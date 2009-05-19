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Samsung'dan üç farklı telefon yolda; B7320 - B7330 - S8003

10 yıl
18b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan üç farklı telefon yolda; B7320 - B7330 - S8003
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LCD televizyondan cep telefonuna geniş bir sektörde faaliyet gösteren Samsung'un gün geçmesin ki yeni ürünleri ortaya çıkmasın.

Bugün, Wi-Fi Alliance'ın internet sitesinde Güney Koreli firmanın üç yeni telefonunun kod adları ve sertifika tarihleri yayınlandı. B7320, B7330 ve S8003 sırasıyla Jackie, Scalar, Jet gibi isimler taşıyor. B7320 ile B7330'un akıllı telefon segmentinde yer alacağı, S8003'ün ise S8000 Cubic modelinin farklı bir versiyonu olacağı rivayetler arasında.

Tabloda da görülebileceği gibi yeni telefonlar WI-FI bağlantısı desteğiyle gelebilir. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.


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srdrtkn 9 yıl
arkadaşlar ben samsung b7320 almayı düşünüyorum ama windows tabanlı olması hız konusunda düşündürüyor beni sizce nokia e71 mi yoksa samsung b7320 mi?
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sertacaygun 10 yıl
Smasung da bu aralar Nokia gibi 4 hane kullanır oldu...
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muRTah 10 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler.
Acaba 7320 ve 7330 un özellikleri gözümüzü yollarda bıraktıran i7110 gibi mi olacak ?
Umarım öyle olur ve daha da önemlisi, ülkemize gelir.
Saygılarımla.
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