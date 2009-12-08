Samsung'dan dokunmatik ekranlı ve WI-FI destekli telefon; M5650 Lindy

Samsung'un S3650W Corby için WI-FI sertifikası aldığına dair gelişmelerin üzerinden birkaç gün geçmedi ki M5650 ''Lindy'' kod adlı yeni cep telefonu bir Portekiz sitesinde kendisini gösterdi.
Henüz Güney Koreli firma tarafından basın duyurusu yapılmayan Lindy, sitede verilen bilgilere göre yaklaşık 98 gram ağırlığında ve 106 x 57 x 12 mm ebatlarında dizayna, dört band GSM'in yanısıra HSDPA (3.5G) şebekesi desteğine sahip. Ayrıca telefonda 2.8 inç (~7.1 cm) 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik ekranın kullanıldığını ve telefonun 50 MB'lık dahili depolama kapasitesini barındırdığını görmekteyiz. Dahili belleğin microSD kartlar aracılığıyla 8 GB'a kadar arttırılabilmesi olanağı kullanıcılara sunulmuş..
Lindy'de bunların dışında anın yakalanması için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, RDS'li FM radyo, Facebook, Flickr, Photobucket, Youtube, Picasa, MySpaces, Friendster gibi sosyal ağlarla ve paylaşım siteleriyle entegrasyon gibi özellikler mevcut. Samsung M5650 Lindy'nin Portekiz sitesindeki fiyatı 159 Euro olarak belirtilirken telefonun diğer ülkelerde ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor.
http://www.tmn.pt/portal/site/loja/menuitem.1ed531b0dc8102f2d0a8be30851056a0/?vgnextoid=8b4738259d045210VgnVCM1000005401650aRCRD&vgnextchannel=acf3ef0e22fe2210VgnVCM1000005401650aRCRD# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.5 yıl kullandım 6. ayda sattım telefonu şimdi Nokia E72 kullanıyorum...
Lindy'nin tek sevmedigim yani fazla mesajlaşınca veya internette dolaşınca şarjı çok erken bitiyordu.
Samsungun birçok modelinde aynı, çokta önemli değil bence + sarj konusundada + saglıyor boş yere ışık lazım değil...
Tuşlarda ışık yok
Tuş kilidi açıkken sol yan tarftaki ses kapatma tuşunun aşağısına basın.Bu sesi kısar.Sesi kıstıktan sonra diğer bir sekmede titreşimi gösterir.Aynı şekilde yine aşağı basarak titreşimide kapatabiilirsiniz.Tlefonu alalı 3 gün oldu çok hoşuma gitti.Eski paketlerde hafıza kartı çıkmıyormuş.Ucuz almıştım telefonu ama artan parayı hafıza kartına vericez :) Bundan önce 5320 xm kullanıyordum ondan sonra bana iphone gibi geldi.İlk dokunmatiğim olmasına rağmen çok kolay kullanıyorum 7 saat wi fi kullanıyorum 2 gün gidiyor şarjı.Video kalitesi canımı sıkıyor biraz.Cep telefonundan klip izlemeyi severim çünkü.
Neyse sonuçta beni samsungtan soğutan E250 den sonra güzel bi samsunga rastladım.Herkese hayırlı kullanmalar,oynamalar,konuşmalar
Ön kamerayı sadece görüntülü konuşma yaparken kullana biliyorsun, onun dışında nasıl çalıştıgını görmek için *#0*# yapıp telefondakı özellikleri test etme bölümünden görebilirsin 8'e basarak