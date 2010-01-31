Sapphire Vapor-X HD 5870 OC ile 1050Mhz!!! video inceleme

Sapphire'in ekstra soğuk HD 5870'i Vapor-X HD 5870 test masamızda
Bu videomuzda Sapphire'in ekstra soğuk HD 5870'i Vapor-X HD 5870'i inceliyoruz. Özel soğutması sayesinde yüksek saat hızlarına çıkabilen kart bakalım standart HD 5870'i ne kadar geride bırakabiliyor...
5870 ve 6870 arasında kararsız kaldım yardımcı olursanız sevinirim
Senin sölediğin sistemde benim kafamdaki sistemin aynısı :) belirtiğin sistemden ikinici ekran kartını ve ssd çıkar, kingston yerine OCZ Platinum 1600 MHZ 2x2 GB koy. Bide tabi hdd ler yok sadece WD Caviar black 1 tb var. Sistemie yeni topladım daha, borcu biraz azalsın, senin dediklerinin aynısı düşünüyordum bende. En azından bir adet 120 Gb corsair force serisi ssd, 4 gb daha aynı marka ve model ram, ikinci ekran kartı ve ayrıca birde creative xfi ses kartı ve 2x2 GB WD caviar green hdd ( depoama amaçlı )lg 24" led monitör full hd, logitech G700 mouse ve G serisi bir klavye (510,15,110,11 vb.) sende bunların hepsine vatandanmı baktın :D
1.4 volt verilir mi?Kartı elinize alabilirsiniz.Gitmiyorsa gitmiyordur artık voltajla alakası yok.1.25 voltu aşmamanızı öneririm.1.4 volt tehlikeli bir değer.
vapor-x,iceq v.s.