Türk Telekom Stadyumu çatısına dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor

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Türk Telekom Stadyumu’nun çatısını güneş enerjisi santraliyle kaplamak isteyen Galatasaray, bir süredir enerji şirketleriyle görüşme halindeydi. Görüşmeler neticesinde Enerjisa ile iş birliği yapılmaya karar verildi. Taraflar arasındaki imzalar atıldı ve projenin detayları paylaşıldı.

Stadyumun çatısına konumlandırılacak paneller 4 bin 637 MWh elektrik üretecek. Bu değer yılda yaklaşık olarak 2 bin hanenin tüketimine denk geliyor. Temiz enerjiye geçiş sayesinde yılda yaklaşık 3250 ton CO2 salınımının önüne geçiliyor, 200 bin ağacın kurtarılması sağlanıyor.

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Stadyum çatısına kurulu güneş enerjisi santralleri arasında dünyanın en büyük kapasitesine sahip olacak. Avrupa’da ise ilk defa stadyum çatısına GES kurulumu yapılmış olacak.

Türk Telekom Stadyumu’nun yıllık ortalama tüketimi 7 milyon kw/h. Çatıdaki paneller, stat elektriğinin yüzde 63’ünü karşılayacak.

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Yap-İşlet-Devret modeli uygulanacak

Galatasaray ve Enerjisa arasındaki anlaşma yap-işlet-devret modeline benziyor. Tesisin kurulumu için Galatasaray’ın cebinden herhangi bir para çıkmayacak. Tesisin yaklaşık 20 milyon TL değerindeki maliyetinin tamamı Enerjisa Enerji tarafından karşılanacak. Bunun karşılığında Enerjisa 10 yıl boyunca tesisi işletecek ve üretilen elektriğin sahibi olacak. 10 yıl boyunca işletme ve bakım maliyetleri de Enerjisa’a ait olacak. 10. yıl sonrasında Enerjisa’nın hakları devre dışı kalacak ve Galatasaray işletmeye başlayacak. 10. yıl sonrasında üretilen elektriğin sahibi Galatasaray olacak. Tesisin ekonomik ömrünün 25 yıl olduğu belirtiliyor.

Türk Telekom Stadyumu gibi devasa yapıların elektrik tüketimi de devasa oluyor. Kulübün sabit giderleri arasında elektrik tüketim gideri büyük paya sahip. Galatasaray, çatıdan üreteceği elektrik ile 100 milyon TL’lik tasarruf elde edecek. Çatıdaki 40 bin metrekarelik alan maddi değere dönüşecek.

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