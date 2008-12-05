Sapphire HD4850 X2 2GB video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ATI'ın yeni silahı HD4850 X2, atış poligonunda!
ATI, bu sene uzun bir süre geriden takip etmek zorunda kaldığı nVidia'ya HD4800 serisi kartlarıyla zor anlar yaşatmaya devam ediyor. HD4850 ile fiyat / performans liderliğini, HD4870 X2 ile performans liderliğini kazanan ATI, şimdi HD4850 X2 ile nVidia GTX280'e ölümcül darbeyi vurmaya hazırlanıyor.
Bu videomuzda Sapphire'in HD4850 X2 2GB ekran kartını nVidia'nın üst düzey ekran kartlarıyla karşılaştırıyoruz.
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ben geçenlerde bu kartı aldım 2gb diye
ama bilgisayardan bakınca ayrılmış video belleği 1024 mb yazıyor bir önerisi olan varmı acaba
500$ civarı heralde galiba sanırsam
GTX 280 tek gpu lu
tcmagazine.com/...
eğer linkte bi tane daha gpu görürsen söyle
Oyun ayarları: 1440*900 bütün ayarlar açık antialising ve aklına gelebilecek her ayar açık şekilde bir tektakılma olmadan yağ gibi oynuyorum,
Ama güç kaynağım 300 Watt, inanabiliyor musun, 300 Watt Nvidia çalışır mı sence, arkadaşımda 8500 Gt vardı 350 Watt'la sistemini sürekli kitliyordu, 450 Watt aldı halloldu ama diyeceğim şu adam zaten bütün karşılaştırmaları, Çift Gpu olarak almış ama bir tek Gpu'lu 4870,
Ayrıca şu güç sorununu halledersem Crysis'i full ayarlar Yüksek'te ve 1440*900'de oynuyorum kasılmıyor ama güç kaynağım kendini zorluyor,
Sen Nvidia' 8800 GT'yi taksan benim sisteme güç kaynağını kabul eder mi illaki dahada ister ama şimdilik beni hiç zorlamıyor, ayrıca bütün oyunlar Nvidia üzerine yapılmamış bunu biliyor musun
Sana Ati destekli bi kaç oyun sayıyım
Başta
Assassin's Creed
Stronge Hold (Japon polis vardıya)
Grid( En Süper Yarış Oyunu)
Red Alert 3
daha var ama aklıma gelmiyor Grid'i bilmiyorum ama bu oyunlar başlarken Nvidia reklamı yapmıyor, yani tarafsız kalmış gibi ama ati'nin sitesine gir anlarsın, Nvidia Bi kaç oyunu iyi çalıştırıyor diye Nvidia iyi olacak diye bi zorunluluk yok, ama Ati'de bu işten anlamasaydı bu sektöre girer miydi diye soruyorum herkese, neyse sözü fazla uzatmayayım,
Ati Nvidia'ya göre daha ucuz ve daha stabil ben Nvidia 8800 GT'yi Crysis'te denedim ama Ati'nin görüntü kalitesi bana daha iyi geldi,
Aticiler bilir bu kaliteyi
Ama bana kızma ben senin Nvidia almana veya eleştirmene bişey demiyorum fakat,Bide Bu Gpu olayı 4870*2 Ve GTX 280 aynı,zaten aynı olmazsa kim alır tek Gpu'yu 1.000 Ytl civarında,
İyi günler diliyorum...
Yalnız artık ekran kartı ile ilgili puan verilerini MAX programı üzerinden küçük bir sahnenin render edilerek puanlanmasını istiyorum.
Yapılacak render da en kısa sürede render alan ekran kartının performansını çok daha ii anlayabilme sansımız olacak.
Zaten render da kendini gösteren bir ekran kartı oyun da tavan yapacaktır..Bu bizlerin daha ii bilgi sahibi olmasını sağlıyacaktır eminim.
Ben HD 4870 X2 saphire kullanıcısıyım.Açıkcası ekran kartı süper..Ancak yinede istediğim performansı alamadım.Heralde Çok daha iisini hayal ettim..
Normalde 1,30 sattlik render ı 20 dakikada aldım ki bu mükemmel bi sonuc yinede Çok daha ii olmasını bekliyordum...
Umarım artık kıyaslamalar render ile yapılır.
1gb denmemişse demek 512MB lıktır