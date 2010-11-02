Sapphire'den Radeon serisi ekran kartları için yeni hız aşırtma aracı

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Sapphire, TriXX adını verdiği yeni ince ayar ve hız aşırtma uygulamasını kullanıma sundu. Sapphire tarafından hazırlanan uygulama, Radeon serisi ekran kartları için GPU ve bellek hızlarının arttırılmasıyla birlikte voltaj seviyesinin yükseltilmesine de olanak tanıyor.
Kullanıcıların dört farklı hız aşırtma profilini kaydedebildiği yeni overclock yazılımında ekran kartının fan ayarları da değiştirilebiliyor. Aynı zamanda sahip olduğu özel ara birim üzerinde ekran kartının teknik detayları hakkında bilgi veren TriXX uygulaması, Crossfire X desteği sunmakla birlikte Windows Sidebar gadget seçeneği de sunuyor.
Sapphire, TriXX uygulamasının 3.0 sürüm numaralı beta versiyonunu kullanıma sundu. Uygulama hakkında bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4870de durum ne acaba? Atinin yazilimindaki kontrol etme durumundan dahami iyiki?
Ben serial girmış olmama ragmen açılmadı 5850 kullanıyorum
ama programı başka yerden indirdim çalıştı bir sıkıntı yok
TRIXX will only work on Sapphire video cards.
indir sapphire-trixx.software.informer.com/...
Geçerli olsa bile dizüstülerde tavsiye etmem, getirisi olmaz sıcaklığı da cabası.
FX57 indirme linkine reklam girmiş, düzenlenirse faydalı olur...