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Sapphire'in Radeon HD 4890 Atomic modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13b
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48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in Radeon HD 4890 Atomic modeli göründü
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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için kullanıma sunduğu, firma tarihinin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan Radeon HD 4890 için özel tasarım modellerin sayısı artıyor. PowerColor'ın PCS+ serisi dahilinde ZEROtherm soğutuculu ve LCS serisi dahilinde sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurmasının ardından ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in de özel tasarımlı ilk modeli olan Radeon HD 4890 Atomic gün ışığına çıktı.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı hem özel soğutucusu hem de fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Grafik işlem birimi 1GHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de çalışan Radeon HD 4890 Toxic, 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlemci hızı 1GHz olarak satışa sunulan ilk çözümlerden birisi olarak dikkat çekmesi beklenen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan kart üzerindeki ısı iletim teknolojisinin temel alındığı Vapor-X teknolojili özel soğutucunun AMD-ATi'nin referans modelinde kullanılan standart soğutucuya kıyasla yüksek soğutma performansı sunduğu belirtiliyor. Biri 8-pin diğeri ise 6-pin olan iki adet PCIe güç konnektörüyle gelen kart Unified Video 2.0 ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek veriyor. Sapphire tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 4890 Atomic modelinin fiyatı ise açıklanmadı.

Sapphire'in Radeon HD 4890 Atomic modeli göründü
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Sapphire'in Radeon HD 4890 Atomic modeli göründü
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Hobo. 10 yıl
Abooovv! 1 GHZ. Acaba buraya ne zaman gelir.
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coupant 10 yıl
Fan ortadayken belleklerin sıcaklığını nasıl kasa dışına bırakacak peki.
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sertacaygun 10 yıl
GTX275 katili olduğu kesin de, 285 zorlar belki biraz... Ama OC'li modellerin geldiğini görmek güzel.
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sadohan 10 yıl
fena degil gibi ama bence gtx 275 in yine gerisinde kalıcak sonucta benchmark testlerinin cogu nvidia nın lehine malum sebeblerden daha oncekı karsılastrmalı test ler de de gtx275 gecmıstı zannetmıyorum kı o.c 275 gecemesin bence cok onemlı degıl bır surude para isticekler işi bilen stock alır o.c sini yapar keyfine bakar
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iso614300 10 yıl
bu aynı zamanda 1ghz lik shader demek..hadi olum ATI
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XivA 10 yıl
cpuların ilk 1GHz aştığı günler gözümün önüne geldi. :)
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eneshatipoglu 10 yıl
oc yapsak ne kadara cıkarkı daha merak ettım valla
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Timeguard 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

oc yapsak ne kadara cıkarkı daha merak ettım valla

+1
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mamad 10 yıl
Bu kart akar...


Hakaten güzel kart. Üstüne 1 ghz gpu! Kartın zaten ısınma sorunu yoktu ancak böyle bir soğutma ihtişam katıyor karta.
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Cool Boy 10 yıl
256-bit bellek veri yolu yerine 448 bit veri yolu olmuş olsaydı o zaman gör bak nvidia ati cephesini
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Trecc11 10 yıl
vay be kart bak
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Light_Velocity 10 yıl
Referans tasarım alıp ısı sorunu yaşayanlar bir bardak soğuk su içsinler

Haber için teşekkürler.
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beRiii 10 yıl

Orjinalden alıntı: .Kubilay

Referans tasarım alıp ısı sorunu yaşayanlar bir bardak soğuk su içsinler

Haber için teşekkürler.

o dediğinden bende var hiç ısınma sorunu yok dostum normal haliyle egzos sistemli zaten bu atomic versiyonu fabrika çıkışı kartın hızını arttırak normal performansın üstüne çıktığından aşırı ısınmasıda doğal olacak o yüzden özel soğutuculu sistem gerekiyor ve kullanılmış. normal versiyonunun da performansı gayet iyidir ve ısınma sorunu yoktur yanlış bilgilendirmeyelim.
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fatihcanery 10 yıl

Orjinalden alıntı: .Kubilay

Referans tasarım alıp ısı sorunu yaşayanlar bir bardak soğuk su içsinler

Haber için teşekkürler.



peki fiyatının referans tasarımdan ne kadar çok olacağını biliyor musun!
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Grafik işlemci hızı, 1GHZ mi ?


Fena bir kart geliyor dağılın
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orc123456 10 yıl
sonunda 1GHZ
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mav1li 10 yıl
Sapphire GTX 285 Killer Edition deselermiş daha doğru olurmuş. lol
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: mav1li

Sapphire GTX 285 Killer Edition deselermiş daha doğru olurmuş. lol

haha


Gelsin bakalım gorusuruz..
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emreonal69 10 yıl

Orjinalden alıntı: mav1li

Sapphire GTX 285 Killer Edition deselermiş daha doğru olurmuş. lol

ava giderken avlanmasın...
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