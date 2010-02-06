Samsung'dan sağlığına dikkat edenlere özel Mp3 çalar MyFit YP-W1

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Daha önce haberini yaptığımız şeffaf AMOLED ekranlı IceTouch modeliyle eş zamanlı olarak Samsung, yeni Mp3 çaları olan YP-W1 kod adlı MyFit isimli ürününü duyurdu. 16 GB ve 8 GB seçenekli depolama alanına sahip olan MyFit, Mp3 çalar piyasasında bir ilke imza atarak bulundurduğu sensörler sayesinde yağ ve stres seviyesini ölçebiliyor. Ayrıca ivme ölçeri sayesinde harekete dayalı günlük aktivitelerinizi takip edip bu sayede yaktığınız kalorileri hesaplayabiliyor. Ayrıca uygulamaları ile vücuda düzenli bir şekilde su alınmasına ve sigara tiryakilerinin sigarayı bırakmasına yardımcı olabiliyor. Vaad ettiği bu özellikleriyle sağlığına dikkat eden birçok kişiyi cezbedecek olan MyFit, elbette bir Mp3 çalar özelliklerini de yerine getiriyor. MP3, WMA, OGG, AAC gibi birçok müzik formatını ve MPEG4, WMV gibi video formatlarını oynatabiliyor. Medya kabiliyetleri yanında sese çevreleme hissi, temizlik katma iddiasındaki Samsung'un ses geliştirme teknolojisi DNSe 3.0'a ve FM radyoya da sahip olan bu yenilikçi ürünün yüksek çözünürlüklü resimlerine buradan ulaşabilirsiniz. MyFit'in 2010 yılının ilk yarısı içinde piyasaya sunulması bekleniyor.