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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler LGA1155 formunda olacak

9 yıl
27,9b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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32nm üretim teknolojisine geçiş yapan Intel'in yol haritasında yer alan sıradaki değişiklik mikroişlemci mimarisi üzerine olacak. Bilindiği üzere Intel, tik-tak iş modelini takip ediyor ve bu kapsamda sırayla önce fabrikasyon sürecini geliştiriyor hemen ardından da yeni nesil mikroişlemci mimarisini lanse ediyor. Core i3, i5 ve i7 serisi yeni işlemcileriyle 32nm üretim teknolojisine geçen Intel, 2011'de lanse edeceği Sandy Bridge mimarisine yoğunlaşmış durumda. Nehalem mimarisinden sonraki en büyük güncelleme olacak Sandy Bridge jenerasyonuna dahil işlemcilerin, LGA1155 soket yapısında olacakları belirtilyior. LGA1156 formundaki Core i3 ve Core i5 işlemcilerine kıyasla soket yapılarında bir pin daha az olan Sandy Bridge işlemcilerinin, bu nedenden ötürü anakart güncellemesine ihtiyaç duyacakları ve 6 serisi çipsetli anakartlarla kullanılacakları belirtiliyor.

6 serisi çip modelleri için de çalışmalarına devam eden Intel, önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte yani Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle birlikte 6 serisi çipset modellerini de pazara sunmuş olacak. Bu noktada dikkat çekici detaylardan biri ise 2011'de lanse edilecek çipset modellerinde USB 3.0 desteğine yer verilmeyecek olması. Intel'in iş ortaklarına verdiği bilgiye göre yeni yonga setleri 14 adet USB 2.0 portunu destekleyecek, USB 3.0 desteği ise olmayacak. 890GX çipsetiyle birlikte lanse ettiği yeni güney köprüsü SB850'de SATA-III desteği vermeye başlayan AMD ise 2011'de lanse edeceği Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için USB 3.0 destekli yonga seti hazırlıklarını sürdürüyor.

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MrSilence 9 yıl
LGA775'den sonra yapılacak iş mi şimdi bu, yok 1156 yok -1, insanın kafası karışıyor birde...
Daha fazla pin sayısı olan bir önceki jenerasyon olacak birde çok komik...
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575m 9 yıl

-dehşet-

Yalnız AMD çok yaşa deniliyor bu çekirdek açma mevzusu yüzünden.Çekirdek açan için öyle olsa gerek te ya X4 işlemci alanlar daha doğrusu X4 işlemci parası sayan vatandaşlar ne demiştir sizce.Kendilerini "Bay Enayi" olarak görmemeleri için bir hiç bir sebep var mı?
Zamanında sevgili forum yöneticileri bir tane mesajımı bırakmamışlardı sağ olsunlar konuda.
Bir de şimdi siz ACC özelliği olan bir anakart aldınız.Yani bunun anlamı anakart üreticisi size ACC özelliğinin sorunsuz çalıştığını garanti etti.
Sonra siz gayet iyi niyetle bir X3 AMD işlemci aldınız.Dediniz ki şu ACC'yi açayım.Ama bir baktınız ki bilgisayar açılmıyor.Neden?Çünkü işlemcinin kapalı çekirdeği ağır hasta.Eee ne oldu şimdi?ACC özelliği hani doğru çalışacağı garanti edilerek satılıyor ama çalışmıyor.
Ciddi anlamda bir geri dönüş olsaydı AMD tüm ACC anakartlarını ya da X3 işlemcilerini toplatmak zorunda kalırdı.
AMD'nin yaptığı ihlali buradan tekrar kınıyorum.Kısa vadede kullanıcıları kandırdı.Ve tarihine kara bir leke olarak yazdırdı bu çekirdek çıtlatma olayını.
Bir üretici son kullanıcılarına her zaman eşit mesafede bulunmalı.Belli bir zümreye avantaj sağlarsan diğer zümreyi yani sana daha fazla para bayılanı kaybedersin.Yalnız AMD, İntel'in varlığında gerçekten çölde su gibi birşey bunu da söylemek gerek.
Aklıma bir tını dolandı şimdi:
"Beterin beteri var haline şükret dostum" diye.Eheehe.

