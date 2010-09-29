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Seagate 12TB kapasiteli ağ depolama sunucusunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate 12TB kapasiteli ağ depolama sunucusunu duyurdu
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, iki yeni ağ depolama sunucusu (NAS) hazırladı. BlackArmor serisi altında sunulan NAS 220 ve NAS 240 modelleri 3TB'a kadar 3.5-inç boyutundaki disklerle kullanılabiliyor. Çift sürücülü yapıda olan NAS 220 modeli 6TB depolama alanı sunarken, NAS 240 modeli ise dört sürücü ile 12TB'a kadar depolama alanı sağlayabiliyor. Ağ bağlantısı için üzerinde bir adet Ethernet portu bulunan yeni NAS çözümleri, veri güvenliği için donanım tabanlı şifreleme yapabiliyorlar.

Microsoft Active Directory 2000, 2003 ve 2008 desteği sunan sunucularla birlikte veri kurtarma ve içerik yedekleme için SafetyDrill+ isimli uygulama da sunuluyor. Seagate'in açıkladığı bilgilere göre 6TB kapasiteli BlackArmor NAS 220 ve 12TB kapasiteli BlackArmor NAS 240 modelleri sırasıyla 650$ ve 1900$ seviyesinden fiyatlandırılıyorlar.

Seagate 12TB kapasiteli ağ depolama sunucusunu duyurdu
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evandevan5a1 2 yıl
bu tip depolama birimleri büyük şirketler için üretilir evlerde bu kadar kapasiteye pek gerek yok.
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DH Misafiri 8 yıl
12tb f,yatı ne kadar ben göremedim
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Trecc11 8 yıl
12tb doldurulur yaw ne varki, 9 10 ay full hd film indirsen + oyun + müzik. clip v.b dolu verir ama burda netin hızı çok önemli
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SanalMekan 9 yıl
2 TB fiyatı şuanda 140 TL gibi fiyatlara kadar geriledi. 3 TB şuanda piyasada yok.
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:S 9 yıl

SanalMekan

2 TB fiyatı şuanda 140 TL gibi fiyatlara kadar geriledi. 3 TB şuanda piyasada yok.


hepsiburadada 3tb harddisk var seagate in.
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aspirin_00 9 yıl
2 tb fiyatları fazla 3 tb daha görmedim 12 tb ulaşmak çok zor ev kullanıcılarına hitap etmiyor elimde olsa ne güzel flim belgesel arşivi yapılırdı ama nerede
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ghost recon advanced 9 yıl
12 tb gece gündüz durmadan film oyun indirsen ancak 3 ayda doldurursun
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