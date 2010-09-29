Seagate 12TB kapasiteli ağ depolama sunucusunu duyurdu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, iki yeni ağ depolama sunucusu (NAS) hazırladı. BlackArmor serisi altında sunulan NAS 220 ve NAS 240 modelleri 3TB'a kadar 3.5-inç boyutundaki disklerle kullanılabiliyor. Çift sürücülü yapıda olan NAS 220 modeli 6TB depolama alanı sunarken, NAS 240 modeli ise dört sürücü ile 12TB'a kadar depolama alanı sağlayabiliyor. Ağ bağlantısı için üzerinde bir adet Ethernet portu bulunan yeni NAS çözümleri, veri güvenliği için donanım tabanlı şifreleme yapabiliyorlar.

Microsoft Active Directory 2000, 2003 ve 2008 desteği sunan sunucularla birlikte veri kurtarma ve içerik yedekleme için SafetyDrill+ isimli uygulama da sunuluyor. Seagate'in açıkladığı bilgilere göre 6TB kapasiteli BlackArmor NAS 220 ve 12TB kapasiteli BlackArmor NAS 240 modelleri sırasıyla 650$ ve 1900$ seviyesinden fiyatlandırılıyorlar.