Dehşet@
Dostum sen bu işi biraz tersten okuyorsun gibi geliyor.Bazen benim de aklıma bu tür şeyler geliyordu fakat düşününce öyle olmadığına karar verdim.Biliyorsundur AMDnin ACCyi çıkarma amacı çekirdek açma değildi. İlk çıkan Phenom serisinde işlemcinin çipsetle haberleşemeyen 2 pinini kullanılabilir hale getirerek overclock potansiyelini artırmaktı..Yani asıl amaç ocye yönelikti.Fakat daha sonra Acc aynı zamanda Phenom IIye donanımsal olarak entegre edilerek overclock potansiyeli kendiliğinden artırıldı.Ancak bu teknoloji öyleki anakart tarafında çekirdek açmaya da yarar hale geldi.Ben AMDnin çekirdek açmak için Acc kullanılmasını tavsiye ettiğini yada garanti ettiğini hatırlamıyorum..Benim hatırladığım Amdnin bu şekilde çekirdek açılabileceği fakat garanti bir olay olmadığı ve kesin açılacak diye ümit edilmemesi yönündeki söylemidir. Daha çok anakart üreticileri reklama çevirdiler..Hatta bir ara yanlış hatırlamıyorsam AMDnin çekirdek açan biosların kaldırılmasını istediği gibi birşey vardı..Öyle olacakki mesela Asus-Asrock bu özelliği 8xx çipsetiyle donanım üzerine taşıdı. Bunun haricinde işlemciler öyle bir fiyat dengesindeki şahsen x3 işlemci alıp x4 yapamasam gam yemem yada x4 alıp keşke x3 alsaydım demem.Çünkü işlemciler kuruşuna kadar fiyatını hak ediyor. Ancak mesela bir sistem toplayacak olsam ve gücüm x4 işlemci almaya yetmeyip mecburen x2-x3 alacak olsam hiç olmassa Acc ile deneme şansım olması benim için ve benim durumumda olanları varsaydığımda işlemci düzgün bir şekilde açıldığı takdirde bir avantaj olur.. Eğer açılırsa kazancım olur ve fakat açılmassa birşey kaybetmem çünkü bu benim için ekstra birşey.Yani zaten ben parasını verdiğim ürünü almışım kaybım yok ama şans eseri bişeyler gerçekleşirse bu da keyif verici birşey olur. Şahsen ümit kırıklığı olmaması için bu olaya bel bağlamazdım.Ancak mecbur kalırsam denerdim..Yani x4 almak ihtimalim yoksa..Durumum varsave ihtiyacım varsa hiç düşünmeden x4 ve üstünü düşünürüm..Sadece fikir paylaşımı için yazıyorum yanlış anlaşılma olmasın..
Ugu-R@
Bilgi paylaşımı münasebetiyle şu yazıyı okumanı tavsiye ederim..Konuyla direk alakası yok yalnız yazının alt kısımlarında bulunan sata 3 ve usb 3e dair ayrıntılar ilgini çekebilir..Hoşuna giderse okuyabilirsin;
hardwaremania.com/...
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erolsipar 9 yıl
üzülmeyin bende ilk oyle düşündüm yok bırak siz nvidiayı gordunuz dimi? Peki şimdi Intel sıradadır AMD ise yıkıcak hepsini. Ati ve AMD sistem tavsiye edınılecektir. Asıl millet Core i7 yı tercih etmelerı coğunlukla işte bak 8 çekirdeğim var die söylenir. Performans olarak evet Intel önde çünkü sanal çekirdek ile daha üstün performans başarısını sergiliyor. AMD ilerliyor hayırlısı birgün herkez AMD li olacak!
Ben halen Intel i7 920 Desktop ve Intel i7 720qm Laptop kullaniyorum ama AMD düzelirse onada gelir merakımız.
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renklem 9 yıl
Bir gün herkes amd'li olursa, Amd Intel'in bugün yaptığını yapar. Yarın da Intel, Amd'nin bugün yaptığını yapar. Ben bugün Amd kullanıyorsam, Yarın Intel kullanıyor olurum. yıllar, ilerler geçer; Türkiye yine işlemci çıkarmaz. Ram çıkarmaz. Anakart çıkarmaz. yine İthal edilir. Yine yine yine
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ayzer 9 yıl
bir konu başlığı diyorsun bir yorum başlığı diyorsun bir de caz diyorsun...
yazmasını bilmediğin gibi yazmaya çalıştığını okumuyorsun heralde
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-dehşet- 9 yıl

ayzer

bir konu başlığı diyorsun bir yorum başlığı diyorsun bir de caz diyorsun...
yazmasını bilmediğin gibi yazmaya çalıştığını okumuyorsun heralde



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ayzer 9 yıl
Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler LGA1155 formunda olacak
konu başlığı bu...
önce sen git biraz uyu...konuları karıştırmışsın...
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-dehşet- 9 yıl

ayzer

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler LGA1155 formunda olacak

konu başlığı bu...
önce sen git biraz uyu...konuları karıştırmışsın...


Yorumum yukarıda var okudun mu?
Ne diyorsun arkadaş?
Yukarıda çekirdek açma olayına dem vurulmuş ona cevaben yazdım sen neden bu kadar caz yapıyorsun şimdi.
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ayzer 9 yıl
@-dehşet-
millet gider mersine sen gidersin tersine
intelin kandırmasına dayanamadın gittin amd ye saldırıyorsun
konu ne sen nerde
yok acc ymiş yok kara lekeymiş
gelsen ona "intele bağıramıyorum bari konuyla alakası olmayana çamur atayımda rahatlıyayım" de
heralde bukadar fanatikusluk intelde bile yok.
intele gıkın bile çıkmıyor.
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-dehşet- 9 yıl

ayzer

@-dehşet-
millet gider mersine sen gidersin tersine
intelin kandırmasına dayanamadın gittin amd ye saldırıyorsun
konu ne sen nerde
yok acc ymiş yok kara lekeymiş
gelsen ona "intele bağıramıyorum bari konuyla alakası olmayana çamur atayımda rahatlıyayım" de

heralde bukadar fanatikusluk intelde bile yok.
intele gıkın bile çıkmıyor.


