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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom Stadyumu çatısına dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor

    Galatasaray'ın stadyumuna 4 bin 637 MWh elektrik üretecek güneş panelleri yerleştiriliyor. Kapasite bakımından stadyum çatısındaki GES'ler arasında birinci sıraya yerleşecek.
    12 Mart 2021, 09:00 (3 sa.)
    1,7b
    49
    7
    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Türk Telekom Stadyumu çatısına dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor
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    Türk Telekom Stadyumu’nun çatısını güneş enerjisi santraliyle kaplamak isteyen Galatasaray, bir süredir enerji şirketleriyle görüşme halindeydi. Görüşmeler neticesinde Enerjisa ile iş birliği yapılmaya karar verildi. Taraflar arasındaki imzalar atıldı ve projenin detayları paylaşıldı.

    Stadyumun çatısına konumlandırılacak paneller 4 bin 637 MWh elektrik üretecek. Bu değer yılda yaklaşık olarak 2 bin hanenin tüketimine denk geliyor. Temiz enerjiye geçiş sayesinde yılda yaklaşık 3250 ton CO2 salınımının önüne geçiliyor, 200 bin ağacın kurtarılması sağlanıyor.

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    Stadyum çatısına kurulu güneş enerjisi santralleri arasında dünyanın en büyük kapasitesine sahip olacak. Avrupa’da ise ilk defa stadyum çatısına GES kurulumu yapılmış olacak.

    Türk Telekom Stadyumu’nun yıllık ortalama tüketimi 7 milyon kw/h. Çatıdaki paneller, stat elektriğinin yüzde 63’ünü karşılayacak.

    Türk Telekom Stadyumu çatısına dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor
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    Yap-İşlet-Devret modeli uygulanacak

    Galatasaray ve Enerjisa arasındaki anlaşma yap-işlet-devret modeline benziyor. Tesisin kurulumu için Galatasaray’ın cebinden herhangi bir para çıkmayacak. Tesisin yaklaşık 20 milyon TL değerindeki maliyetinin tamamı Enerjisa Enerji tarafından karşılanacak. Bunun karşılığında Enerjisa 10 yıl boyunca tesisi işletecek ve üretilen elektriğin sahibi olacak. 10 yıl boyunca işletme ve bakım maliyetleri de Enerjisa’a ait olacak. 10. yıl sonrasında Enerjisa’nın hakları devre dışı kalacak ve Galatasaray işletmeye başlayacak. 10. yıl sonrasında üretilen elektriğin sahibi Galatasaray olacak. Tesisin ekonomik ömrünün 25 yıl olduğu belirtiliyor.

    Türk Telekom Stadyumu gibi devasa yapıların elektrik tüketimi de devasa oluyor. Kulübün sabit giderleri arasında elektrik tüketim gideri büyük paya sahip. Galatasaray, çatıdan üreteceği elektrik ile 100 milyon TL’lik tasarruf elde edecek. Çatıdaki 40 bin metrekarelik alan maddi değere dönüşecek.



    Kaynakça https://www.galatasaray.org/haber/kulup/kulubumuz-ve-enerjisa-arasinda-tarihi-anlasma-imzalandi/48301 https://www.enerjisa.com.tr/tr/enerjisa-hakkinda/medya-merkezi/basin-bultenleri/176
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    Editörün Seçimi Yorum
    Aslında bu tarz haberler hoşuma gidiyor. Devlet olarak yeni yaplıacak evler, siteler, iş merkezleri için çatılara güneş enerjisi, küçük çaplı rüzgar gülü vb. en...
    Yorumu gör »     erdem552
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    erdem552 (Erdem Aydın) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Aslında bu tarz haberler hoşuma gidiyor. Devlet olarak yeni yaplıacak evler, siteler, iş merkezleri için çatılara güneş enerjisi, küçük çaplı rüzgar gülü vb. enerji sistemlerini sıfır ÖTV-KDV + destekle zorunlu kılsalar güzel olur gibi geliyor.

    Uzun vadede bir çok ek enerji kaynağı oluşmuş olur. Yap işlet devret şeklinde uzun yıllar ek maaliyet olmaktansa hem tek seferlik maaliyet olur hem de kendi elektriğimizi üreteceğimiz için direk cebimize katkı olur diye düşünüyorum.

    Bilmiyorum tabi ne kadar gerçekçi bir düşünce...
    Aslında bu tarz haberler hoşuma gidiyor. Devlet olarak yeni yaplıacak evler, siteler, iş merkezleri için çatılara güneş enerjisi, küçük çaplı rüzgar gülü vb. en...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çatı güneş paneli ama zemin patates tarlası. Buna bir çözüm bulsunlar önce.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir Fenerbahçeli olarak gurur duydum.
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    P pilgrimage (Alper Aykut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamların Zemini Patlak Zemine Yatırım yapmaları gerekirken neler ile ugrasıyorlar.He Buda şart belki ama senin 1. onceliğin gunes paneli mi ? Stadın Zemini mi ? Galatasaray bu yuzden şampiyonlugu kaybedecek.Neyse Ülkede Akıl kalmadı ki ! Herşey birbirine girdi.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) pilgrimage
    İkisi birbirine bağlı şeyler değil. Aynı anda neden yapılamasın
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) pilgrimage
    Stadın elektrik masraflaını artık sahada kullacaklarmış...
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    erdem552 (Erdem Aydın) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Aslında bu tarz haberler hoşuma gidiyor. Devlet olarak yeni yaplıacak evler, siteler, iş merkezleri için çatılara güneş enerjisi, küçük çaplı rüzgar gülü vb. enerji sistemlerini sıfır ÖTV-KDV + destekle zorunlu kılsalar güzel olur gibi geliyor.

    Uzun vadede bir çok ek enerji kaynağı oluşmuş olur. Yap işlet devret şeklinde uzun yıllar ek maaliyet olmaktansa hem tek seferlik maaliyet olur hem de kendi elektriğimizi üreteceğimiz için direk cebimize katkı olur diye düşünüyorum.

    Bilmiyorum tabi ne kadar gerçekçi bir düşünce...
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Darısı tüm ülkemize
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