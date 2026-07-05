Savunma ihracatı 11 milyar doları aştı: NATO ülkeleri ilk sırada

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Türk savunma ve havacılık sanayisi son 12 ayda ihracatta ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştı. Aynı zamanda sektörün en büyük pazarı NATO üyesi ülkeler oldu. Haziran ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artış kaydedilirken yılın ilk yarısındaki yükseliş de güçlü şekilde devam etti.

İhracatta tarihi eşik geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatta istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Paylaşılan verilere göre Haziran 2026'da savunma ve havacılık ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,6 artarak 802,8 milyon dolara ulaştı.

Yılın ilk altı ayında ise sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece son 12 aylık toplam ihracat ilk kez 11 milyar dolar seviyesini geride bıraktı.

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2026 yılının ilk yarısında aylık ihracat rakamları da sektörün yükselişini ortaya koydu. Buna göre ocakta 554 milyon 345 bin dolar, şubatta 552 milyon 707 bin dolar, martta 801 milyon 486 bin dolar, nisanda 962 milyon 332 bin dolar, mayısta 992 milyon 62 bin dolar ve haziranda 802 milyon 810 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

NATO ülkeleri ihracatın lokomotifi oldu

Öte yandan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin NATO üyelerine yönelik savunma ve havacılık ihracatındaki artış da dikkat çekiyor.

1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi verilere göre Türkiye, 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihraç etti. Ülke bazındaki sıralamada ilk üç sırayı ise NATO müttefikleri oluşturdu. Verilere göre, NATO üyesi ülkelere yapılan ihracat 6 milyar 235 milyon 676 bin dolara ulaşırken bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 57,28'ini oluşturdu.

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Savunma ihracatı 11 milyar doları aştı: NATO ülkeleri ilk sırada

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