Dur şu mesajını alıntı yapayım da olayın farkına vardığında değiştirmeyesin.İbretlik olsun diye kalsın bu mesajın.
Sen yat dinlen sabah uyanınca konuya tekrar bir bak olur mu?
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ayzer 9 yıl
e4300+p45+3gb ram
yan gel yat hehehehe
intel çok bekler yeni sistem almamı
şimdi 1155 çıkaracakmış ya 1366 da sana olsun 1365 süüppeerrr
fanatikuslar biraz kızmış...kızmayın "en büyük intel" diyin sakinleşirsiniz sizi gidi siziler...
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validebag2002 9 yıl
Bunu ben de beklemiyordum. Kendimi bildim bileli Intel kullanırım ve herkese tavsiye ederim, fakat bu hamle ile Intel kendi kendini topraga gomuyor. AMD'ye buyuk bir gecis baslayacak anlasılan. Zaten ekran kartı konusunda da cok iyi gidiyor. Tum yenilikleri ilk olarak AMD uygulamaya basladı.
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treabacks 9 yıl
Komik olmuş. Tamam anladık anakart sattırmak istiyorsun da, 1 pin nedir yahu? Alay eder gibi...
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XRacer 9 yıl
Ben de eski anakartlarla kullanılabilecek yazısı bekliyordum.Ama nerde?
AMD'nin gözünü seveyim be.Adamlar 938 pin işlemci yapıyorlar ama 940 pin anakartlarla kullanabiliyorsun.Burdaysa 1 pin yüzünden bütün anakartı değiştirmek zorunda kalıyorsun.
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-dehşet- 9 yıl
XRacer

Ben de eski anakartlarla kullanılabilecek yazısı bekliyordum.Ama nerde?

AMD'nin gözünü seveyim be.Adamlar 938 pin işlemci yapıyorlar ama 940 pin anakartlarla kullanabiliyorsun.Burdaysa 1 pin yüzünden bütün anakartı değiştirmek zorunda kalıyorsun.


Şahsen ben yeni çıkacak X6 işlemcilerine DDR2 bellek kontrolcüsü koyacaklarını düşünmüyordum.Ancak mantıklı olan da konulmasıydı.Sebebi X6 işlemcileri destekleyecek AM3 anakartların AM2+ anakartlar ile aynı güney köprülerini hatta daha da alt modelleri kullanıyor olması.Yine de DDR2 kontrolcü kullanmasaydı yadırganmazdı diye düşünüyorum.Günümüzde bellekler hızlandı ancak aynı paralelde işlemciler belleklerin gönderdiği veri paketlerini işleyecek kadar hızlanamadılar.O nedenle hala DDR2 1066Mhz anabellek hızı oldukça yeterli.Biliyorsunuz ki gezegenin en iyi işlemcisi olarak lanse edilen I7 980X işlemcisi bile anakartın 6 ram slotu doldurulduğunda sadece ve sadece 1066mhz DDR3 anabellek hızını destekliyor.Bellek miktarı hala birinci etken performansı etkileyen.(Tabi bellek hızının belli bir standartın üstünde olması gerekir.En aşağı 800Mhz.Ki kullanılan işlemciye bakmak en önemlisi).
Sanıyorum AMD 4 ram slotu doldurulduğunda 1333Mhz hızını destekliyor X6 işlemcilerinde.Tabi 6 ram slotu ile 4 ram slotunu bir tutmamak gerekir.
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yc#1 9 yıl
Çıkardığı soketlerle insanların kafasını karıştıran ve USB 3.0 desteğini ek kontrolcülerle sağlamayı planlayan Intel'i kınıyorum.
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santhora 9 yıl
Intel uzun bir aradan sonra LGA775'den vazgeçip LGA1366 ve LGA1156' ya döndüğünde birinin üst sınıf diğerinin ise orta ve alt sınıf olacağını söyleyip desteklemiştim. İsteyen bütçesine göre istediği soketi alacaktı ve o sokete uygun yeni işlemcilerle güncelleme yapabilecekti. Kaldı ki LGA1156 serisinin bile performansı oyuncular için gayette yeterli. Fakat ben bunları söylerken gerçekten bu yapılanmanın en az LGA775 kadar değişmeyeceğini hatta daha uzun yıllar devam edeceğini düşünmüştüm. Ama sağolsun Intel yanılttı beni. Kullanıcılar açısından hiç hoş bir durum değil. Artık haklı gerekçeside yok. Üstelik 2011 de çıkacak teknolojiye belki de o zaman herkesin tercih sebebi olacağı USB 3.0 desteğini koymuyor. Bu eksilerle gerçekten AMD'ye son yılların en büyük pazar payını kaptırabilir.
INTEL
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