Sapphire 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5850 modelini duyurdu

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Grafik endüstrisinde gözler 26 Mart'ta yapılacak Fermi lansmanına çevrilmiş olsa da AMD cephesindeki hareketlilik de devam ediyor. Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Sapphire, 2GB GDDR5 bellek kapasiteli Radeon HD 5850 Toxic, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 765MHz GPU ve 4500MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çift slot tasarıma sahip Vapor-X soğutucusu sayesinde referans tasarımlı Radeon HD 5850 modellerine kıyasla daha serin ve daha sessiz olduğu belirtilen ekran kartı, 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle özellikle yüksek çözünürlükte oyun oynamak isteyenleri gözüne kestirmiş durumda. Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojileri de destekleyen ekran kartında görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5850 Toxic modeli, yurt dışında 298 Avro seviyesinden listelere giriyor.

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