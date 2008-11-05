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Sapphire HD 4850 X2 incelendi; GeForce GTX 280 ve bazı testlerde 4870 X2'den daha hızlı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
28,9b
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55
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire HD 4850 X2 incelendi; GeForce GTX 280 ve bazı testlerde 4870 X2'den daha hızlı
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AMD-ATi bir süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni modeli Radeon HD 4850 X2 için yeşil ışığı yaktı ve firmanın önde gelen partnerlerlerinden Sapphire, hazırlanan ilk Radeon HD 4850 X2 modelini duyurdu. AMD-ATi tarafından sık sık Nvidia'nın satılmakta olan tüm modellerini geride bırakacağını ve 399$ seviyesinde yeni performans lideri olacağını iddia ettiği Radeon HD 4850 X2 acaba üretici firmanın iddialarını doğruluyor mu?

Sapphire'in standart saat hızlarına sahip olan ve çift fanlı özel bir soğutucuya sahip olan 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 X2 modeliyle yapılan testler, AMD-ATi'nin iddialarını doğrular nitelikte.Zira TechPowerUp tarafından yayınlanan ilk test sonuçlarına göre Radeon HD 4850 X2, hedefindeki GeForce GTX 280'den ortalama %3 daha hızlı olmayı başarıyor. Dikkat çeken bir başka detay ise yeni modelin bazı yüksek çözünürlük testlerinde abisi diyebileceğimiz daha yüksek saat frekansına sahip HD 4870 X2'den de hızlı olabilmesi.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro gpu'sunun çiftine ve 1600x paralel işlem birimiyle gelen kart, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. 625MHz gpu ve 1986MHz'lik bellek saat hızlarına sahip olan Sapphire'in yeni modeli özellikle kullanılan çift fanlı soğutucusu ile öne çıkmayı ve dikkat çekmeyi başarıyor. Gürültü çalıştığı fakat karta herhangi bir ısı sorunu yaşatmadığı ifade edilen kartın ayrıca hatırı sayırlı hız aşırtma potansiyeli sunduğu da bildiriliyor.

AMD-ATi'nin 2008 için kullanıma sunacağı son modeli olması beklenen Radeon HD 4850 X2 doğrudan Nvidia'nın GeForce GTX 280 modelini hedef alıyor ve 399$ seviyesinde rakibini köşeye sıkıştırmayı başarıyor. Üstelik hemen hemen aynı fiyat seviyesinde olmalarına rağmen rakibinden iki kat daha fazla video bellek sunan kartın performans/dolar (fiyat) değerlendirmesinde de rakibi GeForce GTX 280'in önünde yer aldığı bildiriliyor ki bu yeni bir fiyat indirimine de neden olabilir.

Örnek bazı test sonuçları;

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Detaylı test ve hız aşırtma sonuçları için tıklayınız!


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cool gamer 10 yıl
amaaaaaaaan kaç yıl dır boşuna tartışıp duruyorlar en iyi ekran kartı ne diye
kafa ütülemeye gerek yok belli
:)fx5500 benim eski bilgisayarın kartı manyak bi kart
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St Batuhan 11 yıl
Cok acayip yanlıs görmüyorsam 4870>4870x2 gibi bir durumda var bu testlerde :S
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::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Detaylı incelemede dikktimi şu sayfa çekti. 4830 dagıtmış ortalıgı..



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


techpowerup.com/...

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tolgacem 11 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

