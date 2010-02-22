SanDisk, 64 GB kapasiteli SDXC bellek kartının satışına başlıyor

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Bellek kartı üretiminde öncü firmalardan SanDisk, 64 GB kapasiteli SDXC kartının satışına başlıyor.

Özellikle D-SLR kamera ile Full HD çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebilen video kameraları kullananların ilgi göstereceğini düşündüğümüz bellek kartı, saniyede 15 MB okuma ve 15 MB yazma hızı vaat ediyor. Ayrıca kart sayesinde HD çözünürlükte (9 Mbps) 8 saatten fazla video kaydı yapılabileceği söyleniyor. Ömür boyu garanti kapsamında satılan bellek kartının satış fiyatı ise 350$ olarak görünüyor.

http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2010/2010-02-22-sandisk-ships-its-highest-capacity-sd-card-ever,-the-64gb-sandisk-ultra-sdxc-card