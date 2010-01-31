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Sapphire Vapor-X HD 5870 OC ile 1050Mhz!!! video inceleme

9 yıl
120,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sapphire'in ekstra soğuk HD 5870'i Vapor-X HD 5870 test masamızda

Bu videomuzda Sapphire'in ekstra soğuk HD 5870'i Vapor-X HD 5870'i inceliyoruz. Özel soğutması sayesinde yüksek saat hızlarına çıkabilen kart bakalım standart HD 5870'i ne kadar geride bırakabiliyor...


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DH Misafiri 7 yıl
kartın fiyatı 530 - 650 lira arasında. anlamadım
5870 ve 6870 arasında kararsız kaldım yardımcı olursanız sevinirim
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GuitarMania 7 yıl
5870 biraz daha öndedir. Ancak yeni seride DX11 geliştirildiği için DX11 oyunlarında 6870 farkı kapatıp biraz daha iyi olabiliyor. Şahsi fikrim indirim geldiği zaman bazı sitelerden 6950 almanız
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KSBeyaz 8 yıl
soğutmaymış.Elimde kart var üreticinin catalyste sunduğu max o/c ettiğimde direk siyah ekrana giriyorum BAN
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DH Misafiri 8 yıl
ben 500 - 550 liralık bir ekran kartı düşünüyorum. 5870 vapor x kafamı çok karıştırdı.Aynı model 540 lira ve 650 lira arasında değişiyor.hiç anlamadım.yardımcı olursanız sevinirim....
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silentsv 8 yıl
yigitahi 15.11.2010 Saat: 03:04
Senin sölediğin sistemde benim kafamdaki sistemin aynısı :) belirtiğin sistemden ikinici ekran kartını ve ssd çıkar, kingston yerine OCZ Platinum 1600 MHZ 2x2 GB koy. Bide tabi hdd ler yok sadece WD Caviar black 1 tb var. Sistemie yeni topladım daha, borcu biraz azalsın, senin dediklerinin aynısı düşünüyordum bende. En azından bir adet 120 Gb corsair force serisi ssd, 4 gb daha aynı marka ve model ram, ikinci ekran kartı ve ayrıca birde creative xfi ses kartı ve 2x2 GB WD caviar green hdd ( depoama amaçlı )lg 24" led monitör full hd, logitech G700 mouse ve G serisi bir klavye (510,15,110,11 vb.) sende bunların hepsine vatandanmı baktın :D
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yigitahi 8 yıl
Harika bir kart
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FantasyFiRe 9 yıl
standart hd 5870 kullanıyorum 1 aydır uğraşıyorum sizin yaptığınız o\c değerlerini stabil şekilde yakalıyamadım. bunu hangi programla yaptınız bi anlatırsanız çok sevinirim bir fan hızını kaçta çalıştırdınız ?
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erolsipar 9 yıl
Voltaji softmodmu hardmodmu olarak yapıldı? 1.4 V ile 1050 mhz core ve 1200 mhz ram 3dmark06 stabil olmuyor acaba daha fazla mı verdınız? Fan %100 çalıştırdım ve 60 derece aliyor. Kartım HD 5870.
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-dehşet- 9 yıl

erolsipar

Voltaji softmodmu hardmodmu olarak yapıldı? 1.4 V ile 1050 mhz core ve 1200 mhz ram 3dmark06 stabil olmuyor acaba daha fazla mı verdınız? Fan %100 çalıştırdım ve 60 derece aliyor. Kartım HD 5870.

1.4 volt verilir mi?Kartı elinize alabilirsiniz.Gitmiyorsa gitmiyordur artık voltajla alakası yok.1.25 voltu aşmamanızı öneririm.1.4 volt tehlikeli bir değer.
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ibonline 9 yıl
5850 vapor-x cıkarmı gerçekten etkiledi.
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barisdragon 9 yıl
newegg'de 30 dolar fark var, soğuk ve sessiz çalışması için değer bence. Ülkemize ne zaman gelir acaba?
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ibonline 9 yıl
5850 vapor-x cıkarmı gerçekten etkiledi.
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talh4wk 9 yıl
belki HIS daha iyisini yapar :) ama buda süper olmuş
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caver 9 yıl
f/p olamıyor bu özel soğutulmuşlar alanlar hep zarar ediyor..
vapor-x,iceq v.s.
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