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Sapphire 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5850 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5850 modelini duyurdu
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Grafik endüstrisinde gözler 26 Mart'ta yapılacak Fermi lansmanına çevrilmiş olsa da AMD cephesindeki hareketlilik de devam ediyor. Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Sapphire, 2GB GDDR5 bellek kapasiteli Radeon HD 5850 Toxic, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 765MHz GPU ve 4500MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çift slot tasarıma sahip Vapor-X soğutucusu sayesinde referans tasarımlı Radeon HD 5850 modellerine kıyasla daha serin ve daha sessiz olduğu belirtilen ekran kartı, 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle özellikle yüksek çözünürlükte oyun oynamak isteyenleri gözüne kestirmiş durumda. Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojileri de destekleyen ekran kartında görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5850 Toxic modeli, yurt dışında 298 Avro seviyesinden listelere giriyor.

Sapphire 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5850 modelini duyurdu
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kubisaray 9 yıl
ati de yavaş yavaş kullanıcıyı kandırmaya başlıyor ben öyle sezinliyorum şimdi eğriye eğri doğruya doğru 2gb ram hangi oyunda gider allah aşkına gereksiz bir özellik sırf tüketicinin aklını çelme yöntemleri biz ati yi öbür türlü seviyoruz nvıdıa gibi milleti kandırmasını değil...
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dellino 9 yıl
2GB Full HD oyuncular için tercih sebebi olmalı.
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LaFleur- 9 yıl
258 avro (.)
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ALBAY 9 yıl
Bence fiyat çok normal.
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