Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM Firmware Güncellemeleri

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
214
1
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung aşağıdaki model CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM 'larin firmware'lerini güncelledi. Eğer sizde bu ürünlerden birine sahipseniz aşağıdaki linkten güncellemelere ulaşabilirsiniz.

  • Samsung CD-ROM SM-316B/EXP T306 Global distribution 2002-11-08
  • Samsung SLIM SN-324B/EXP U100 Global distribution 2002-11-08
  • Samsung CD-RW SW-240B/COM R501 Global distribution 2002-11-08
  • Samsung COMBO SM-304B/COM T100 Global distribution. 2002-10-28
  • Samsung DVD-ROM SD-616T/COM F305 Global distribution 2002-10-24
  • Samsung COMBO SM-332B/EXP T403 Global distribution 2002-10-04
  • Samsung CD-ROM SC-152N/LEG C001 China distribution 2002-10-01
  • Samsung CD-ROM SC-152L/LEG C101 China distribution 2002-10-01

http://www.samsung-odd.com/eng/LiveUpdate/FWDownload/FWDownload.asp Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Param Olmadığı İçin Hastaneden Kovuldum
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim