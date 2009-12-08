Samsung'dan dokunmatik ekranlı ve WI-FI destekli telefon; M5650 Lindy

Samsung'un S3650W Corby için WI-FI sertifikası aldığına dair gelişmelerin üzerinden birkaç gün geçmedi ki M5650 ''Lindy'' kod adlı yeni cep telefonu bir Portekiz sitesinde kendisini gösterdi.

Henüz Güney Koreli firma tarafından basın duyurusu yapılmayan Lindy, sitede verilen bilgilere göre yaklaşık 98 gram ağırlığında ve 106 x 57 x 12 mm ebatlarında dizayna, dört band GSM'in yanısıra HSDPA (3.5G) şebekesi desteğine sahip. Ayrıca telefonda 2.8 inç (~7.1 cm) 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik ekranın kullanıldığını ve telefonun 50 MB'lık dahili depolama kapasitesini barındırdığını görmekteyiz. Dahili belleğin microSD kartlar aracılığıyla 8 GB'a kadar arttırılabilmesi olanağı kullanıcılara sunulmuş..

Lindy'de bunların dışında anın yakalanması için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, RDS'li FM radyo, Facebook, Flickr, Photobucket, Youtube, Picasa, MySpaces, Friendster gibi sosyal ağlarla ve paylaşım siteleriyle entegrasyon gibi özellikler mevcut. Samsung M5650 Lindy'nin Portekiz sitesindeki fiyatı 159 Euro olarak belirtilirken telefonun diğer ülkelerde ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor.