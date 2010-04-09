Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler LGA1155 formunda olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
32nm üretim teknolojisine geçiş yapan Intel'in yol haritasında yer alan sıradaki değişiklik mikroişlemci mimarisi üzerine olacak. Bilindiği üzere Intel, tik-tak iş modelini takip ediyor ve bu kapsamda sırayla önce fabrikasyon sürecini geliştiriyor hemen ardından da yeni nesil mikroişlemci mimarisini lanse ediyor. Core i3, i5 ve i7 serisi yeni işlemcileriyle 32nm üretim teknolojisine geçen Intel, 2011'de lanse edeceği Sandy Bridge mimarisine yoğunlaşmış durumda. Nehalem mimarisinden sonraki en büyük güncelleme olacak Sandy Bridge jenerasyonuna dahil işlemcilerin, LGA1155 soket yapısında olacakları belirtilyior. LGA1156 formundaki Core i3 ve Core i5 işlemcilerine kıyasla soket yapılarında bir pin daha az olan Sandy Bridge işlemcilerinin, bu nedenden ötürü anakart güncellemesine ihtiyaç duyacakları ve 6 serisi çipsetli anakartlarla kullanılacakları belirtiliyor.
6 serisi çip modelleri için de çalışmalarına devam eden Intel, önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte yani Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle birlikte 6 serisi çipset modellerini de pazara sunmuş olacak. Bu noktada dikkat çekici detaylardan biri ise 2011'de lanse edilecek çipset modellerinde USB 3.0 desteğine yer verilmeyecek olması. Intel'in iş ortaklarına verdiği bilgiye göre yeni yonga setleri 14 adet USB 2.0 portunu destekleyecek, USB 3.0 desteği ise olmayacak. 890GX çipsetiyle birlikte lanse ettiği yeni güney köprüsü SB850'de SATA-III desteği vermeye başlayan AMD ise 2011'de lanse edeceği Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için USB 3.0 destekli yonga seti hazırlıklarını sürdürüyor.
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Daha fazla pin sayısı olan bir önceki jenerasyon olacak birde çok komik...
Dehşet@
Dostum sen bu işi biraz tersten okuyorsun gibi geliyor.Bazen benim de aklıma bu tür şeyler geliyordu fakat düşününce öyle olmadığına karar verdim.Biliyorsundur AMDnin ACCyi çıkarma amacı çekirdek açma değildi. İlk çıkan Phenom serisinde işlemcinin çipsetle haberleşemeyen 2 pinini kullanılabilir hale getirerek overclock potansiyelini artırmaktı..Yani asıl amaç ocye yönelikti.Fakat daha sonra Acc aynı zamanda Phenom IIye donanımsal olarak entegre edilerek overclock potansiyeli kendiliğinden artırıldı.Ancak bu teknoloji öyleki anakart tarafında çekirdek açmaya da yarar hale geldi.Ben AMDnin çekirdek açmak için Acc kullanılmasını tavsiye ettiğini yada garanti ettiğini hatırlamıyorum..Benim hatırladığım Amdnin bu şekilde çekirdek açılabileceği fakat garanti bir olay olmadığı ve kesin açılacak diye ümit edilmemesi yönündeki söylemidir. Daha çok anakart üreticileri reklama çevirdiler..Hatta bir ara yanlış hatırlamıyorsam AMDnin çekirdek açan biosların kaldırılmasını istediği gibi birşey vardı..Öyle olacakki mesela Asus-Asrock bu özelliği 8xx çipsetiyle donanım üzerine taşıdı. Bunun haricinde işlemciler öyle bir fiyat dengesindeki şahsen x3 işlemci alıp x4 yapamasam gam yemem yada x4 alıp keşke x3 alsaydım demem.Çünkü işlemciler kuruşuna kadar fiyatını hak ediyor. Ancak mesela bir sistem toplayacak olsam ve gücüm x4 işlemci almaya yetmeyip mecburen x2-x3 alacak olsam hiç olmassa Acc ile deneme şansım olması benim için ve benim durumumda olanları varsaydığımda işlemci düzgün bir şekilde açıldığı takdirde bir avantaj olur.. Eğer açılırsa kazancım olur ve fakat açılmassa birşey kaybetmem çünkü bu benim için ekstra birşey.Yani zaten ben parasını verdiğim ürünü almışım kaybım yok ama şans eseri bişeyler gerçekleşirse bu da keyif verici birşey olur. Şahsen ümit kırıklığı olmaması için bu olaya bel bağlamazdım.Ancak mecbur kalırsam denerdim..Yani x4 almak ihtimalim yoksa..Durumum varsave ihtiyacım varsa hiç düşünmeden x4 ve üstünü düşünürüm..Sadece fikir paylaşımı için yazıyorum yanlış anlaşılma olmasın..
