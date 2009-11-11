Samsung'dan çift sim kart desteği sunan iki yeni cep telefonu; B5722 ve C6112

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, aralık ayında çift sim kartlı DUOS ailesine iki yeni üye birden eklemeye hazırlanıyor.
Yanında birden fazla cep telefonu bulundurmak zorunda kalan kullanıcıların yardımına koşan dokunmatik ekranlı B5722, 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekliyor fakat telefonda 3G desteği bulunmuyor. 2.8 inç 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik ekrana sahip B5722'de TouchWIZ 1.0 Lite arayüzü, Facebook - Myspace gibi sosyal ağlarla entegrasyon, Bluetooth bağlantısı, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 8 GB'a kadar microSD kart desteği ve son olarak 1200 mAh'lık batarya dikkat çekenler arasında.
İlk kez geçtiğimiz ay hakkında söylentiler çıkan C6112 ise kızaklı yapısıyla ön plana çıkıyor. Telefonda, dört band GSM şebekesi desteğine, 2.4 inç'lik 240x320 piksel ekrana, Bluetooth'a, FM radyoya, 8 GB'a kadar microSD bellek desteğine ve 960 mAh'lık bataryaya yer verildiğini görüyoruz. Anın yakalanması için de 2 MP'lik kamera firma tarafından yeterli görülmüş.
Samsung B5722 ile C6112'nin fiyatları üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.
http://www.teltarif.de/samsung-b5722-c6112-dual-sim/news/36412.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bende yaklaşık 15 gün oldu kullanıyorum genel olarak fena degil güzel bi telefon
benim çözemediğim şey telefonda kayıtlı olan masaüstündeki 3 lü resim lerin dışında istediğimiz resimleri bu şekilde 3 lü yapabiiyormuyuz yapabiliyorsak nasıl?
Bilen arkadas cevap verirse sevinirim
saygılarımla
Bu ses problemı bendede var ses echolu ve normalden daha kalın gidiyor,ses de bi problem var. Yukarıda söylenen şebeke ayarlarını degiştirmeyi denedim ama sesdeki sorun düzelmedi. sizdede böyle problem var mı nasıl çözdünüz ?yoksa çift hatlı telefonlarda ses problemi kronik bir problem mi ?