Sapphire'in Radeon HD 4890 Atomic modeli göründü

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için kullanıma sunduğu, firma tarihinin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan Radeon HD 4890 için özel tasarım modellerin sayısı artıyor. PowerColor'ın PCS+ serisi dahilinde ZEROtherm soğutuculu ve LCS serisi dahilinde sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurmasının ardından ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in de özel tasarımlı ilk modeli olan Radeon HD 4890 Atomic gün ışığına çıktı.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı hem özel soğutucusu hem de fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Grafik işlem birimi 1GHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de çalışan Radeon HD 4890 Toxic, 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlemci hızı 1GHz olarak satışa sunulan ilk çözümlerden birisi olarak dikkat çekmesi beklenen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan kart üzerindeki ısı iletim teknolojisinin temel alındığı Vapor-X teknolojili özel soğutucunun AMD-ATi'nin referans modelinde kullanılan standart soğutucuya kıyasla yüksek soğutma performansı sunduğu belirtiliyor. Biri 8-pin diğeri ise 6-pin olan iki adet PCIe güç konnektörüyle gelen kart Unified Video 2.0 ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek veriyor. Sapphire tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 4890 Atomic modelinin fiyatı ise açıklanmadı.

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