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Sapphire HD4850 X2 2GB video inceleme

10 yıl
181,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ATI'ın yeni silahı HD4850 X2, atış poligonunda!

ATI, bu sene uzun bir süre geriden takip etmek zorunda kaldığı nVidia'ya HD4800 serisi kartlarıyla zor anlar yaşatmaya devam ediyor. HD4850 ile fiyat / performans liderliğini, HD4870 X2 ile performans liderliğini kazanan ATI, şimdi HD4850 X2 ile nVidia GTX280'e ölümcül darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

Bu videomuzda Sapphire'in HD4850 X2 2GB ekran kartını nVidia'nın üst düzey ekran kartlarıyla karşılaştırıyoruz.


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DH Misafiri 8 yıl
ati herzaman nvidia gecer boşa cenenizi yoruyosunuz :)
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hacalituna 8 yıl
herkeze iyi günler
ben geçenlerde bu kartı aldım 2gb diye
ama bilgisayardan bakınca ayrılmış video belleği 1024 mb yazıyor bir önerisi olan varmı acaba
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xxxyunus 9 yıl
mesut abi oyun test lerinde neden gta4 yok
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bocetin 10 yıl
mesut bey dişlerinizi fırçalamıyormusunuz siz :D
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Bey Amca 10 yıl
bu ne kadardir:)
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Fâti 10 yıl

Orjinalden alıntı: boywonder

bu ne kadardir:)


500$ civarı heralde galiba sanırsam
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haydut14 10 yıl
gtx 280 tek gpu lu arkadaşım gx2 iki gpu lu nvidia optimize edemedi ve o nedenle tek gpu ya döndü 1000 lira evet ve tek gpu yla mangal gibi yüreğiyle meydan okuyor zaten japonlar ucuz satış maliyetiyle sürümden kazanıyor fakat
GTX 280 tek gpu lu
tcmagazine.com/...
eğer linkte bi tane daha gpu görürsen söyle
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agirabi84 10 yıl
Arkadaşım GTX 280 çift gpu'lu değilde ya ne,tek gpuluysa fiyatı neden 1.000 Ytl civarı yav bilip bilmeden yorum yazmayalım arkadaşım, bazı online satılan sitelerde Assassin's Creed logolu Gtx 260 ve 280 kartlardan başka Assassin's Creed çalıştıramıyor mu, bende Sapphire 3870 DDR4 512 Mb 256 Bit ekran kartı var, mhz'lerini filan biliyorsundur Vista'da Assassin's Creed 1.01 yamalı DirectX 10.1'de oynadım ayarları soracak olursan;
Oyun ayarları: 1440*900 bütün ayarlar açık antialising ve aklına gelebilecek her ayar açık şekilde bir tektakılma olmadan yağ gibi oynuyorum,
Ama güç kaynağım 300 Watt, inanabiliyor musun, 300 Watt Nvidia çalışır mı sence, arkadaşımda 8500 Gt vardı 350 Watt'la sistemini sürekli kitliyordu, 450 Watt aldı halloldu ama diyeceğim şu adam zaten bütün karşılaştırmaları, Çift Gpu olarak almış ama bir tek Gpu'lu 4870,
Ayrıca şu güç sorununu halledersem Crysis'i full ayarlar Yüksek'te ve 1440*900'de oynuyorum kasılmıyor ama güç kaynağım kendini zorluyor,
Sen Nvidia' 8800 GT'yi taksan benim sisteme güç kaynağını kabul eder mi illaki dahada ister ama şimdilik beni hiç zorlamıyor, ayrıca bütün oyunlar Nvidia üzerine yapılmamış bunu biliyor musun
Sana Ati destekli bi kaç oyun sayıyım
Başta
Assassin's Creed
Stronge Hold (Japon polis vardıya)
Grid( En Süper Yarış Oyunu)
Red Alert 3
daha var ama aklıma gelmiyor Grid'i bilmiyorum ama bu oyunlar başlarken Nvidia reklamı yapmıyor, yani tarafsız kalmış gibi ama ati'nin sitesine gir anlarsın, Nvidia Bi kaç oyunu iyi çalıştırıyor diye Nvidia iyi olacak diye bi zorunluluk yok, ama Ati'de bu işten anlamasaydı bu sektöre girer miydi diye soruyorum herkese, neyse sözü fazla uzatmayayım,
Ati Nvidia'ya göre daha ucuz ve daha stabil ben Nvidia 8800 GT'yi Crysis'te denedim ama Ati'nin görüntü kalitesi bana daha iyi geldi,
Aticiler bilir bu kaliteyi
Ama bana kızma ben senin Nvidia almana veya eleştirmene bişey demiyorum fakat,Bide Bu Gpu olayı 4870*2 Ve GTX 280 aynı,zaten aynı olmazsa kim alır tek Gpu'yu 1.000 Ytl civarında,
İyi günler diliyorum...
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mydevil34 10 yıl
bu kartı almak istiyorum fiyatı nedir ve nereden bulabilirim bana yardım edebilirmisiniz !!! Çok acil lazım :D
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leonadies 10 yıl
Hocam sizin her videonuzu dikkatle inceleyen biriyim..
Yalnız artık ekran kartı ile ilgili puan verilerini MAX programı üzerinden küçük bir sahnenin render edilerek puanlanmasını istiyorum.
Yapılacak render da en kısa sürede render alan ekran kartının performansını çok daha ii anlayabilme sansımız olacak.
Zaten render da kendini gösteren bir ekran kartı oyun da tavan yapacaktır..Bu bizlerin daha ii bilgi sahibi olmasını sağlıyacaktır eminim.
Ben HD 4870 X2 saphire kullanıcısıyım.Açıkcası ekran kartı süper..Ancak yinede istediğim performansı alamadım.Heralde Çok daha iisini hayal ettim..
Normalde 1,30 sattlik render ı 20 dakikada aldım ki bu mükemmel bi sonuc yinede Çok daha ii olmasını bekliyordum...
Umarım artık kıyaslamalar render ile yapılır.
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berke804 10 yıl
arkadaşlar test sırasında kullanılan HD 4870 512 mb mı yoksa 1 gb mı???
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mhamadko 10 yıl

Orjinalden alıntı: berke804

arkadaşlar test sırasında kullanılan HD 4870 512 mb mı yoksa 1 gb mı???

1gb denmemişse demek 512MB lıktır
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