Ugu-R@
Bilgi paylaşımı münasebetiyle şu yazıyı okumanı tavsiye ederim..Konuyla direk alakası yok yalnız yazının alt kısımlarında bulunan sata 3 ve usb 3e dair ayrıntılar ilgini çekebilir..Hoşuna giderse okuyabilirsin;
hardwaremania.com/...
Ben halen Intel i7 920 Desktop ve Intel i7 720qm Laptop kullaniyorum ama AMD düzelirse onada gelir merakımız.
yazmasını bilmediğin gibi yazmaya çalıştığını okumuyorsun heralde
konu başlığı bu...
önce sen git biraz uyu...konuları karıştırmışsın...
Yorumum yukarıda var okudun mu?
Ne diyorsun arkadaş?
Yukarıda çekirdek açma olayına dem vurulmuş ona cevaben yazdım sen neden bu kadar caz yapıyorsun şimdi.
millet gider mersine sen gidersin tersine
intelin kandırmasına dayanamadın gittin amd ye saldırıyorsun
konu ne sen nerde
yok acc ymiş yok kara lekeymiş
gelsen ona "intele bağıramıyorum bari konuyla alakası olmayana çamur atayımda rahatlıyayım" de
heralde bukadar fanatikusluk intelde bile yok.
intele gıkın bile çıkmıyor.
Dur şu mesajını alıntı yapayım da olayın farkına vardığında değiştirmeyesin.İbretlik olsun diye kalsın bu mesajın.
Sen yat dinlen sabah uyanınca konuya tekrar bir bak olur mu?
yan gel yat hehehehe
intel çok bekler yeni sistem almamı
şimdi 1155 çıkaracakmış ya 1366 da sana olsun 1365 süüppeerrr
fanatikuslar biraz kızmış...kızmayın "en büyük intel" diyin sakinleşirsiniz sizi gidi siziler...
AMD'nin gözünü seveyim be.Adamlar 938 pin işlemci yapıyorlar ama 940 pin anakartlarla kullanabiliyorsun.Burdaysa 1 pin yüzünden bütün anakartı değiştirmek zorunda kalıyorsun.
Şahsen ben yeni çıkacak X6 işlemcilerine DDR2 bellek kontrolcüsü koyacaklarını düşünmüyordum.Ancak mantıklı olan da konulmasıydı.Sebebi X6 işlemcileri destekleyecek AM3 anakartların AM2+ anakartlar ile aynı güney köprülerini hatta daha da alt modelleri kullanıyor olması.Yine de DDR2 kontrolcü kullanmasaydı yadırganmazdı diye düşünüyorum.Günümüzde bellekler hızlandı ancak aynı paralelde işlemciler belleklerin gönderdiği veri paketlerini işleyecek kadar hızlanamadılar.O nedenle hala DDR2 1066Mhz anabellek hızı oldukça yeterli.Biliyorsunuz ki gezegenin en iyi işlemcisi olarak lanse edilen I7 980X işlemcisi bile anakartın 6 ram slotu doldurulduğunda sadece ve sadece 1066mhz DDR3 anabellek hızını destekliyor.Bellek miktarı hala birinci etken performansı etkileyen.(Tabi bellek hızının belli bir standartın üstünde olması gerekir.En aşağı 800Mhz.Ki kullanılan işlemciye bakmak en önemlisi).
Sanıyorum AMD 4 ram slotu doldurulduğunda 1333Mhz hızını destekliyor X6 işlemcilerinde.Tabi 6 ram slotu ile 4 ram slotunu bir tutmamak gerekir.
INTEL