Sapphire'den Radeon serisi ekran kartları için yeni hız aşırtma aracı

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Sapphire, TriXX adını verdiği yeni ince ayar ve hız aşırtma uygulamasını kullanıma sundu. Sapphire tarafından hazırlanan uygulama, Radeon serisi ekran kartları için GPU ve bellek hızlarının arttırılmasıyla birlikte voltaj seviyesinin yükseltilmesine de olanak tanıyor.

Kullanıcıların dört farklı hız aşırtma profilini kaydedebildiği yeni overclock yazılımında ekran kartının fan ayarları da değiştirilebiliyor. Aynı zamanda sahip olduğu özel ara birim üzerinde ekran kartının teknik detayları hakkında bilgi veren TriXX uygulaması, Crossfire X desteği sunmakla birlikte Windows Sidebar gadget seçeneği de sunuyor.

Sapphire, TriXX uygulamasının 3.0 sürüm numaralı beta versiyonunu kullanıma sundu. Uygulama hakkında bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.