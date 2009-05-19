Samsung'dan üç farklı telefon yolda; B7320 - B7330 - S8003

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LCD televizyondan cep telefonuna geniş bir sektörde faaliyet gösteren Samsung'un gün geçmesin ki yeni ürünleri ortaya çıkmasın.

Bugün, Wi-Fi Alliance'ın internet sitesinde Güney Koreli firmanın üç yeni telefonunun kod adları ve sertifika tarihleri yayınlandı. B7320, B7330 ve S8003 sırasıyla Jackie, Scalar, Jet gibi isimler taşıyor. B7320 ile B7330'un akıllı telefon segmentinde yer alacağı, S8003'ün ise S8000 Cubic modelinin farklı bir versiyonu olacağı rivayetler arasında.

Tabloda da görülebileceği gibi yeni telefonlar WI-FI bağlantısı desteğiyle gelebilir. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.