Sapphire HD4850 X2 2GB video inceleme

ATI'ın yeni silahı HD4850 X2, atış poligonunda!

ATI, bu sene uzun bir süre geriden takip etmek zorunda kaldığı nVidia'ya HD4800 serisi kartlarıyla zor anlar yaşatmaya devam ediyor. HD4850 ile fiyat / performans liderliğini, HD4870 X2 ile performans liderliğini kazanan ATI, şimdi HD4850 X2 ile nVidia GTX280'e ölümcül darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

Bu videomuzda Sapphire'in HD4850 X2 2GB ekran kartını nVidia'nın üst düzey ekran kartlarıyla karşılaştırıyoruz.