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SanDisk'den Mac dostu profesyonel USB bellekler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk'den Mac dostu profesyonel USB bellekler
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Depolama çözümlerinde sektör lideri isimlerden SanDisk, Mac uyumlu yeni USB belleklerini duyurdu. Firmanın Cruzer Enterprise serisi dahilinde hazırladığı profesyonel sürücüler, 256-bit AES şifreleme özelliğini de destekliyorlar. Mac OS X Tiger veya Leopard ile çalışabilen sürücüler ile Mac kullanıcıları şifrelenmiş kısıma erişebilmek için veya şifre düzenlemesi yapabilmek adına Windows tabanlı herhangi bir PC'ye ihtiyaç duymuyorlar. 1GB, 2GB, 4GB ve 8GB'lık depolama kapasitesine sahip olan USB belleklere ek olarak mevcut Cruzer Enterprise serisi modellerinde firmware ile Mac için güncellenebildiği belirtildi.


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KoVBoY47 10 yıl
Mac kullanıcıları için iyi bir haber...
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