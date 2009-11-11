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Samsung'dan çift sim kart desteği sunan iki yeni cep telefonu; B5722 ve C6112

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
270,5b
1
117
Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, aralık ayında çift sim kartlı DUOS ailesine iki yeni üye birden eklemeye hazırlanıyor.

Yanında birden fazla cep telefonu bulundurmak zorunda kalan kullanıcıların yardımına koşan dokunmatik ekranlı B5722, 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekliyor fakat telefonda 3G desteği bulunmuyor. 2.8 inç 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik ekrana sahip B5722'de TouchWIZ 1.0 Lite arayüzü, Facebook - Myspace gibi sosyal ağlarla entegrasyon, Bluetooth bağlantısı, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 8 GB'a kadar microSD kart desteği ve son olarak 1200 mAh'lık batarya dikkat çekenler arasında.

 

İlk kez geçtiğimiz ay hakkında söylentiler çıkan C6112 ise kızaklı yapısıyla ön plana çıkıyor. Telefonda, dört band GSM şebekesi desteğine, 2.4 inç'lik 240x320 piksel ekrana, Bluetooth'a, FM radyoya, 8 GB'a kadar microSD bellek desteğine ve 960 mAh'lık bataryaya yer verildiğini görüyoruz. Anın yakalanması için de 2 MP'lik kamera firma tarafından yeterli görülmüş.

Samsung B5722 ile C6112'nin fiyatları üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.

 


http://www.teltarif.de/samsung-b5722-c6112-dual-sim/news/36412.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar aranızda c6112 telefonu kullanan varmı ben çift hattı devre bıraktığım halde ötekisi sürekli ulaşılamıyor bana ayarları ayrıntılı anlatırsanız sevinirim tşkler
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben bir senedir bu telefonu kullanıyorum gayet iyi ve aynı anda iki hatta kullanılıyor bir hatla görüşme yaparken diğer hattı arayan normal çalma sesini alıyor ve banada sinyal geliyor diğer hattı beklemeye alıpta görüşebilirsin beklemeye almassan cevapsız çağrı olarak görünyor çift işlemcilidir.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar
bende yaklaşık 15 gün oldu kullanıyorum genel olarak fena degil güzel bi telefon
benim çözemediğim şey telefonda kayıtlı olan masaüstündeki 3 lü resim lerin dışında istediğimiz resimleri bu şekilde 3 lü yapabiiyormuyuz yapabiliyorsak nasıl?
Bilen arkadas cevap verirse sevinirim
saygılarımla
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tatanga.1988 8 yıl

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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar bende 6112 aldım ama ıkı hattım aktıf degıl nıye acaba bırın kullanabılıyorum ıkıncısı acıl arama dıyor acaba bılgı verebılırmısınız tskler
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DH Misafiri 8 yıl
cihazım henüz iki aylık olmasına rağmen ben sahsen memnun degilim. Özellikle dokunmatik ekran tuşlar olayı çok kötü cihaz hiç alakasız yerlere gidiyor..1.ayında servise göndermeme rağmen halen pek çözüm bulamadım bu tuş olaylarına ..
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DH Misafiri 9 yıl
telefon olarak çok güzel ama , kamera çekimi özellikle gece çekimlerinde çok beyaz çıkıyor, bunun bir ayarı var mıdır , birde istemediğim bir kişi aradığında telefonun sesini nasıl kapatabilirim, yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 9 yıl
telefon olarak çok güzel ama , kamera çekimi özellikle gece çekimlerinde çok beyaz çıkıyor, bunun bir ayarı var mıdır , birde istemediğim bir kişi aradığında telefonun sesini nasıl kapatabilirim, yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 9 yıl
kesinlikle samsung cep telefonu almayın.sgh d880 aldım aralık 2008 de önce titreşim bozuldu sonra ekran gitti geri aldığım gün karşı tarfın sesi gelmez oldu şu an ikinci hat çekmiyor diye üçüncü kezgötürdüm faturayı bulamadım die telin yenisini vermiyorlar garanti belgesini gösterdiğimhalde.bayram tatili bitsin ikinci hattı yapabilsinler die tekrar verecem ve şu an ekranda donuyor iki problemi halletsinler die yapacaklarınıda zannetmiyorum.kalifiye eleman çalıştığınıda zannetmiyorum bir dertten veriyorum alınca başka bi yerinibozuyorlar.bayram bitince ilk işim tüketici haklarına gideceğim ve şu an başka marka çift hatlı telefon bakıyorum...alırsanızda siz bilirsiniz...marka vermeyeceğim telim 3 ayrı arıza yaptı 15 gün sürmeden yenisini vermişlerdi...siz kıyaslayın
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DH Misafiri 9 yıl
slm bendede b 5722 var karşı tarafla konuşurken konuşmaları kaydedebiliyormuyum eğer varsa bir anlatın çok lazım
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DH Misafiri 9 yıl
slm akdadaşlar bende b5722 kulanıyorum arkadaşlarımı aradığımda onlarda benim ve kendi seslerinin eko yaptığını sesin yankılandığını söylediler bende meseleyi anlamak için test ettim arama yaptı ve telefonumu değiştim durumu okyledim. telefonda yaptığım inlemede sorunu cözdüm.çözüm yolunu yazıyorum..ayarladan-şebeke ayarı-şebeke modu-diyerek menüye girin ve dört bant olan seciliyi GSM900/1800 SECEREK DÜZELİYOR.DENEYİN TEST EDİN VE GÖRÜN...BEN DENEDİM OLDU..SAYGILAR...
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soB81_ 8 yıl

DH Misafiri

slm akdadaşlar bende b5722 kulanıyorum arkadaşlarımı aradığımda onlarda benim ve kendi seslerinin eko yaptığını sesin yankılandığını söylediler bende meseleyi anlamak için test ettim arama yaptı ve telefonumu değiştim durumu okyledim. telefonda yaptığım inlemede sorunu cözdüm.çözüm yolunu yazıyorum..ayarladan-şebeke ayarı-şebeke modu-diyerek menüye girin ve dört bant olan seciliyi GSM900/1800 SECEREK DÜZELİYOR.DENEYİN TEST EDİN VE GÖRÜN...BEN DENEDİM OLDU..SAYGILAR...

DH Misafiri

aldığım gün garantiye gönderdim. rehber problemi vardı. garantiden geldi ama hala ses karşıya çoğu zaman echo olarak ve tiz olarak gidiyor. rehber problemi çözüldü ama diğer problem inş çözülür. tekrar göndereceğim. bu tür sorun yaşayan arkadaşlar ne gibibir çözüm buldular




DH Misafiri

ses karşı tarafa cızırtılı gidiyor. rehber sorunu çözüldü. tekrar gönderecğim garantiye.başka bi çözüm bulan arkadaşlar varsa ne gibi bir çözüm buldular yazarlarasa sevinirim.



Bu ses problemı bendede var ses echolu ve normalden daha kalın gidiyor,ses de bi problem var. Yukarıda söylenen şebeke ayarlarını degiştirmeyi denedim ama sesdeki sorun düzelmedi. sizdede böyle problem var mı nasıl çözdünüz ?yoksa çift hatlı telefonlarda ses problemi kronik bir problem mi ?

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