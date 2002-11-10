Samsung'dan CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM Firmware Güncellemeleri

Haber Editörü
Samsung aşağıdaki model CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM 'larin firmware'lerini güncelledi. Eğer sizde bu ürünlerden birine sahipseniz aşağıdaki linkten güncellemelere ulaşabilirsiniz.
http://www.samsung-odd.com/eng/LiveUpdate/FWDownload/FWDownload.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Samsung CD-ROM SM-316B/EXP T306 Global distribution 2002-11-08
- Samsung SLIM SN-324B/EXP U100 Global distribution 2002-11-08
- Samsung CD-RW SW-240B/COM R501 Global distribution 2002-11-08
- Samsung COMBO SM-304B/COM T100 Global distribution. 2002-10-28
- Samsung DVD-ROM SD-616T/COM F305 Global distribution 2002-10-24
- Samsung COMBO SM-332B/EXP T403 Global distribution 2002-10-04
- Samsung CD-ROM SC-152N/LEG C001 China distribution 2002-10-01
- Samsung CD-ROM SC-152L/LEG C101 China distribution 2002-10-01
http://www.samsung-odd.com/eng/LiveUpdate/FWDownload/FWDownload.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle