıl
hepsiburadada şu anda 1200tl ekran boyutları sizce küçükmü ?
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samwise42 9 yıl
yok kardeşim ekran gayet net ve büyük. işletim sisteminin olmaması dışında bir eksisi yok gönül rahatlığıyla alabilirsin
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DH Misafiri 9 yıl
telefonu bayrampaşa alışveriş merkezinde bende inceledim,,video,foto çektim ,leptopa attım ama begenmedim,,,foto güzel ,ama videosu güzel degil,zoom yapınca görüntü bozuluyor,,n86 nın yanından bile geçemez videoda,,ayrıca,çekim esnasında zoom yapamıyorsun,,çekim yaparken,önce çekimi durdurup,zoom yapıp tekrar devam etmen gerekiyor,uzaklaştırırkende,aynı şekilde yapmak gerekli,ayarı varmı diye baktım ama bulamadım,,hiç kullanişlı diil,,dahili hafızasının küçük olması da dez avantaj,,ve işletim sisteminin syambian olmaması dahada büyük dezavantaj,,java işletim sistemli,yani program falan yükleyemıyorsun,,12 mp fotodan başka bir albenisi yok,,,dokunmatik fena diil bayagı kurcaladım telefonu,,xenon ve led flaşı var oda iyi olmuş ama diğer tarafları yaramaz,,,ben almam vede almadım zaten
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