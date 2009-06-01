Samsung'dan 12 MP kameralı cep telefonu; M8910 Pixon

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Hız kesmeksizin süren megapiksel yarışı, dijital kamera sektörünü olduğu kadar günümüzün artık vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarını da etkisi altına almış durumda. Güney Koreli iki büyük cep telefonu üreticisi Samsung ile LG Mobile'ın ard arda gelen 8 MP atağına karşı Sony Ericsson, 12 MP'lik Satio ile cevap vermiş; firma teknoloji meraklılarının ilgi odağı haline gelmişti. Fakat Samsung, bugün sürpriz şekilde 12 MP kameralı modeli M8910 Pixon 12'yi gün yüzüne çıkardı.

Kamera odaklı Pixon ailesinin en yeni üyesi, 108 x 53 x 13.8 mm ebatlarında ve 120 gram ağırlığında dizayn edilmiş. M8910'un genel tasarımı tuş takımları hariç ilk nesil Pixon'u andırmıyor değil. Dört band GSM ve iki band HSDPA alt yapılarını destekleyen telefonda, 3.1 inç (~7.8 cm), 480x800 piksel, 16 milyon renk dokunmatik ekrana yer verildiğini görmekteyiz. Ekranda, 10000:1 kontrast oranı sunan AMOLED teknolojisi kullanılmış. AMOLED ekranlar, TFT ekranlara göre daha fazla enerji tasarrufunun yanısıra daha başarılı renkler vaadediyor. Telefonun gerek ekran boyutunun ve gerek yüksek çözünürlüğünün pek çok teknoloji sever için internet kullanımı, video konusunda yeterli olacağını düşünüyoruz.

DivX, XviD, H.263, H.264, WMV, MP4, MP3, eAAC+, WMA ve AMR gibi popüler dosya formatlarını destekleyen M8910, Word, Excel, PowerPoint dosyalarını da görüntüleyebiliyor. Telefonun 150 MB'lık dahili flash belleği ise microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Bu da arşivinizin belli bir kısmını yanınızda taşıyabileceğiniz anlamına gelmekte.

Telefonun en dikkat çekici yönlerinden birisi kuşkusuz kamera. Daha önce de belirttiğimiz gibi Samsung'un, yeni telefonu bünyesinde 12 megapiksel (4000x3000 piksel) çözünürlük sunan kamera modülü barındırıyor. Kameraya, otomatik odaklama, yüz tanıma sistemi, WDR (Wide Dynamic Range) gibi özellikler eşlik ediyor. Loş mekanlarda ise xenon veya led flaş devreye giriyor. Kameranın bir diğer avantajı ise 28 mm'lik fokal uzunluk sunması. Böylece daha geniş bir alanı fotoğraf karenize dahil edebiliyorsunuz. Nokia'nın N86 modelinde 28 mm'lik lens kullandığını hatırlatalım. Video kaydı konusunda da iddia taşıyan telefon, 720x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare kayıt gerçekleştirebiliyor.

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Ek olarak yaptığınız çekimleri tv çıkışı sayesinde televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz. Ayrıca WI-FI, Bluetooth, GPS bağlantılarına sahip telefonda yaptığınız çekimleri Facebook, MySpace, Flickr, Photobucket, Picasa ve Friendster gibi sitelerde paylaşabiliyorsunuz.

Samsung M8910'nun 1000 mAh'lık bataryasının bekleme, konuşma süresi ve GPS'in sadece geo-tagging amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı belirsizliğini korurken telefonun haziran ayının sonuna doğru Avrupa sahillerine vurması bekleniyor. Avrupa dışındaki ülkelerde yaşayanların ise ağustos ayına kadar beklemesi gerekebilir. Fiyat hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Teknik özellikler;

Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps

İşletim sistemi: Java platformu, TouchWIZ arayüzü

Boyut ve ağırlık: 108 x 53 x 13.8 mm / 120 gram

Ekran: 3.1 inç, 800x480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik, AMOLED

Bellek: 150 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 12 Megapiksel, 28 mm lens, otomatik odaklama, xenon flaş, led flaş, yüz tanıma teknolojisi

Video kaydı: 720x480@30 FPS (D1)

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP

WI-FI: Var

GPS: Var

Batarya: 1000 mAh.

http://www.gsmarena.com/samsung_enter_the_12_megapixel_competition_with_pixon12-news-941.php