Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SanDisk, 64 GB kapasiteli SDXC bellek kartının satışına başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,8b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SanDisk, 64 GB kapasiteli SDXC bellek kartının satışına başlıyor
Tam Boyutta Gör

 

Bellek kartı üretiminde öncü firmalardan SanDisk, 64 GB kapasiteli SDXC kartının satışına başlıyor.

Özellikle D-SLR kamera ile Full HD çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebilen video kameraları kullananların ilgi göstereceğini düşündüğümüz bellek kartı, saniyede 15 MB okuma ve 15 MB yazma hızı vaat ediyor. Ayrıca kart sayesinde HD çözünürlükte (9 Mbps) 8 saatten fazla video kaydı yapılabileceği söyleniyor. Ömür boyu garanti kapsamında satılan bellek kartının satış fiyatı ise 350$ olarak görünüyor.


http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2010/2010-02-22-sandisk-ships-its-highest-capacity-sd-card-ever,-the-64gb-sandisk-ultra-sdxc-card Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lvlono 9 yıl
Bu fiyata kaçtane 4Gb lık kart alınır acaba?Saymadım ama bence 64 Gb tan fazla:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
sanırım bu kartla hd video ve seri foto çekimi yapabilen dslr lar hedef alınmış. yoksa elbette o paraya başka bir sürü şey alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
ne kadar pahalı.. adamlar buna yüzde kaçbin kar marjı koymuşlar acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 9 yıl
60GB HDD' li video kamera fiyatına hafıza kartı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
uçmuş fiyat olarak,60GB HDD' li video kamera fiyatına hafıza kartı,arkadaşımızda güzel bir örnekleme yapmış zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim