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Samsung'dan dokunmatik ekranlı ve WI-FI destekli telefon; M5650 Lindy

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
344,9b
1
769
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'un S3650W Corby için WI-FI sertifikası aldığına dair gelişmelerin üzerinden birkaç gün geçmedi ki M5650 ''Lindy'' kod adlı yeni cep telefonu bir Portekiz sitesinde kendisini gösterdi.

Henüz Güney Koreli firma tarafından basın duyurusu yapılmayan Lindy, sitede verilen bilgilere göre yaklaşık 98 gram ağırlığında ve 106 x 57 x 12 mm ebatlarında dizayna, dört band GSM'in yanısıra HSDPA (3.5G) şebekesi desteğine sahip. Ayrıca telefonda 2.8 inç (~7.1 cm) 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik ekranın kullanıldığını ve telefonun 50 MB'lık dahili depolama kapasitesini barındırdığını görmekteyiz. Dahili belleğin microSD kartlar aracılığıyla 8 GB'a kadar arttırılabilmesi olanağı kullanıcılara sunulmuş..

Lindy'de bunların dışında anın yakalanması için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, RDS'li FM radyo, Facebook, Flickr, Photobucket, Youtube, Picasa, MySpaces, Friendster gibi sosyal ağlarla ve paylaşım siteleriyle entegrasyon gibi özellikler mevcut. Samsung M5650 Lindy'nin Portekiz sitesindeki fiyatı 159 Euro olarak belirtilirken telefonun diğer ülkelerde ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor.


http://www.tmn.pt/portal/site/loja/menuitem.1ed531b0dc8102f2d0a8be30851056a0/?vgnextoid=8b4738259d045210VgnVCM1000005401650aRCRD&vgnextchannel=acf3ef0e22fe2210VgnVCM1000005401650aRCRD# Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bu telefonu alalı 2 ay oldu ama tek sorunu bazen kamerayı açınca donuyo ve bataryayı çıkartamadan kapanmıyo. Dokunmatiği ve kalitesi çok güzel. Alcaksanız tavsiye ederim. :)
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306ankara 7 yıl
Nihayet kurtuldum bu telefondan.Galaxy gioya geçiş yaptım,çok memnunum.
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DH Misafiri 7 yıl
süper bir telefon harika bir tasarımıyla mükemmel kullanışa sahip bir telefondur oyunlardan tut her özelliği programı açabilecek bir kapasitededir oyun sürümleri indirdiğiniz takdirde oyun keyfinide yakalarsınız artık
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DH Misafiri 8 yıl
benim alcağım telefon 285 tl kullanışli mı acaba bana akıl verin
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ugurkamil 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

benim alcağım telefon 285 tl kullanışli mı acaba bana akıl verin


1.5 yıl kullandım 6. ayda sattım telefonu şimdi Nokia E72 kullanıyorum...

Lindy'nin tek sevmedigim yani fazla mesajlaşınca veya internette dolaşınca şarjı çok erken bitiyordu.
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DH Misafiri 8 yıl
Bişey Sorucam Şu anda bu telefonun fiyetı ne kadr? ...şimdiden Teşekkürler...
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306ankara 8 yıl
Ben bugün 330a gördüm Ankara-Optimum Outlette.
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DH Misafiri 8 yıl
bunun çin malı olup olmadığı nerden anlaşılıo
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar telefon harika ama tuşların ışıkları yokmu yoksa ben mi ayar yapamadım saygılar
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ugurkamil 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar telefon harika ama tuşların ışıkları yokmu yoksa ben mi ayar yapamadım saygılar

Samsungun birçok modelinde aynı, çokta önemli değil bence + sarj konusundada + saglıyor boş yere ışık lazım değil...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar bnde WiFi Aldm Ama tus takımı ısığı yanmıor ısık yokmu yoksa ayarmı yapılıcak yardımcı olrmusunuz lütfwn
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ugurkamil 9 yıl

DH Misafiri

arkadaslar bnde WiFi Aldm Ama tus takımı ısığı yanmıor ısık yokmu yoksa ayarmı yapılıcak yardımcı olrmusunuz lütfwn

Tuşlarda ışık yok
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pentadeli 9 yıl
Dokunmatiğin sesini ve titresimini nasıl kapatabilirim?
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306ankara 9 yıl
by Kaçar

Dokunmatiğin sesini ve titresimini nasıl kapatabilirim?


Tuş kilidi açıkken sol yan tarftaki ses kapatma tuşunun aşağısına basın.Bu sesi kısar.Sesi kıstıktan sonra diğer bir sekmede titreşimi gösterir.Aynı şekilde yine aşağı basarak titreşimide kapatabiilirsiniz.Tlefonu alalı 3 gün oldu çok hoşuma gitti.Eski paketlerde hafıza kartı çıkmıyormuş.Ucuz almıştım telefonu ama artan parayı hafıza kartına vericez :) Bundan önce 5320 xm kullanıyordum ondan sonra bana iphone gibi geldi.İlk dokunmatiğim olmasına rağmen çok kolay kullanıyorum 7 saat wi fi kullanıyorum 2 gün gidiyor şarjı.Video kalitesi canımı sıkıyor biraz.Cep telefonundan klip izlemeyi severim çünkü.
Neyse sonuçta beni samsungtan soğutan E250 den sonra güzel bi samsunga rastladım.Herkese hayırlı kullanmalar,oynamalar,konuşmalar
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pentadeli 9 yıl
Şu ön kamera hakkında halen bilgi vermediniz :( yokmu bunu kullanmanın bi yolu?
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ugurkamil 9 yıl

by Kaçar

Şu ön kamera hakkında halen bilgi vermediniz :( yokmu bunu kullanmanın bi yolu?

Ön kamerayı sadece görüntülü konuşma yaparken kullana biliyorsun, onun dışında nasıl çalıştıgını görmek için *#0*# yapıp telefondakı özellikleri test etme bölümünden görebilirsin 8'e basarak
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pentadeli 9 yıl
Arkadaslar yaklasik 2 hafta önce aldim bende lindy i ve inanilmaz memnunum.hersey gayet güzel hos ama ben bu ön kamerayi kullanamiyorum bir türlü.nasil kullanicaz bi ayari falan mi var bunun acaba? tşkler şimdiden :)
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Lyons. 9 yıl
bende 15 gün sonra alıyorum benim kuzenimde bundan kullanıyor çok memnun sizce siyahmı alayım mavimi??kararsız kaldımm
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