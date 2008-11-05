Sapphire HD 4850 X2 incelendi; GeForce GTX 280 ve bazı testlerde 4870 X2'den daha hızlı

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AMD-ATi bir süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni modeli Radeon HD 4850 X2 için yeşil ışığı yaktı ve firmanın önde gelen partnerlerlerinden Sapphire, hazırlanan ilk Radeon HD 4850 X2 modelini duyurdu. AMD-ATi tarafından sık sık Nvidia'nın satılmakta olan tüm modellerini geride bırakacağını ve 399$ seviyesinde yeni performans lideri olacağını iddia ettiği Radeon HD 4850 X2 acaba üretici firmanın iddialarını doğruluyor mu?

Sapphire'in standart saat hızlarına sahip olan ve çift fanlı özel bir soğutucuya sahip olan 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 X2 modeliyle yapılan testler, AMD-ATi'nin iddialarını doğrular nitelikte.Zira TechPowerUp tarafından yayınlanan ilk test sonuçlarına göre Radeon HD 4850 X2, hedefindeki GeForce GTX 280'den ortalama %3 daha hızlı olmayı başarıyor. Dikkat çeken bir başka detay ise yeni modelin bazı yüksek çözünürlük testlerinde abisi diyebileceğimiz daha yüksek saat frekansına sahip HD 4870 X2'den de hızlı olabilmesi.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro gpu'sunun çiftine ve 1600x paralel işlem birimiyle gelen kart, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. 625MHz gpu ve 1986MHz'lik bellek saat hızlarına sahip olan Sapphire'in yeni modeli özellikle kullanılan çift fanlı soğutucusu ile öne çıkmayı ve dikkat çekmeyi başarıyor. Gürültü çalıştığı fakat karta herhangi bir ısı sorunu yaşatmadığı ifade edilen kartın ayrıca hatırı sayırlı hız aşırtma potansiyeli sunduğu da bildiriliyor.

AMD-ATi'nin 2008 için kullanıma sunacağı son modeli olması beklenen Radeon HD 4850 X2 doğrudan Nvidia'nın GeForce GTX 280 modelini hedef alıyor ve 399$ seviyesinde rakibini köşeye sıkıştırmayı başarıyor. Üstelik hemen hemen aynı fiyat seviyesinde olmalarına rağmen rakibinden iki kat daha fazla video bellek sunan kartın performans/dolar (fiyat) değerlendirmesinde de rakibi GeForce GTX 280'in önünde yer aldığı bildiriliyor ki bu yeni bir fiyat indirimine de neden olabilir.

Örnek bazı test sonuçları;

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