Cok acayip yanlıs görmüyorsam 4870>4870x2 gibi bir durumda var bu testlerde :S



cf nın işe yaramadıgı uygulamalarda tek 1gb 4850 performansı vereceginden 4870 den kötu olabilir mantıken
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Promity 11 yıl
Keşke kırpmalar yapsada üst modele üst model diyebilelim şimdi 4870 ve x2 de daha fazla iş hattı olsa ddr5 yerine Crysis te bile aralarında fark olmazmıydı Cpu gücü traş tan başka bişi değil aksi takdirde gtx280de aynı sonucu alırdı. DDR5 bellek hızı seven oyunların dışında çokta işe yaramıyor görüyoruz fiyatı çok farkediyor ama. Görsünler bunu artık 4850xtx felan desinler madem bellekten başka farkı yoksa 512bit lik tek kartı yok hala adamların. 2900xt deki gibi hüsran olcağındanmı çekiniyorlar.
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::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Ortalık karışmış gene..Hepiniz dh nin video incelemesini bekleyeceksiniz anlaşılan!!
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XivA 11 yıl
ya şaşıyorum bu nvidiacılara. bu kartların hızı böyle olmasaydı o hayal ettiğiniz 280 i 999 dolar civarına alabilirdiniz. size iyilikte yaramıyor! BAN! yaşasın F/P
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iktyas 11 yıl
saçmalık sonuçlar
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StreamRolleR 11 yıl
ya ben diorum pff amma atşcş kaynıor etraf adam 10 yıl çabalamiş çıukarmiş 4xxx herkes ati oldu şuan nvidia yi satanlar tekrar nbidia iler olunca ( bu ay içinde olucak) tkrar nvidiacimi olck lol oyunlara bakın bide biri atici biri nvidia ci
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By_Crosshair 11 yıl
Bu testler yalaNNNN
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rabbitweed 11 yıl
techpowerup.com dan alinti(tarafli diyen arklara)

conclusion

+ * Great performance
+ * Lots of overclocking potential left
+ * Better average performance per Dollar ratio than GTX 280
+ * Beats HD 4870 X2 in high resolutions
+ * DirectX 10.1 support



- * Extremely noisy card
- * CrossFire does not work in windowed 3D
- * Hot air not exhaust out of the case
- * Complex overclocking process
- * Dual GPU design - depends on optimum driver support
- * Long PCB
- * No support for CUDA/PhysX

kartin uzun olmasindan tutun cuda/physx(ne halta yariyorsa) olmayisindan bile not kirmis.ortalama 8.8 puan vermis ve tawsiye etmemis.hardcop ve techpowerup herkes tarafindan nvidia ci bilinir bide.



burdada baska test war

custompc.co.uk/...

overclockersclub.com/...

.genel olarak sonuclar ayni
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atilgan26 11 yıl
bence tamamen belleklerden kaynaklanan bi fark olmuş ddr3 ddr5'e göre daha eski ama daha stabil olduğunu düşünüyorum. Nvidia'nın DDR3 de ısrar etmesinin sebebide bu yönde olmalı.
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Godolphin 11 yıl
Normal sonuç olmuş zaten hedefi gtx280 di hedefide vurmuş oldu bu en çok nvidia kullanıcılarının işine yarayacak büyük ihtimal fiyat indirimi gelecektir.
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ugacomtr 11 yıl
acaba kartın sogutması iyi oldugundan performansını etkilemiş olabilir mi? başka türlü gecmesini aklım mantıgım anlamıyor... saygılar.
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hellmare 11 yıl
ilginç tesrler.Anacak nvidia daha fazla fiyat ve mimari ısrarını sürdürmese iyii olacak.Yoksa 1.4 milyar transistörünün altında ezilecek!!!
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Knisath 11 yıl
4870X2 yi geçmiş


Bu kartı alıp bir düşük modelinden F.E.A.R'da yaklaşık 20 fps fark yemek gerçekten düşündürücü bir durum.Tabi sadece F.E.A.R'ı kıstas olarak almamak gerekli.Nvidia indirime gitmeye çalışacaktır fakat piyasaların beklediği oranda olmaz muhtemelen.55 nm'ye geçiş sürecinde Ati'den geri kalması ve tam olarak adapte olamaması NvidiA için 8*** serisinden sonra çok kötü oldu.
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Lord De Seis 11 yıl
4870x2 i nasıl geçebiliyor anlamış değilim açıkçası. Ama ben her zaman tek gpu nun daha verimli olduğu kanısındayım...
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whatisnfc 11 yıl
Kullanıcı testlerini görmek lazım .
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