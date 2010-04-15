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Samsung'un dokunmatik ekranlı netbook modeli NB30 Touch Avrupa'da

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un dokunmatik ekranlı netbook modeli NB30 Touch Avrupa'da
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, netbook pazarında agresif bir politika ile Asus'u geride bırakmak istiyor. Bu hedefi doğrultusunda yeni model çalışmalarına devam eden firma, dokunmatik ekran özelliğiyle öne çıkan NB30 Touch isimli netbook modelini Avrupa'da satışa sunuyor. Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alan mini-bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. Dayanıklı kasa yapısı ve dökülmelere karşı korumalı tuş takımı ile açık hava kullanımına yatkın olan netbook, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek, 160GB ya da 250GB disk ile işlemciye entegre GMA 3150 ekran kartına sahip netbook, dokunmatik ekran teknolojisine doğal destek sunan Windows 7 işletim sistemiyle geliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, Bluetooth 2.1, entegre internet kamerası ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen NB30 Touch'ın ağırlığı ise 1.26Kg. Samsung NB30 Touch'ın 160GB'lık modeli 399 Avro, 250GB'lık modeli ise 449 Avro seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.

Samsung'un dokunmatik ekranlı netbook modeli NB30 Touch Avrupa'da
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Samsung'un dokunmatik ekranlı netbook modeli NB30 Touch Avrupa'da
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar kullananlara soruyorum ağırlığı falan nasıll kalın bi minibook mu?? ve kaç saat dayanıyor
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Ussuz 9 yıl
Samsung emin adımlarla ilerliyor
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sahafiec 9 yıl
...
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JSDeveloper 9 yıl
Evet gerçekten güzel bir bilgisayar samsung işini bilir ve bu pazarda yeni olmasına karşın çok güzel işler çıkartıyor
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