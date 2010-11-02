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Sapphire'den Radeon serisi ekran kartları için yeni hız aşırtma aracı

8 yıl
27,2b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Sapphire, TriXX adını verdiği yeni ince ayar ve hız aşırtma uygulamasını kullanıma sundu. Sapphire tarafından hazırlanan uygulama, Radeon serisi ekran kartları için GPU ve bellek hızlarının arttırılmasıyla birlikte voltaj seviyesinin yükseltilmesine de olanak tanıyor.

Kullanıcıların dört farklı hız aşırtma profilini kaydedebildiği yeni overclock yazılımında ekran kartının fan ayarları da değiştirilebiliyor. Aynı zamanda sahip olduğu özel ara birim üzerinde ekran kartının teknik detayları hakkında bilgi veren TriXX uygulaması, Crossfire X desteği sunmakla birlikte Windows Sidebar gadget seçeneği de sunuyor.

Sapphire, TriXX uygulamasının 3.0 sürüm numaralı beta versiyonunu kullanıma sundu. Uygulama hakkında bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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UzmaN345 8 yıl
5850 çalışmıyor oc olmuş gibi gösteriyor ama oc yapmıyor everesten bakınca anladım acaba 5800 sersini destek sunacakmı bu yazılım
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vidoko 8 yıl
hız aşırtna bukadar kolaya indirmek çok iyi.
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Murjuk 8 yıl
6850de sorunsuz. Voltaj tam gösterdiği değerde olmuyor, ayarlanan en yakın değere geliyor. Onu düzeltirlerse iyi olur.
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djduke 8 yıl
BİRKAÇ TEST YAPTIM 4870X2 İLE bence optimizasyonu iyi değil... Ben pek begenmedim 4870x2 kulanıp indirmeyi düşünenlere tavsiye etmiyorum.
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Maerdir 8 yıl

djduke
BİRKAÇ TEST YAPTIM 4870X2 İLE bence optimizasyonu iyi değil... Ben pek begenmedim 4870x2 kulanıp indirmeyi düşünenlere tavsiye etmiyorum.

4870de durum ne acaba? Atinin yazilimindaki kontrol etme durumundan dahami iyiki?
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UzmaN345 8 yıl
Böyle bir uyarı yapılmış:LÜTFEN DİKKAT: TriXX SAPPHIRE HD 6800 serisi grafik kartları ile SADECE mevcuttur.
Ben serial girmış olmama ragmen açılmadı 5850 kullanıyorum
ama programı başka yerden indirdim çalıştı bir sıkıntı yok
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Hk@n 8 yıl
5970 cf 5870 var 2side sapphire ama verdiği uyarı ilginç..
TRIXX will only work on Sapphire video cards.
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UzmaN345 8 yıl
Ve sapphire 5850 toxic var voltaj vermede açık img821.imageshack.us/...
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UzmaN345 8 yıl
Super haber bende firmaya bir mail atmıştım neden hız aşırma yazılımız yok diye
indir sapphire-trixx.software.informer.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
hd6850 yada 6870 alın öyle indirin diyor.
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Wilson Fisk 8 yıl
uye oluyorsunuz, seri numarasi istedigi ekranda sag tusta seri numarasi girmeden devam et diyor.yazdiginiz mail adresine gidip gelen maildeki linke tikliyorsunuz uyeliginiz aciliyor lakin indirmeye kalktiginizda seri numarasi istiyor harbiden.
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byorkouk 8 yıl
Merhabalar.Bu program Mobility Radeonlar için geçerli deil dmi...
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Murjuk 8 yıl

ByOrkO89

Merhabalar.Bu program Mobility Radeonlar için geçerli deil dmi...

Geçerli olsa bile dizüstülerde tavsiye etmem, getirisi olmaz sıcaklığı da cabası.
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Onurcan91 8 yıl
X550 zamanında güzel bir uygulaması vardı Sapphirenin buna benzer o çok hoştu buda öyledir inş Sidebar Gadget olmasıda güzel olmuş.
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Rwenzori 8 yıl
MSI After Burner sıkmıştı artık bu iyi oldu..

FX57 indirme linkine reklam girmiş, düzenlenirse faydalı olur...
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orc123456 8 yıl
X850XT kullanırken bayağı faydalanmıştım bundan, heygidi günler
Kullanımı çok basitti o zamanlar.
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